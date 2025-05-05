Бокс/ММА
5 мая, 14:10

UFC 315: дата проведения турнира и кард боев, во сколько и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 315 пройдет в Монреале 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Белал Мухаммад.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC 315 пройдет в Монреале (Канада) в ночь с 10 на 11 мая. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

Возглавит вечер поединок между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. В соглавном событии вечера сойдутся представительница Киргизии Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро.

Полный кард UFC 315

Предварительный кард

Модестас Букаускас — Иван Эрслан

Навахо Стирлинг — Ион Куцелаба

Брэд Катона — Бекзат Алмахан

Майк Мэлотт — Чарли Радтке

Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс

Жозе Альдо — Айеманн Захаби

Основной кард

Марк-Андре Баррио — Бруно Силва

Алекса Грассо — Наталия Силва

Гилберт Бернс — Майкл Моралес

Валентина Шевченко — Манон Фиоро

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена

Где смотреть трансляцию UFC 315

В полном объеме UFC 315 можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru (с 1.30 мск) и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 5.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Белал Мухаммад
Джек Делла Маддалена
