Анкалаев и Перейра провели дуэль взглядов перед реваншем

Российский боец Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра провели дуэль взглядов перед боем в полутяжелом весе на турнире UFC 320, который пройдет в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

Это будет реванш между бойцами. Перый бой, который состоялся 9 марта 2025 года, россиянин выиграл единогласным решением судей.

33-летний Анкалаев за карьеру одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. Также на его счету 1 ничья и 1 несостоявшийся бой. Рекорд 38-летнего Перейры в профессиональных ММА — 12-3.

