Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 23:00

Алексеева: «Бой Махачева и Порье предсказуем»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от поединка Ислама Махачева и Дастина Порье.

«Лично мне было бы интереснее посмотреть бой Ислама с Царукяном или с Холлоуэем. С Порье тоже будет довольно интересно, но все же не так, потому что все более или менее предсказуемо и понятно. У Царукяна есть предыстория с Исламом», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой Махачева и Порье состоится 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дастин Порье
Ирина Алексеева
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Американские легкоатлетки возмущены своей олимпийской формой. Они считают ее слишком откровенной
Атлет из США оправдал положительный допинг-тест чужой экипировкой
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Менеджер Царукяна: «После победы над Оливейрой нам предложили бой с Махачевым 1 июня»
Эдуард Вартанян: «Царукян — самый серьезный соперник для Махачева»
Махачев подерется с Порье 1 июня на UFC 302
Дастин Порье: «Ислам Махачев — следующий»
Генри Сехудо: «Порье — легкий соперник для Махачева»
Кормье: «Махачев против Порье — это грандиозный бой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победитель UFC 300 Мойкано потребовал 300 тысяч долларов бонуса в виде биткоина

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости