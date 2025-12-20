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Стрикленд — о турнире в Белом доме: «Это предложение потусить с типами из списка Эпштейна»

Бывший чемпион UFC в среднем весе, американец Шон Стрикленд, в ходе стрима блогера Эдина Росса заявил, что не хотел бы выступать на турнире «UFC: Белый дом», который запланирован на 14 июня 2026 года в официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

«Какой-то боец сказал, что не хочет драться перед кучкой миллиардеров, и я его понимаю. Понятное дело, что определенное количество фанатов туда допустят, но по сути это предложение потусить с типами из списка Эпштейна, так что я обойдусь», — сказал боец.

34-летний Стрикленд в феврале 2025 года на турнире UFC 312 уступил Дрикусу Дю Плесси единогласным решением судей. На его счету — 29 побед и 7 поражений.

Антон Лемонджава

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Шон Стрикленд
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