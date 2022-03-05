Гегард Мусаси скупил недвижимость по дешевке в разгар кризиса 2008 года. Теперь он делает на аренде сотни тысяч

Смелость и прозорливость обеспечили до конца жизни.

Гегард Мусаси (49-7-2) — единственный действующий ультраветеран ММА с почти 20-летним стажем, который по-прежнему сохраняет большую силу и дерется за пояса в серьезном промоушене.

Алистар Оверим, по сути, закончил с ММА, Робби Лоулер, Андрей Орловский, Федор Емельяненко и другие великие динозавры на титулы не претендуют, а вот 36-летний Мусаси несколько дней назад провел вторую подряд защиту титула Bellator, нокаутировав непобежденного Остина Уандерфорда.

Грандиозность 19-летней карьеры армянского бойца лучше всего уложить в три пункта:

— за 58 боев в профи он никогда не проигрывал два раза подряд. Всего раз проиграл нокаутом за 19 лет;

— построил положительные рекорды во всех топ-промоушенах: 9-4 в UFC, 7-1 в Bellator, 4-1-1 в Strikeforce, 2-1 в Pride и 8-0 в Dream (с победами над Жакаре, Хантом, Манхуфом и Кангом);

— перебил сильнейшую оппозицию: Жакаре, Марк Хант, Дэн Хендерсон, Тьяго Сантос, Крис Уайдман, Витор Белфорт, Рори Макдональд, Дуглас Лима, Овинс Сен-Прю, Лиото Мачида, и сюда же можно отнести знаменательную победу над Александром Шлеменко.

Свое долголетие Мусаси объясняет тремя факторами — удача, правильное окружение и неподверженность травмам. Историю армянского бойца делает интересной и тот факт, что последние годы он уже не просто не зависит от бойцовских денег, но и после завершения карьеры сможет жить припеваючи, будучи безработным. Секрет? Правильные инвестиции в недвижимость.

В самый разгар и ужас финансового кризиса 2008 года Гегард и его брат на все деньги вложились в резко подешевевшую голландскую недвижимость. Тем, у кого нет финансовой памяти или она слишком коротка, трудно понять, что происходило в мировой экономике осенью 2008-го. Компании рушились, банки с 200-летней историей разорялись, акции серьезных бизнесов падали до нуля или даже доходили до делистинга, инвесторы и трейдеры сходили с ума, доллару предрекали крах, недвижимость летела к черту и уже многими называлась как плохая инвестиция на долгие годы вперед и так далее.

Решиться в такой момент отдать все свои деньги на рискованную сделку с покупкой коммерческой недвижимости — это требовало необычайной смелости и прозорливости. А такое сочетание качеств часто с лихвой вознаграждается.

«Я и мой брат начали инвестировать в недвижимость, когда мне был 21 год. На тот момент я еще совмещал бои с работой охранником, откладывал деньги, и мы раздумывали о том, чтобы открыть ресторан. Но потом поняли, что это плохая идея, потому что ресторан требует постоянных огромных хлопот. А вот недвижимость — это спокойные деньги, здесь нет каждодневного труда. И мы начали скупать квартиры и дома в 2008 году.



Тогда ударил кризис, недвижимость была очень дешевой, все рухнуло в ценах. Люди боялись покупать, все были в страхе, а мы спокойно все скупали. Мы продолжали скупать и после кризиса, к 2014 году у нас уже было 11 объектов. Сейчас мы тоже точечно что-то скупаем, но рынок сильно изменился. Все полезли в недвижимость, даже водители снегоходов уже скупают квартиры для инвестиций. Банки легко дают кредиты.



Нам повезло, что мы вложились на минимумах цен. Теперь рента с этих квартир — моя пенсия. Я зарабатываю на недвижимости десятки тысяч евро в месяц и планирую в ближайшие годы зарабатывать около миллиона в год. Я обеспечен пенсией до конца жизни и могу в любой момент завязать с боями. Сейчас я даже не знаю точно, сколько у нас с братом объектов. Всю текучку по этим делам ведет он, я лишь подписываю документы».

Рассказ Мусаси собран из отрывков его интервью YouTube-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast изданием Bloodyelbow, Vice и MMAfighting.