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Сегодня, 18:00

Ислам Махачев: статистика бойца перед турниром UFC 311

Ислам Махачев проведет поединок на UFC 311 в ночь на 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Боец UFC и чемпион в легком весе Ислам Махачев
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский чемпион UFC Ислам Махачев проведет титульный поединок с российско-армянским претендентом Арманом Царукяном в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Ислам Махачев: данные и статистика бойца

Махачеву — 33 года. Его рост — 178 см, весовая категория — 70 кг, размах рук — 178 см. Его рекорд в профессиональных ММА — 26 побед и 1 поражение (в UFC — 15-1).

Предыдущее появление Ислама в клетке датируется 1 июня 2024 года на турнире UFC 302 в Ньюарке. Россиянин победил американского бойца Дастина Порье сдачей после применения д'Арса на исходе третьей минуты пятого раунда.

Пояс чемпиона Махачев завоевал 22 октября 2022 года на UFC 280 в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил ручным треугольником. С тех пор боец провел три успешные защиты пояса, две — против поднимавшегося в его дивизион экс-чемпиона в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Ислам Махачев: результаты последних боев

Дата

Соперник

Результат

Раунд / время

Рекорд

2 июня 2024

Дастин Порье (30-9-0-1)

Победа, SBM

5 / 2.42

26-1

21 октября 2023

Александр Волкановски (26-4)

Победа, TKO

1 / 3.06

11 февраля 2023

Александр Волкановски (26-4)

Победа, UD

5 / 5.00

22 октября 2022

Чарльз Оливейра (35-10-0-1)

Победа, SBM

2 / 3.16

26 февраля 2022

Бобби Грин (32-16-1-1)

Победа, KO/TKO

1 / 3.23


Полностью статистика и результаты боев Ислама Махачева доступны на странице спортсмена на нашем сайте.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Ислам Махачев vs Арман Царукян 2: дата и время боя-реванша

Бой Махачева и Царукяна возглавит основной кард UFC 311 и ожидается около 8.00 19 января по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311. Результат боя Махачев — Царукян и других поединков турнира можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Трансляцию главного карда UFC 311 в прямом эфире проведет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке). Также смотреть основные бои можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Соглавный бой UFC 311 — поединок за титул легчайшего дивизиона между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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