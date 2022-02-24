Сотрясения, крипта, сказки Ковингтона и анаконда для Грина. Экспресс-интервью Ислама Махачева перед боем

В ночь на 27 февраля российский легковес Ислам Махачев (21-1) подерется с Бобби Грином (29-12-1) в главном событии вечера UFC Vegas 49.

Для бойца из Дагестана это не только возможность сделать решающее приближение к титульнику, но и стать 13-м человеком в истории промоушена, кому покорилась серия в 10 побед подряд. Чтобы вы понимали сложность задачи — чемпионов UFC было больше 80, а 10 боев подряд выигрывали только 12 человек за 29 лет существования организации.

За несколько дней до поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с Махачевым по видеосвязи (UFC дал нам только 10 минут, интервью для бойца было четвертым за час), чтобы обсудить подготовку, подсказку Хабиба в бою с Дэном Хукером, встречу с Арманом Царукяном в Вегасе, сотрясения мозга, крипту и заявление Колби Ковингтона, что он гоняет всего 7-8 кг.

***

— Хабиб, когда проводил кимуру Майклу Джонсону, уговаривал его сдаться, не хотел ломать ему руку. Когда вы делали кимуру Хукеру, не было тревоги, что можете сломать ему руку, серьезно травмировать?

— Я знал, что хорошо взял руку, не стал дергать, уже слышал, когда он кричит, и судья не видел в тот момент. И он сдаться не мог в тот момент — его рука была подо мной. Из-за этого я даже на судью посмотрел, не помню, сказал ли ему, что он сдается или нет. И потом только, когда судья за голову забежал, понял, что тот кричит.

— После боя многие отмечали подсказку Хабиба, что нужно ногой заступить сопернику за голову. Но насколько я понимаю, при кимуре это стандартная вещь и вы сами об этом знали?

— Ну знал, но это была своевременная подсказка.

— Вы впервые деретесь в UFC в промежуточном весе — 160 фунтов. Насколько это облегчило привычную весогонку в 155?

— Пока я это облегчение не понял. По той же программе гоняю вес, просто на конец оставлял раньше где-то три килограмма, а сейчас один килограмм останется. Концовка будет легкая, думаю.

— Бобби Грина после этих ярких последних выступлений называют чуть ли не Роем Джонсом. По уровню бокса можно сказать, что он на уровне топов дивизиона — того же Порье?

— Думаю, его уровень пониже. Порье же его вырубил. Хороший у него бокс, но не настолько, не лучший в дивизионе.

— Грина особо никто борьбой не выигрывал. Он получше в ней других ударников, с которыми вы дрались в последние годы, — Хукера и Добера?

— Ну это я проверю в субботу. Видно будет, какая у него борьба.

— Вы рассказывали год назад в интервью «Матч ТВ», что последний раз сдавались в спарринге пять лет назад, когда попались в треугольник Люк Рокхольд. С того момента вас больше никто в зале не ловил на прием?

— Нет, не помню такого. Тогда даже с Люком было, он взял как-то ногами непонятно, начал шею зажимать, там не было удушающего никакого. Это было давление такое. Если ты не сдашься, потом неделю не будешь тренироваться, шея будет болеть.

— У вас в UFC победы четырьмя разными сабмишенами: удушением сзади, кимурой, армбаром и ручным треугольником. Каким еще приемом можете выиграть в ближайшее время?

— Думаю, в этом бою что-то новое попробую, анаконду там. Посмотрим, может получится разнообразить. В зале анаконда хорошо получается, надо и в бою попробовать.

— Хотел спросить об Оливейре. Он очень здорово душит из стойки, больше всего стоячих сабмишенов в истории UFC (четыре). Почему это у него не пройдет против вас?

— Потому что я уже знаю, что он хорошо делает этот удушающий, я не отдам ему спину не буду поворачиваться. Они отдают все с ним спину, и начинаются проблемы у них.

— А как не отдать ему спину?

— Просто не поворачиваться. Даже в последнем бою он в ноги прошел, тот [Порье] взял развернулся и отдал спину.

— Как вам тейкдауны Оливейры?

— Не сказал бы, что по таймингу и технике они как-то [выделяются]. Когда соперники устают, он начинает их проводить. На фоне усталости их делает.

— В бою с Царукяном вы сделали красивую подсечку и сразу прыгнули с нее в фулл-маунт. Такое редко бывает — это было случайно?

— Нет, я после тейкдауна сразу пытаюсь всегда выгодную позицию занять. Некоторые стараются просто повалить и просто остаться сверху, но я сразу использую момент, чтобы занять лучшую позицию.

— Царукян, кстати, дерется в одном карде с вами. Пересекались на неделе?

— Да, я его видел пару дней назад на весогонке.

— Поздоровались?

— Да, поздоровались. Особо не общались, поздоровались: «Че, как там?» — и всё.

— Многие люди, которые защищаются против борцов у сетки, бьют этот антитейкдауновый локоть в висок. Вы считаете это угрозой для себя?

— Ну есть место, куда ты попадешь, в одну точку, и соперник может потерять равновесие. Но так — это 50 на 50 удар. Мое мнение — лучше в этом моменте защищаться от тейкдауна [чем бить локтем].

— У вас были сотрясения мозга за карьеру?

— Больших сотрясений не было, даже после того, как я упал в нокдаун, у меня не было никаких проблем.

— В 77 кг дерется Колби Ковингтон и утверждает, что он гоняет всего 7-8 кг, весит даже меньше легковеса Дастина Порье. Вы ему верите или это сказки?

— Не-не, это сказки. Я думаю, он минимум 10 килограммов гоняет. И все бойцы так же.

— То есть он под 90 кг весит?

— Думаю, да.

— Вы мастер зацепов голени изнутри. Обычно этот тейкдаун делают оверхуком (руки накладываются сверху на руки соперника), а вы руки снизу просовываете. Есть какая-то разница принципиальная?

— Нет такой большой разницы. Когда соперника ты у клетки уже начинаешь поджимать, там как получится. Я делаю и когда руки и сверху и снизу, много его отрабатываю и уже до автоматизма довел.

— Помню, видео, где вы показывали, как при работе у сетки не дать сопернику уйти из-под броска. И сказали: «30-40 раз повторите, и будет у вас получаться». А когда вы сами последний раз что-то разучивали-разучивали в борьбе, а оно никак не получалось?

— Такого нет, что я что-то новое долго отрабатываю. Это только вначале, когда ты слаб в чем-то, не получается у тебя. Сейчас уже хватает пару раз отработать, и ты выучишь этот прием и будешь пробовать его в спарринге.

— У вас появился новый спонсор, криптовалютная компания Saitama. Как они вышли на вас и почему крипта?

— Они общались с моим другом долгое время, и мой друг как специалист в этой сфере все взвесил, сделал прогноз этой криптовалюты и сказал, что у нее хорошее будущее. Только после этого начали сотрудничать.

— Вам самому хотелось бы вникнуть в крипту?

— Мне очень интересно разобраться в этом всем. NFT и так далее. Но времени как-то мало. А так... уже весь мир в этом, надо идти в ногу.

— Как видите бой против Бобби Грина в субботу вечером?

— Выиграю сабмишеном в 1-м раунде.