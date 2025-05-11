Валентина Шевченко из Киргизии и француженка Манон Фиоро проводят титульный поединок в женском наилегчайшем весе на турнире UFC 315. Этот бой является соглавным событием вечера в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада).

Где смотреть бой Валентина Шевченко — Манон Фиоро на UFC 315

Бой Шевченко и Фиоро, как и другие поединки главного карда UFC 315, показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

Отслеживать результаты турнира UFC в Монреале 11 мая можно в матч-центре и ленте новостей UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Шевченко — Фиоро

Статистика перед боем Валентина Шевченко — Манон Фиоро на UFC 315

37-летняя Шевченко провела в профессиональных ММА 29 поединков, одержала 24 победы (8 нокаутом, 7 сдачей, 9 решением), потерпела четыре поражения и один поединок завершился вничью. В предыдущем выступлении 14 сентября 2024 года Валентина по прозвищу Пуля единогласным решением судей победил мексиканку Алексу Грассо на турнире UFC 306, завершила трилогию и вернула титул чемпионки в женском наилегчайшем весе.

35-летняя Фиоро на профессиональном уровне одержала 12 побед и потерпела одно поражения. 30 марта 2024 года француженка победила американского бойца Эрин Блэнчфилд в главном событии UFC on ESPN 54.