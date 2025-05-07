Бой Азамат Мурзаканов против Брендсона Рибейро: дата и турнир

Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов проведет поединок против бразильца Брендсона Рибейро на турнире UFC 316 в ночь на 8 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Изначально соперником россиянина должен был стать Джонни Уокер, но бразильский боец получил травму и снялся с боя.

36-летний Мурзаканов в профессиональной карьере имеет рекорд: 14 побед и ни одного поражения. Последний раз россиянин выходил в октагон в августе 2024 года на турнире UFC on ABC 7, тогда Азамат победил Алонзо Менифилда нокаутом во втором раунде.

На счету 28-летнего Рибейро в ММА 15 побед и 7 поражений, еще 1 бой был признан несостоявшимся. Предыдущий поединок провел в марте 2025-го в рамках турнира UFC Fight Night 254. Тогда бразилец победил Дияра Нургожая сабмишеном во втором раунде.