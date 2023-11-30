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Сегодня, 09:12

Бобби Грин заявил, что на него напала команда Царукяна в отеле

Давид Хачатрян
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13-й номер легкого веса UFC Бобби Грин (31-14) опубликовал в соцсетях серию видеороликов, на которых запечатлена конфронтация с группой мужчин в холле отеля, один из которых, судя по всему, Арман Царукян (20-3). Позже он отметил Царукяна на видео, объяснив свою версию событий, и признался, что ударил человека, который, по его мнению, был с Царукяном.

«Эй, я не собираюсь ни с кем ничего выяснять, но если вы начнете это дерьмо со мной, я его точно закончу, — сказал Грин на видео. — Все только начинается, сегодня я могу попасть в тюрьму. Не смейте играть со мной. Этот мудак подбежал ко мне и попытался начать эту хрень. Он не знал, что я собираюсь его прикончить. Я ударил одного из его корешей. Хватит играть со мной, бро».

Официальный представитель UFC сказал, что промоушен изучает этот вопрос. Представители Грина из спортивного агентства Iridium Sports Agency позже выпустили заявление по поводу инцидента.

«Сегодня во время интервью для СМИ клиент Iridium Sports Agency Бобби Грин подвергся грубому нападению со стороны члена команды Армана Царукяна в отеле, где располагается UFC. Бобби пытался избежать конфликта, но был вынужден защищать себя и своего тренера от более многочисленной и агрессивной группы людей», — сказано в заявлении Iridium Sports Agency.

Ранее Грин утверждал, что Рафаэль Физиев (12-3) и Ислам Махачев (25-1) якобы принимают стероиды.

Арман Царукян
Бобби Грин
UFC
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