Двалишвили и Сэндхаген провели битву взглядов перед UFC 320

Грузинский боец Мераб Двалишвили и американец Кори Сэндхаген провели битву взглядов перед титульным боем в легчайшем весе на турнире UFC 320, который пройдет в Лас-Вегасе.

Главным событием турнира, который пройдет в ночь с 4 на 5 октября, станет поединок в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

34-летний Двалишвили в 24 боях одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. На счету 33-летнего Сэндхагена 18 побед и 5 поражений.

