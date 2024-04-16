Алексеева: «Бой Махачева и Порье предсказуем»

Российский боец Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от поединка Ислама Махачева и Дастина Порье.

«Лично мне было бы интереснее посмотреть бой Ислама с Царукяном или с Холлоуэем. С Порье тоже будет довольно интересно, но все же не так, потому что все более или менее предсказуемо и понятно. У Царукяна есть предыстория с Исламом», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой Махачева и Порье состоится 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси.