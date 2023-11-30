Царукян — о технике Дариуша: «С такими тяжело драться, непонятно, откуда выкидывает удары»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян в интервью «СЭ» заявил, что ожидает тяжелого поединка с четвертым номером рейтинга Бенилом Дариушем.

— Дариуш — первый твой топовый соперник с такой нестандартной, корявой манерой.

— Ну да, вот с такими и тяжело драться, непонятно, откуда, куда выкидывает удары. Все удары размашистые. Со стандартными легче драться. Мы с ним виделись уже два раза на неделе, он спокойный, никаких таких высказываний.

Бой Царукяна и Дариуша станет главным событием турнира UFC on ESPN 2, который пройдет в ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США).