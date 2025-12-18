Борщев назвал справедливым свое увольнение из UFC

Российский боец Вячеслав Борщев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о своем исключении из ростера UFC.

«О желании UFC уволить меня узнал за неделю до оглашения: позвонил Юрайя Фейбер и рассказал мне. Считаю, что это справедливое решение. Где продолжу карьеру? Пока не знаю, посмотрим», — сказал Борщев «СЭ».

Борщев выступал в UFC с 2022 года. На его счету 10 поединков, в которых он одержал 3 победы и потерпел 6 поражений, 1 бой завершился вничью. В своем последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он проиграл бразильцу Матеусу Камило единогласным решением судей.

Борщев является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Всего 33-летний боец провел 15 поединков в ММА за карьеру, одержав 8 побед (6 нокаутом) и потерпев 7 поражений, 1 бой завершился вничью.

(Руслан Ботвенко)