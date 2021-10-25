У Гловера Тейшейры есть шанс совершить возрастную революцию в UFC. Никто и никогда не брал пояс впервые в 40 лет

Историческая задача.

30 октября в Абу-Даби пройдет UFC 267 — турнир, для которого промоушен упаковал, пожалуй, самый сильный главный кард года. А главные бои UFC 267 можно будет посмотреть на канале РЕН ТВ.

Обычно даже в самые звездные по составу главные карды UFC запихивает один женский бой (который многие болельщики часто используют как возможность отойти на кухню) или поединок, лишенный спортивного смысла. Однако в грядущую субботу это явно не тот случай.

Верхняя половина боев расшита убойными противостояниями — идущий на шести победах подряд Магомед Анкалаев пройдет последний тест в лице сильного Волкана Оздемира, перед тем как бесповоротно включиться в титульную гонку. Затем вернувшийся после всех своих мытарств Хамзат Чимаев сразится с одним из самых опасных ударников дивизиона Ли Жиньлиангом. Следом Александр Волков подерется с Марчином Тыбурой (построившим 5-матчевую победную серию) за 4-5-ю строчку рейтинга и приближение к претендентскому бою. За ними Ислам Махачев побьется со своим первым по-настоящему именитым соперником в дивизионе — Дэном Хукером. И, наконец, закроют вечер два титульных боя: Петр Ян — Кори Сэндхэген и Ян Блахович — Гловер Тейшейра.

Кутюр и Кормье были чемпионами в 40 лет и старше, но выиграли титул , будучи гораздо моложе. Гловер же творит историю

Главный поединок турнира несет помимо титула историческую интригу — сможет ли Гловер стать первым бойцом, кто завоюет пояс впервые в возрасте 40 лет и старше. Да, мы видели раньше, как бойцы, находясь в этом возрасте, выигрывали и защищали пояс, но это происходило не с победной серии или на конкурентном претендентском подходе к титулу, а в отдельно взятых боях. Рэнди Кутюр был чемпионом в 44 года, Даниэль Кормье — в 40, но их ситуации сильно отличаются от той, в которой сейчас находится Тейшейра.

Кутюр впервые стал чемпионом UFC в 34 года — в декабре 1997-го. Стал абсолютно по праву, находясь на трехматчевой победной серии. Затем Рэнди покинул промоушен из-за контрактных разногласий, сложив титул, вернулся в UFC в 2000-м, снова забрал пояс, дважды его защитив. Пока все нормально. Но вот дальше в рекорде Кутюра начинается «зебра» — победы и поражения чередуются, но титульные шансы регулярно предоставляются. Он проигрывает пояс Барнетту, затем получает в следующем же бою право подраться за титул снова — с Рикко Родригесом. Снова проигрывает и получает в следующем же бою новый титульный шанс — уже в полутяжелом весе! Выигрывает временный пояс у Лиддела, затем основной — у Ортиза, затем проигрывает Белфорту, потом опять дерется за титул — берет реванш у Белфорта, затем опять проигрывает его — Лидделу. Затем выигрывает, наконец, нетитульный бой — у Майка ван Арсдейла, затем опять проигрывает Лидделу за титул в полутяжелом, но, несмотря ни на что, уже в следующем бою снова дерется за пояс!

Представьте такую ситуацию в современном UFC — после каждого поражения тебе снова и снова дают титульный бой. Рэнди вернулся в тяжелый вес спустя пять лет, а ведь последние два боя в этой категории он проиграл — Барнетту и Родригесу, — но снова получил титульник. И последний бой в полутяжелом он тоже проиграл. То есть с рекордом 4-3 в полутяжелом и на серии 0-2 в последних двух боях тяжелого веса Рэнди опять получил бой за пояс против Тима Сильвии и стал чемпионом. В такой «зебре» можно драться и до 60 лет и иметь шансы на титул. Если бы Кутюр после двух поражений в тяжах столкнулся с необходимостью строить в 39 лет новую победную серию в 2-3 боя подряд, мы могли бы никогда больше не увидеть его в титульном поединке.

Кормье в 39 лет поднялся в тяжи к Миочичу, нокаутировал его и стал чемпионом. Но опять-таки это не нормальный, спортивный подход, несмотря на успехи Ди Си в полутяжелом весе. В первом же бою в новой категории он получил титульный шанс, никто не вынуждал его сначала зачистить претендентский круг. Да, в 2013 году Кормье выиграл два боя подряд в тяжелом весе UFC, и можно сказать: вот же его серия! Но это было пять лет назад. И тех бойцов, которых он тогда победил, уже давно нет на контракте с UFC (Мира и Нельсона). И Кормье тоже в 39 лет стал чемпионом UFC не впервые — он завоевал пояс первый раз в 36 лет, победив Энтони Джонсона в полутяжах. Поэтому случай Гловера, который в 41 год идет на пяти победах подряд как простой рабочий-претендент с выигрышами над такими сильными бойцами, как Крылов, Смит и Сантос, — это исключительный сюжет.

Гловер не смог побить лучших своего времени — Густафссона, Рамбла и Джонса , — но он их пережил

Вся история Гловера удивительна — он впервые дрался за пояс семь лет назад, будучи уже возрастным бойцом. В апреле 2014 года в возрасте 34 лет бразилец был разгромлен без шансов пиковой, непобедимой версией Джона Джонса — 0-5 по раундам с огромным ущербом (Гловер получил десятки тяжелых локтей в лицо, умылся кровью, Боунс выкрутил ему все руки в клинче, порвав связки плеча). После Джонса Гловер проиграл снова — на этот раз Филу Дэвису. 35 лет, два поражения подряд, нужно строить новую победную серию, чтобы подраться за титул. И бразилец смог ее построить!

Он выиграл у Сен-Прю, Камминса, Эванса и получил Энтони Джонсона, который в те годы сшибал полутяжеловесов, как кегли. Тейшейра проиграл Рамблу страшным нокаутом уже на 13-й секунде, и на этом казалось, что с бразильцем в качестве топового претендента навсегда покончено. Рамбл, Густафссон, Джонс, Кормье — как через таких монстров прорваться к титулу, когда тебе уже 37 лет? И дальнейшие события только подтвердили этот скептицизм — Гловер одолел решением Каннонье, вышел на Густафссона, принял избиение и снова проиграл нокаутом. 38 лет, все три главных бойца дивизиона тебя уничтожили, куда дальше?

А дальше еще появляется новое поколение — уже в лице Кори Андерсона, который тоже без проблем сносит Гловера своей борьбой и атлетизмом. Три поражения в пяти боях, 39 лет в паспорте, все основные топы тебя побили — тут уже точно конец. Но как раз таки тут кто-то включил Гловеру ослепительно-зеленый свет. Во-первых, закончил карьеру Энтони Джонсон, затем резко и необъяснимо деградировал Густафссон, потом ушел в тяжелый вес Даниэль Кормье, и даже Джонса с Андерсоном больше нет рядом. Гловеру больше не нужно было непосильным трудом пробиваться через тех, кто однажды скинул его с горы, — он их просто пережил. А затем, несмотря на наступившую старость, побил новое поколение. Вот настолько сильными были Густафссон, Рамбл и Джонс, что Гловер не справился с ними в своем физическом расцвете, но зато, подряхлев, финишировал почти всю их смену. Это уникальная история успеха, аналогичной которой мы пока в истории UFC не видели. Примерно так же когда-то великий Виктор Корчной не мог пройти через лучших в своем поколении - Спасского, Петросяна, Смыслова и Фишера, но затем пережил их и вышел-таки на матч за звание чемпиона мира.

В случае с Джонсом Гловер совершил поразительный обгон — в 2014 году на момент их боя Костлявому было 27 лет, самому Гловеру — 34. У Джонса было 9 досрочных побед в полутяжелом весе UFC, у Тейшейры — 4. Но на сегодняшний день у бразильца уже 12 финишей, а Джонса 11! На момент их первого поединка Джонс лидировал по количеству побед сабмишенами в истории этого дивизиона — 5. На сегодня у него остаются эти же 5 побед приемами, а у Гловера их 6, и уже он лидер в этом показателе.

Возвращаясь к самым возрастным бойцам, взявшим титул UFC впервые, мы имеем потолок в 37 лет. Трое брали титул в этом возрасте — Фабрицио Вердум, Майкл Биспинг и соперник Гловера по субботнему поединку Ян Блахович. Именно в этой точке — 37 лет — проходит линия сопротивления, которую уже целых шесть лет никто не может раздвинуть на один год выше. Если Тейшейра выиграет, он уверенно снесет этот потолок — сразу на четыре пункта. И, кстати, он не первый, кто имеет за последние годы эту возможность. В апреле 2017-го прекрасную возможность, даже, скорее всего, гораздо более реалистичную, чем сейчас Гловер, имел Йоэль Ромеро. В 40 лет он, находясь в фантастической форме, был близок к тому, чтобы победить молодого Роберта Уиттакера. Вел 2-0 по раундам, но устал и уступил 2-3. Затем у Ромеро был шанс с Адесаньей, уже в 42 года, но тоже неиспользованный.

Стать чемпионом в 22 - 2 3 гораздо сложнее, чем в 37

Интересно, что возрастные границы чемпионов-мужчин пока легче растягиваются в верхнюю сторону, чем нижнюю. Особенно в последнее время. Но сначала разберем нижнюю границу.

Ten years ago today, Jon Jones got his first taste of UFC gold by dominating Shogun Rua at UFC 128 ?



On that night, Bones became the youngest champion in UFC history (23 years, 242 days old), a record that still stands a decade later. pic.twitter.com/PhkIu8oZ0j — ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2021

В марте 2011 года Джон Джонс стал самым молодым чемпионом в истории UFC — ему было 23 года. Девять лет потребовалось организации, чтобы новый чемпион скинул один год с возраста предыдущего самого молодого обладателя пояса. Джошу Барнетту, взявшему пояс в 2002-м, было 24 года. Самому же первому чемпиону, задавшему нижнюю границу, — Фрэнку Шэмроку было 25 лет, когда он выиграл пояс в 1997 году.

Что мы получаем: 1997 (Шэмрок, 25) — 2001 (Ньютон, 24) — 2002 (Барнетт, 24) — 2011 (Джонс, 23).

То есть омоложение чемпионов на год идет довольно непростым эволюционным путем. 14 лет потребовалось, чтобы скинуть два года, и это при условии, что скинул их самый талантливый боец в истории этого спорта. С того момента мы ни разу не видели даже касания каким-либо новым чемпионом этой границы. Макс Холлоуэй выиграл временный пояс в 24 года, но абсолютный — в 25. Были и другие чемпионы, взявшие титул в 25, но 23-летних мы больше не видели. Уже 10 лет подряд никто не просто не может скинуть год с возраста самого молодого чемпиона, но даже просто не в состоянии достигнуть этой границы в 23.

С верхней границей ситуация другая — тут потребовалось целых 18 лет, чтобы появился чемпион старше самого возрастного обладателя пояса, но затем эта граница стала регулярно тестироваться.

Итак: 1997 (Смит, 35) — 2002 (Бастаманте 35) — 2005 (Лиддел, 35) — 2015 (Кормье, 36) — 2015 (Вердум, 37) — 2016 (Биспинг, 37) — 2020 (Блахович, 37).

Как видим, с 1997 по 2015 год никак не могло произойти возрастного пробоя, хотя граница дважды достигалась Бастаманте и Лидделом. Но начиная с 2015-го она пробилась дважды за год, а затем протестировалась еще дважды за четыре года. Скорее всего, новые технологии восстановления, питание и прочие новшества благотворно влияют на повышение возраста чемпионов. В нижней же границе настолько уникальную планку задал Джонс, что она 10 лет не может даже протестироваться — нет молодых феноменов, у которых в столь раннем возрасте уже есть зрелая мужская сила и запас мастерства, чтобы драться с лучшими.

Теперь давайте посмотрим на самые часто встречающиеся возраста чемпионов UFC (опять-таки речь о тех, кто выиграл пояс впервые):

до 20 лет - 0 чемпионов;

20-24 лет - 4 чемпиона;

25-29 лет - 37 чемпионов;

30-34 лет - 26 чемпионов;

35-39 лет - 7 чемпионов;

40 лет и старше - 0 чемпионов.

Опять-таки отметим Джонса: важно не то, что он стал самым молодым чемпионом, но и КАК он подошел к титулу. Боунс получил титульник на 7-0 в UFC (6-1, если считать бой с Хэммилом поражением). Барнетт (24 года) — на рекорде 3-1 в UFC. Ньютон (24) — 1-1, Альдо (24) хоть и побил очень сильную оппозицию, но сделал это в WEC и там же был провозглашен чемпионом UFC. А в дебютном бою UFC (против Хоминика) у Жозе уже начали засчитываться защиты. Джонс же просто зачистил все и вся в столь молодом возрасте и просто стер с лица земли Шогуна Руа в чемпионском бою.

Теперь топ-3 самых часто встречающихся возрастов на момент выигрыша титула:

28 лет - 10 чемпионов (Диллашоу, Макгрегор, Хендерсон, Эдгар, Хьюз, Уайдман, Шогун, Рампэйдж, Веласкез, Рэндельман);

25 лет - 9 чемпионов (Круз, Холлоуэй, Гарбрандт, GSP, Пенн, Шэмрок, Ортиз, Мир, Рикко Родригез);

26 лет и 31 год - по 8 чемпионов (26: Джонсон, Барао, Уиттакер, Петтис, Пулвер, Белфорт, Орловский, Сильвия и 31: Оливейра, Леснар, Сильва, Рокхольд, Усман, Волкановски, Стерлинг, Сехудо).

Снова отметим — подсчет возрастов шел только среди чемпионов-мужчин, женщины не принимались в расчет.

Таким образом, перед Гловером в субботу стоит историческая задача большой красоты — он может пробить возрастную планку на немыслимые четыре года. Даже если потом хоть 10 лет не будет новых чемпионов в таком возрасте (10 лет для истории — ничто), дело повышения трудоспособного возраста Гловером и человечеством продолжено. 40-летние топы уже станут нормой.