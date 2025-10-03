Бокс/ММА
Сегодня, 07:07

Двалишвили и Сэндхаген провели битву взглядов перед UFC 320

Евгений Козинов
Корреспондент

Грузинский боец Мераб Двалишвили и американец Кори Сэндхаген провели битву взглядов перед титульным боем в легчайшем весе на турнире UFC 320, который пройдет в Лас-Вегасе.

Главным событием турнира, который пройдет в ночь с 4 на 5 октября, станет поединок в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

34-летний Двалишвили в 24 боях одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. На счету 33-летнего Сэндхагена 18 побед и 5 поражений.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

Кори Сэндхаген
Мераб Двалишвили
