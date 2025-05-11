Чемпионом полусреднего дивизиона Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена проводят титульный поединок на турнире UFC 315. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада).

Где смотреть бой Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена на UFC 315

Бой между Мухаммадом и Маддаленой, как и все поединки главного карда UFC 315 в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

Следить за результатами боев 11 мая в Канаде можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Мухаммад — Делла Маддалена

Статистика перед боем Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена на UFC 315

Белалу Мухаммаду — 36 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 24 победы, три поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущим соперником Белала был обладатель пояса, британец Леон Эдвардс в рамках UFC 304 27 июля 2024 года. Американец арабского происхождения победил единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе.

Джеку Делла Маддалене — 28 лет. В профессиональной карьере Джек Делла одержал 17 побед и потерпел два поражения. Предыдущее появление Маддалены в клетке — 9 марта 2024 года на турнире UFC 299. Тогда австралиец нокаутом после удара коленом с последующим добиванием локтями победил бразильца Гилберта Бернса.