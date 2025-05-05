Бокс/ММА
5 мая, 15:10

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: дата и время начала боя UFC 315

Белал Мухаммад проведет поединок против Джека Делла Маддалены на UFC 315 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Global Look Press

Американо-палестинский боец Белал Мухаммад проведет титульный поединок в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены в рамках турнира UFC 315 в ночь на 11 мая. Вечер ММА пройдет в Монреале (Канада). Бой Мухаммад — Маддалена ожидается около 7.00 по московскому времени.

ММА UFC: Мухаммад — Делла Маддалена

Следить за ходом поединка можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. Также бой можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

36-летний Мухаммад имеет профессиональный рекорд — 24-3-1. На счету 28-летнего Маддалена рекорд в ММА — 17-2.

