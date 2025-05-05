UFC 315: дата проведения турнира и кард боев, во сколько и где смотреть трансляцию
Турнир по смешанным единоборствам UFC 315 пройдет в Монреале (Канада) в ночь с 10 на 11 мая. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.
Возглавит вечер поединок между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. В соглавном событии вечера сойдутся представительница Киргизии Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро.
Полный кард UFC 315
Предварительный кард
Модестас Букаускас — Иван Эрслан
Навахо Стирлинг — Ион Куцелаба
Брэд Катона — Бекзат Алмахан
Майк Мэлотт — Чарли Радтке
Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс
Жозе Альдо — Айеманн Захаби
Основной кард
Марк-Андре Баррио — Бруно Силва
Алекса Грассо — Наталия Силва
Гилберт Бернс — Майкл Моралес
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
Где смотреть трансляцию UFC 315
В полном объеме UFC 315 можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru (с 1.30 мск) и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 5.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.