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Сегодня, 07:29

Прохазка хочет реванша с Перейрой: «Он понимает, что я могу победить его»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) заявил, что после победы действующего чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (10-2) над экс-чемпионом в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (12-2) он начал относиться к бразильцу «серьезно».

«Я видел выступление Алекса, оно было потрясающим. Теперь я начинаю относиться к нему серьезно. Я хочу добиться победы [над Алексом]. Когда я чего-то хочу, я этого добиваюсь. Алекс знает это... Он понимает, что у меня есть ключи к победе над ним», — сказал чешский боец в интервью The Schmo.

Перейра выиграл пояс в полутяжелом весе в ноябре 2023-го, одолев Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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