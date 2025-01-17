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Махачев и Царукян провели дуэль взглядов перед боем на UFC 311

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянин Ислам Махачев и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 311.

Ранее сообщалось, что Махачев отказался от интервью каналу Sky Sport NZ перед боем из-за плохого самочувствия.

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча состоялась в апреле 2019 года и закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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