«Больше Колби я ненавижу только Фиделя Кастро». Масвидаль и Ковингтон сцепились на тему коммунистов

Новый виток трештока.

Противостояние Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля раздувает от вражды и ненависти все больше. За пару дней до поединка бойцы заявились на медиа-день к UFC 272 и вплели в перепалку новую тему — политическую.

Ковингтон назвал соперника коммунистом, затянув его в болезненную тему. К огда-то родственники Масвидаля серьезно пострадали от режима Кастро, некоторые из них погибли, и после этого слово «коммунист» для него навсегда омерзительно и ругательно. Хорхе, однако, тяжело уязвить словом, поэтому он нашелся, что ответить и неплохо ткнул соперника в ответ.

Приводим расшифровку самых интересных моментов из медиа-выступлений обоих участников главного боя вечера.

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Ковингтон — не получил за этот бой PPV, назвал Масвидаля Кастро-младшим, снова задел его детей

— Вы претендуете на долю с PPV или отказались от нее ради того, чтобы получить этот бой?

— Я отказался от PPV, в этом бою мне нет дела до PPV, это личный бой. Я хочу сделать шоу для UFC и доказать им, что заслуживаю пожизненный контракт.

— Хорхе сказал, что на утро после боя выйдут заголовки: «Колби в критическом состоянии. Он может не выжить». А какими вы видите заголовки на утро после боя?

— Единственные люди, которые будут в воскресенье в критическом состоянии — это его дети. Он бросил их, у них нет нормального отца. Он никчемный человек, никчемный отец.

— Он также сказал, что вы тонете в долгах из-за покера. Что вы можете по этому поводу сказать?

— Мне остается только посмеяться над этим. На мне сейчас надет целый дом, посмотрите на мою ювелирку — тут стоимость целого дома. Все, что он говорит — это ложь. Он говорил, что я жил у него на диване, бесплатно ел, но я никогда не стремился к халяве. Это он раньше получал обамафон (бесплатный телефон от правительства — прим.), он сидел на программе льготных покупок продуктов, он Фидель Кастро-младший, он настоящее воплощение коммуниста, а ведет себя как ультраправый. Это забавное лицемерие.

— Готовы ли вы закопать топор войны после боя с ним?

— Абсолютно нет. Как можно закопать топор войны, когда речь идет об уголовнике, воре, подонке? Его семья любит меня больше, чем его. Ему лучше уехать из Майами, этот город недостаточно велик для нас обоих. Всякий раз, когда он будет попадаться мне лично, я буду бросать его головой об асфальт.

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Масвидаль — не давал гангстерам Майами разделаться с Колби до этого боя, никогда не простит за слова о детях

— Колби говорил такие дикие вещи об Усмане, а после боя подошел к нему и сказал, что он просто продавал бой. Если он подойдет и скажем вам то же самое?

— Он никогда не подойдет, потому что знает меня. Он не поставит себя в ситуацию, где я снова могу прикончить его. Особенно с учетом, что он говорил о моих детях, о моей религии. Он говорил такие вещи об отце Усмана, месяц говорил, что не пожмет ему руку, а потом подходит и говорит, что просто продавал PPV? Я не хочу, чтобы 10-летние дети смотрели на него и думали, что можно так продавать бои. Тем более, он ни хрена ничего не продает. А за этот бой он и PPV не получит, только фиксированный гонорар. Он трахнут по всем направлениям.

— Колби назвал вас Фиделем Кастро-младшим, коммунистом. Сказал, что вы жили на льготную программу покупки продуктов

— Я Фидель Кастро-младший? Из-за Фиделя Кастро были убиты члены моей семьи, моя тетя потеряла одну грудь. Когда она выбиралась из Кубы через Гуантаномо [кубинский город], она подорвалась на мине, там все было заминировано. И потеряла одну грудь. Он говорит это всё, чтобы вытянуть меня на эмоции. Единственный человек, которого я ненавижу больше Колби — это Фидель Кастро.

— Прошли ли вы с Колби точку невозврата? Нет шансов, что вы когда-то снова станете друзьями?

— Мои дети очень многое для меня значат. Моей дочери 13 лет, она сидит в интернете, я не могу контролировать ее каждую секунду. Она будет читать все это и думать: «Почему этот человек говорит о нас?» . Я никогда в жизни не оставлю такое просто так. Если мы оба окажемся в смертельной ситуации, и сможем спастись только при условии, если поможем друг другу — я скажу ему: «Нет, мы оба умрем». Если мы будем на тонущем корабле, я устрою с ним кулачный бой, и мы оба умрем.

— А если он протянет руку после боя?

— Он не подойдет ко мне пожать руку. Хотя бы потому что после боя его сразу повезут в больницу.

— Он называет себя королем Майами. У вас нет мотивации поставить и этот статус на кон?

— Он бредит. Он родом из Орегона, переехал во Флориду в 28 лет, даже не в сам Майами. Ютился где-то в пригородных отелях. Это то же самое, если я буду называть себя королем Англии. Он даже опасается ходить по Майами, потому что его жопа может попасть в беду. Мне много звонят по нему, говорят: «Дай нам зеленый свет к этому парню» , но я отвечаю: «Не-не-не, не трогаем его, он мой». Но после боя он уже будет принадлежать городу.