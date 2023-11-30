Кормье рассказал, когда может состояться реванш Махачева и Царукяна

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что восьмой номер рейтинга в легком весе Арман Царукян (20-3) может провести реванш с чемпионом Исламом Махачевым (25-1) в конце 2024 года.

«Если Арман Царукян сумеет выиграть у Бенеила Дариуша, мы сможем увидеть его поединок против Ислама Махачева в конце 2024 года», — сказал Кормье на шоу DC & RC.

Царукян и Бенил Дариуш (22-5) подерутся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.