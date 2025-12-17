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Соннен считает, что UFC придется лишить Топурию титула чемпиона

Анастасия Пилипенко

Бывший трехкратный претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что организации придется лишить чемпиона промоушена в легком весе Илию Топурию титула.

«Если мы хотим проявить снисходительность к неоспоримому чемпиону, только в том случае, если он пропускает бои из-за болезни или травмы. Но когда Топурия говорит нам, что не проводит бои по причинам, не подпадающим под критерии болезни или травмы, тогда он и должен лишиться титула. Не хотел бы, чтобы его лишали пояса. Я на его стороне. Но его в любом случае придется лишить титула», — приводит слова Соннена MMAFighting.

15 декабря Топурия сообщил о решении временно отказаться от защиты титула из-за семейных проблем.

Топурия провел последний бой 28 июня 2025 года. На турнире UFC 317 он нокаутировал Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе, а перед этим оставил титул в полулегком дивизионе. За карьеру Топурия провел 17 боев и одержал 17 побед.

25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе пройдет бой за временный титул в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

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Илия Топурия
Чейл Соннен
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