Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

11 мая, 06:35

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: трансляция боя UFC 315 онлайн

Белал Мухаммад проведет поединок с Джеком Делла Маддаленой на UFC 315
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Getty Images

Чемпионом полусреднего дивизиона Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена проводят титульный поединок на турнире UFC 315. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада).

Белал Мухаммад&nbsp;&mdash; Джек Делла Маддалена.Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: информация о титульном бое UFC 315 — дата, статистика бойцов, прогнозы, трансляция

Где смотреть бой Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена на UFC 315

Бой между Мухаммадом и Маддаленой, как и все поединки главного карда UFC 315 в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

Следить за результатами боев 11 мая в Канаде можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Мухаммад — Делла Маддалена

Статистика перед боем Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена на UFC 315

Белалу Мухаммаду — 36 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 24 победы, три поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущим соперником Белала был обладатель пояса, британец Леон Эдвардс в рамках UFC 304 27 июля 2024 года. Американец арабского происхождения победил единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе.

Джеку Делла Маддалене — 28 лет. В профессиональной карьере Джек Делла одержал 17 побед и потерпел два поражения. Предыдущее появление Маддалены в клетке — 9 марта 2024 года на турнире UFC 299. Тогда австралиец нокаутом после удара коленом с последующим добиванием локтями победил бразильца Гилберта Бернса.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Белал Мухаммад
Джек Делла Маддалена
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над территорией России
Эксперт дала советы по формированию финансовой грамотности у детей
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Валентина Шевченко — Манон Фиоро: трансляция боя UFC 315 онлайн

Жозе Альдо объявил о завершении карьеры после поражения на UFC 315

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости