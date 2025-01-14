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Сегодня, 19:00

Арман Царукян: статистика бойца перед турниром UFC 311

Арман Царукян проведет поединок на UFC 311 в ночь на 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец UFC из России и Армении Арман Царукян
Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Представляющий Россию и Армению боец Арман Царукян проведет титульный поединок против действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 311 в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА пройдет на арене «Intuit Done» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Арман Царукян: данные и статистика бойца

Царукяну — 28 лет. Его рост — 175 см, весовая категория — 70 кг, размах рук — 183 см. Рекорд в профессиональных ММА — 22-3 (в UFC — 9-2).

В предыдущем поединке Арман победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 300 13 апреля 2024 года раздельным решением судей.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Арман Царукян: результаты последних боев

Дата

Соперник

Результат

Раунд / время

Рекорд

14 апреля 2024

Чарльз Оливейра (35-10-0-1)

Победа, SD

Победа, 3 / 5.00

22-3

3 декабря 2023

Бенэил Дариуш (22-6-1)

Победа, KO

Победа, 1 / 1.04

18 июня 2023

Йоахим Силва (14-5)

Победа, TKO

Победа, 3 / 3.25

17 декабря 2022

Дамир Исмагулов (24-3)

Победа, UD

Победа, 3 / 5.00

25 июня 2022

Матеуш Гамрот (24-3-0-1)

Поражение, UD

Поражение, 5 / 5.00


Полностью статистика и результаты боев Армана Царукяна доступны на странице спортсмена на нашем сайте.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Арман Царукян vs Ислам Махачев 2: дата и время боя-реванша

Бой Махачева и Царукяна возглавит основной кард UFC 311 и ожидается около 8.00 19 января по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Результат боя Царукян — Махачев и других поединков вечера ММА также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Трансляцию главного карда UFC 311 в прямом эфире проведут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке). Также смотреть главный кард можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Соглавное событие UFC 311 — титульный бой в легчайшем дивизионе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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