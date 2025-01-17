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Сегодня, 01:20

Двалишвили: «Умар получит пощечину за свои слова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грузинский боец Мераб Двалишвили перед боем против Умара Нурмагомедова заявил, что даст оппоненту пощечину за слова, что тот больше грузин, чем сам Мераб.

«Он получит пощечину за это. Сказал, что я не грузин? Он ничего не представляет. Он не может представлять Дагестан. При этом, он не россиянин. Он не грузин. Ему нечего представлять. Он не россиянин, он из Дагестана. Сейчас он уже говорит, что он грузин (смеется). Ну, удачи», — сказал Мераб на Full Send Podcast.

Нурмагомедов и Двалишвили в ночь с 18 на 19 января проведут титульный бой на турнире UFC 311 в Инглвуде (США). Их поединок станет соглавным событием вечера. В главном бою встретятся россиянин Ислам Махачев и спортсмен российско-армянского происхождения Арман Царукян.

Бой между Нурмагомедовым (18-0) и Двалишвили (18-4) пройдет в ночь с 18 на 19 января и станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде.

В главном поединке россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3) проведут реванш. Их первый бой в 2019 году закончился победой Махачева единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311
UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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