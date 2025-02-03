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Сегодня, 14:37

Шара Буллет планирует провести следующий поединок летом или осенью

Камила Абдурахманова
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) планирует провести следующий поединок летом или осенью, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

«Шара в ближайшее время пройдет полное обследование и займется восстановлением здоровья. Следующий бой можно планировать на лето или осень», — рассказали в команде бойца.

Недавно Магомедов потерпел поражение от британца Майкла Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии. Бой закончился единогласным решением судей.

В активе 30-летнего Магомедова 15 побед и 1 поражение.

Источник: ТАСС
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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