Жозе Альдо объявил о завершении карьеры после поражения на UFC 315

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Жозе Альдо объявил о завершении карьеры.

11 мая 38-летний Альдо единогласным решением судей проиграл канадцу Айману Захаби в главном карде турнира UFC 315 — 29-28, 29-28, 29-28.

После поражения Альдо сообщил, что провел свой последний бой в карьере.

На счету бразильца 42 поединка в ММА, в которых он одержал 32 победы и 10 раз уступил. Альдо является бывшим двукратным чемпионом UFC в полулегком весе.