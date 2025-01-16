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16 января, 23:58

Махачев рассказал, что мечтает о семерых детях

Алина Савинова
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев признался, что хочет иметь много детей.

— У тебя трое детей. На этом все? — спросил бойца Даниэль Кормье на своем YouTube-канале.

— Нееет. Я хочу семь, — ответил Махачев.

— Почему семь? Борцовскую команду на семь весовых?

— Кто-то будет заниматься дзюдо, кто-то самбо, кто-то борьбой, кто-то, может, ММА. Большая семья — это хорошо. Пару лет назад я отстроил себе новый дом.

В ночь с 18 на 19 января Махачев проведет реванш против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Их поединок возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США). В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов сразится с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили за титул чемпиона в легчайшем весе.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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