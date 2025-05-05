Бокс/ММА
5 мая, 16:10

Валентина Шевченко — Манон Фиоро: дата и время начала боя UFC 315

Бой Валентина Шевченко — Манон Фиоро станет соглавным событием UFC 315
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко проведет защиту титула в поединке против француженки Манон Фиоро в соглавном событии UFC 315.

ММА UFC: Шевченко — Фиро

Время начала и во сколько бой Шевченко против Фиоро

Турнир UFC 315 пройдет в ночь на воскресенье, 11 мая. Событие состоится в спортивном комплексе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Начало — в 1.00 по московскому времени. Бой Шевченко и Фиоро ожидается около 5.30 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

37-летняя Шевченко имеет в профессиональных ММА 24 победы, 4 поражения и 1 ничью. 35-летняя Фиоро на профессиональном уровне одержала 12 побед и потерпела 1 поражение.

Где смотреть бой Шевченко против Фиоро и турнир UFC 315

В прямом эфире трансляцию UFC 315 в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (по подписке). Главные бои и основной кард бесплатно показывает канал и сайт «Матч ТВ», а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Шевченко — Фиоро и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC 315 — титульный бой в полусреднем весе между американским бойцом арабо-палестинского происхождения Белалом Мухамадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

