Ислам Махачев: статистика бойца перед турниром UFC 311
Российский чемпион UFC Ислам Махачев проведет титульный поединок с российско-армянским претендентом Арманом Царукяном в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).
Ислам Махачев: данные и статистика бойца
Махачеву — 33 года. Его рост — 178 см, весовая категория — 70 кг, размах рук — 178 см. Его рекорд в профессиональных ММА — 26 побед и 1 поражение (в UFC — 15-1).
Предыдущее появление Ислама в клетке датируется 1 июня 2024 года на турнире UFC 302 в Ньюарке. Россиянин победил американского бойца Дастина Порье сдачей после применения д'Арса на исходе третьей минуты пятого раунда.
Пояс чемпиона Махачев завоевал 22 октября 2022 года на UFC 280 в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил ручным треугольником. С тех пор боец провел три успешные защиты пояса, две — против поднимавшегося в его дивизион экс-чемпиона в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски.
Ислам Махачев: результаты последних боев
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд / время
|
Рекорд
|
2 июня 2024
|
Дастин Порье (30-9-0-1)
|
Победа, SBM
|
5 / 2.42
|
26-1
|
21 октября 2023
|
Александр Волкановски (26-4)
|
Победа, TKO
|
1 / 3.06
|
11 февраля 2023
|
Александр Волкановски (26-4)
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
22 октября 2022
|
Чарльз Оливейра (35-10-0-1)
|
Победа, SBM
|
2 / 3.16
|
26 февраля 2022
|
Бобби Грин (32-16-1-1)
|
Победа, KO/TKO
|
1 / 3.23
Полностью статистика и результаты боев Ислама Махачева доступны на странице спортсмена на нашем сайте.
Ислам Махачев vs Арман Царукян 2: дата и время боя-реванша
Бой Махачева и Царукяна возглавит основной кард UFC 311 и ожидается около 8.00 19 января по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311. Результат боя Махачев — Царукян и других поединков турнира можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.
Трансляцию главного карда UFC 311 в прямом эфире проведет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass (по подписке). Также смотреть основные бои можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).
Соглавный бой UFC 311 — поединок за титул легчайшего дивизиона между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.