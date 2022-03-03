Подборка цитат из последних интервью чемпиона Fight Nights.

Владимир Минеев — участник главного боя года в российских ММА в 2021 году. В октябре на AMC Fight Nights 105 в Сочи он техническим нокаутом в третьем раунде победил Магомеда Исмаилова и защитил титул чемпиона в среднем весе.

После громкой победы Минеев на некоторое время пропал из медиапространства и не давал интервью СМИ, лишь изредка включая прямые эфиры в Instagram. Но зимой все изменилось. Так, в январе — феврале он дал «СЭ» сразу четыре небольших интервью. Ниже — самые интересные цитаты, еще не утратившие актуальность.

О желании завоевать пояса российских лиг

— Мне интересен бой за титул Eagle FC. На данный момент у меня есть четкое понимание, что бой за титул там возможен. Да, я говорил, что моя цель — объединить пояса российских организаций. Мне интересен и RCC.

АСА? АСА в том числе. Я слышал заявление [от Майрбека Хасиева], что это невозможно... Если какая-то лига не хочет участвовать в чем-то глобальном, мы не можем за нее принимать решение. Я считаю, что это классная история, когда лучшие бойцы разных лиг дерутся между собой. Я буду доволен, если пояс АСА пополнит мою коллекцию поясов. Но мы так говорим, будто у меня уже три пояса, а на самом деле пока есть только один.

О лиге АСА

— АСА предлагала провести второй бой с Магой Исмаиловым? Они говорили, предлагали... Никто не говорил об этом серьезно. Видимо, так предлагали. Если взять и вспомнить, что такой разговор происходил, я даже не вспомню, с кем. Если мы говорим про РЕН ТВ, то есть [Владимир] Хрюнов — он ведет со мной переговоры, предлагает бойцов, мы все согласовываем. А когда говорят про АСА... Может быть, когда-то кто-то взял право переговорить со мной, но я даже не помню этого человека. Если говорят, что говорили, то, наверное, кто-то где-то задал мне этот вопрос, но серьезных переговоров никто не вел. Спросите у Камила Гаджиева.

Важно ли было для меня, чтобы третий поединок с Исмаиловым прошел именно в Fight Nights? Конечно.

О реванше с чемпионом Glory Артемом Вахитовым (Минеев уступил Вахитову в первом раунде на чемпионате России по тайскому боксу в 2013 году)

— Подраться с Бадром Хари — класс. Это моя мечта. Просто нужно понимать в каком он состоянии и сколько весит. Реванш с Вахитовым или поединок с Хари? Я не скажу, что у нас с Артемом был бой. Все происходило по любительским правилам в далеком прошлом. У меня потек нос, и врач остановил бой. Я не считаю, что это был бой в чистом виде.

Вопрос про бой с Вахтовым сегодня [на пресс-конференции] прозвучал три раза, и утром он тоже поднимался. Это говорит о том, что интерес у зрителя к этому бою есть. Теперь осталось дело за малым, а именно — договориться.

О бое Шлеменко — Исмаилов (планируется, что он пройдет в июле в лиге RCC)

— Два очень серьезных оппонента. Если в это дело не вмешается случай, что в клетке бывает зачастую, то победит тот, кто лучше подготовится с точки зрения стратегической составляющей. Я уверен, что Исмаилов сделает выводы после нашего боя (в октябре Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде. — Прим. «СЭ»). Но и Шлеменко, как опытный игрок, наверняка проанализировал наш бой с Исмаиловым и нашел для себя ключи. Я считаю, что их шансы 50 на 50. Если это будет трехраундовый бой, то больше шансов будет у Исмаилова, если пятираундовый — то у Шлеменко. Все зависит от того, кто какую работу проведет. Если Исмаилов сделает выводы и начнет работать над своим кардио и останется опасным до конца пятого раунда, то Саше будет очень нелегко.

Исмаилов пообещал зарубиться со Шлеменко в стойке? Война — это путь обмана, и зачастую ввести оппонента в заблуждение и есть самый главный план. Может быть, это [такие слова Исмаилова] тактическая составляющая. Если объективно, то с элементами борьбы у Исмаилова шансов больше, и Шлеменко это понимает. Насколько я помню, прямых нокаутов у Шлеменко нет, он не падал от ударов сам. Он попадался на удушающие, проигрывал по очкам, болевым, но его очень сложно уронить. Это парень со стальной челюстью и железной головой.

О том, почему провел мало сборов в США (Минеев ездил на сбор в Америку лишь раз — в декабре 2015 года)

— Потому что я россиянин. Я русский. Я хочу тренироваться здесь. У меня здесь команда, и меня здесь все устраивает. Жить в Америке... Ну, не знаю. Может быть, кому-то и хочется жить в Америке. Меня сегодня здесь, в России, все устраивает. У меня гонорары здесь на уровне топов в UFC. Знаете, работать на дядю Сэма, жить там и ждать подачку, которую кинут матчмейкеры, зависеть от их решения — это все я уже пережил. Прожитый этап.

Я подумал: зачем мне ехать в Америку, если мне здесь многому надо научиться? Овладеть базой борьбы и так далее. Так я поехал в Дагестан. Я не говорю, что в Америке плохо, но лично мне там делать нечего. Я дерусь в России, меня знают в России, и я хочу творить историю здесь.

«Сегодня я мыслю как человек, который хочет созидать здесь, в России, и здесь оставлять свое наследие. Наследие не в плане боев и побед. Я хочу создать школу, влиять на ситуации, которые происходят в единоборствах в России. Мне претит преклонение перед Западом в этом плане.

Наш человек так воспитан, что придерживается понятия: хорошо там, где нас нет. Я так не считаю. Считаю, что мы умеем делать крутые и классные бои".

О бое по правилам бокса

— Все зависит от предложения. У нас идет диалог с Владимиром Хрюновым, с РЕН ТВ. Пока мы находимся в стадии обсуждения. Бокс — это вид спорта, которому я отдал много времени. Как будто бы умею. Думаю, что могу порадовать публику и, возможно, даже чем-то удивить.

О готовности провести бой с Фаридуном Одиловым

— Такие разговоры у нас были. И были они не с Хабибом Нурмагомедовым, а с Сергеем Жаткиным, с которым я хорошо общаюсь. Но разговоры приостановились по причине того, что у них нет сомнения по поводу проведения боя между Александром Шлеменко и Фаридуном Одиловым (1 апреля на турнире Eagle FC в Сочи. — Прим. «СЭ»).

О том, сколько боев хотелось бы провести в 2022 году

— Один большой и крутой бой, о котором потом еще год все будут говорить.

Магомед Исмаилов не заинтересует меня в случае победы над Оланреваджу Дуродолой. Я думаю, что ему еще нужно что-то сделать в ММА. Побить 41-летнего парня в боксе недостаточно для того, чтобы меня заинтересовать. Желаю Маге удачи. Не считаю, что Дуродола слабый спортсмен. Но если мы говорим про ММА, то я думаю, что ему [Исмаилову] нужно еще там что-то показать.

О чемпионе UFC в среднем весе Исраэле Адесанье

— Адесанья — чемпион, молодец, красавец. Да, его последний бой с Робертом Уиттакером не был таким ярким, как предыдущие поединки. Но он же победил.

У меня возникали мысли, что у него нет достойной оппозиции и что я мог бы с ним подраться. Никогда не говори никогда. Все может быть, но на данный момент я просто... Если завтра Дана Уайт позвонит и скажет, что хочет, чтобы Минеев подрался с Адесаньей, то, конечно, мой ответ — да. Но если для этого я должен лет пять драться в андеркарде, то это уже так себе история. Я не говорю, что это невозможно. Подождем. У нас тоже есть свои планы.

В чем я лучше Адесанью? Считаю, что в плане борцовской подготовки у меня больше скиллов. Заборол бы я его? Ян Блахович показал, как нужно работать с Адесаньей. Да, у него хватило на это веса и мастерства, но это [борьба] как ключ [к победе над Адесаньей].

О потенциальном бое Адесанья — Чимаев

— Думаю, что ему [Чимаеву] будет тяжело. Адесанья с точки зрения ударной техники намного выше Чимаева. И выше его ростом, а в ударке это имеет большое значение. И опыта у него больше. Все-таки столько раз человек за титул дрался. Думаю, что в этом противостоянии гораздо больше шансов у Адесаньи.

Борцовские качества Чимаева? А вы что, думаете, Адесанья не будет к этому готовиться? Да, Блахович показал, как нужно побеждать Адесанью, но он [Блахович] полутяжеловес, а Чимаев дерется в полусреднем весе.

Говорят, что Чимаев — машина-убийца? Говорят, что в Москве кур доят.