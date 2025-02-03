Алексеева: «Павлович и Розенстрайк выглядели как два тяжеловеса на чемпионате области»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Сергея Павловича в бою на UFC Fight Night 250 с Жаирзиньо Розенстрайком.

«Дана Уайт назвал этот бой отстойным? Думаю, он никогда не ошибается. Я не поняла, куда делись тот напор, рвение и зрелищность, что всегда были у Павловича. Они выглядели как два тяжеловеса на чемпионате области. Поединок был реально не интересный. Раньше бои Павловича вызывали вау-эффект, а сейчас он был просто осторожен. Да, Сергею сейчас нужна была просто победа, чтобы закрыть поражения, но UFC это сейчас не нужно. Организации нужны настоящие сражения, а не тактические движения», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Павлович победил Розенстрайка единогласным решением судей и прервал серию из двух поражений. Россиянин выиграл 19 боев и потерпел 3 поражения в ММА. У Розенстрайка 15 побед при 6 поражениях.