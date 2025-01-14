Арман Царукян: статистика бойца перед турниром UFC 311
Представляющий Россию и Армению боец Арман Царукян проведет титульный поединок против действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 311 в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА пройдет на арене «Intuit Done» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).
Арман Царукян: данные и статистика бойца
Царукяну — 28 лет. Его рост — 175 см, весовая категория — 70 кг, размах рук — 183 см. Рекорд в профессиональных ММА — 22-3 (в UFC — 9-2).
В предыдущем поединке Арман победил бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 300 13 апреля 2024 года раздельным решением судей.
Арман Царукян: результаты последних боев
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд / время
|
Рекорд
|
14 апреля 2024
|
Чарльз Оливейра (35-10-0-1)
|
Победа, SD
|
Победа, 3 / 5.00
|
22-3
|
3 декабря 2023
|
Бенэил Дариуш (22-6-1)
|
Победа, KO
|
Победа, 1 / 1.04
|
18 июня 2023
|
Йоахим Силва (14-5)
|
Победа, TKO
|
Победа, 3 / 3.25
|
17 декабря 2022
|
Дамир Исмагулов (24-3)
|
Победа, UD
|
Победа, 3 / 5.00
|
25 июня 2022
|
Матеуш Гамрот (24-3-0-1)
|
Поражение, UD
|
Поражение, 5 / 5.00
Полностью статистика и результаты боев Армана Царукяна доступны на странице спортсмена на нашем сайте.
Арман Царукян vs Ислам Махачев 2: дата и время боя-реванша
Бой Махачева и Царукяна возглавит основной кард UFC 311 и ожидается около 8.00 19 января по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Результат боя Царукян — Махачев и других поединков вечера ММА также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.
Трансляцию главного карда UFC 311 в прямом эфире проведут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке). Также смотреть главный кард можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).
Соглавное событие UFC 311 — титульный бой в легчайшем дивизионе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.