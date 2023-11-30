Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:08

Кормье рассказал, когда может состояться реванш Махачева и Царукяна

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что восьмой номер рейтинга в легком весе Арман Царукян (20-3) может провести реванш с чемпионом Исламом Махачевым (25-1) в конце 2024 года.

«Если Арман Царукян сумеет выиграть у Бенеила Дариуша, мы сможем увидеть его поединок против Ислама Махачева в конце 2024 года», — сказал Кормье на шоу DC & RC.

Царукян и Бенил Дариуш (22-5) подерутся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Арман Царукян
Даниэль Кормье
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Перри покинет «Чикаго» на фоне слухов о его романе с мамой Бедарда
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пол Малиньяджи: «Конор оказался не так хорош, как его рекламировали, за ним стоял отличный маркетинг»

Бобби Грин заявил, что на него напала команда Царукяна в отеле

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости