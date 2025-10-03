Анкалаев и Перейра показали одинаковый вес перед титульным боем UFC 320

Российский боец Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра успешно прошли процедуру взвешивания перед главным боем турнира UFC 320.

Оба бойца показали одинаковый вес — 92,75 кг и уложились в лимит полутяжелой весовой категории (до 93 кг).

Также взвешивание прошли участники соглавного поединка: грузин Мераб Двалишвили и американец Кори Сэндхаген.

Турнир UFC 320 пройдет в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.