Мераб Двалишвили проведет защиту пояса в реванше с Шоном О'Мэлли на UFC 316 8 июня

Чемпион в легчайшем весе, грузин Мераб Двалишвили проведет защиту пояса в бое-реванше против американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 316 в ночь с 7 на 8 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

В первом поединке, который состоялся 15 сентября 2024-го в Лас-Вегасе, грузинский боец победил единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — О'Мэлли

34-летний Двалишвили в профессиональной карьере имеет рекорд 18-4. Последний раз Мераб выходил в октагон в январе 2025 года на турнире UFC 311, тогда грузин победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей.

30-летний О‘Мэлли в ММА имеет рекорд — 18-2-1. После проигрыша Двалишвили в октагон не выходил.