18 декабря 2025, 15:28

Борщев назвал справедливым свое увольнение из UFC

Российский боец Вячеслав Борщев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о своем исключении из ростера UFC.

«О желании UFC уволить меня узнал за неделю до оглашения: позвонил Юрайя Фейбер и рассказал мне. Считаю, что это справедливое решение. Где продолжу карьеру? Пока не знаю, посмотрим», — сказал Борщев «СЭ».

Борщев выступал в UFC с 2022 года. На его счету 10 поединков, в которых он одержал 3 победы и потерпел 6 поражений, 1 бой завершился вничью. В своем последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он проиграл бразильцу Матеусу Камило единогласным решением судей.

Борщев является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Всего 33-летний боец провел 15 поединков в ММА за карьеру, одержав 8 побед (6 нокаутом) и потерпев 7 поражений, 1 бой завершился вничью.

(Руслан Ботвенко)

Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» победил, «Нефтехимик» готов к сенсации
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
