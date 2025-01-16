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16 января, 23:51

Нурмагомедов: «Я больше грузин и мужчина, чем Двалишвили»

Алина Савинова
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Российский боец Умар Нурмагомедов заявил, что он больше грузин, чем Мераб Двалишвили. По его мнению, поведение Мераба в обществе не соответствует грузинскому менталитету.

«Он говорит о неуважении. То есть чтобы стать мужчиной, все должны уважать Мераба? Многим все равно на Мераба и они не считают его мужчиной. Я считаю, что я больше грузин и больше мужчина, чем он. Если посмотреть, как он соблюдает грузинские традиции, традиции своей страны... Окей, он представляет Грузию татуировкой и черной папахой. Но как насчет всего остального? Как насчет поведения в обществе? Что он делает?» — сказал боец на Full Send Podcast.

Нурмагомедов добавил, что Двалишвили пропагандирует много плохих вещей, выставляя видео с женщинами и алкоголем.

Нурмагомедов и Двалишвили в ночь с 18 на 19 января проведут титульный бой на турнире UFC 311 в Инглвуде (США). Их поединок станет соглавным событием вечера. В главном бою встретятся россиянин Ислам Махачев и спортсмен российско-армянского происхождения Арман Царукян.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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