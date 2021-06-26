Теперь у Fedor Team два чемпионских титула.

Валентин Молдавский, 29 лет, Россия, тяжелый вес.

Статистика в ММА: 11 побед, 1 поражение.

Валентин Молдавский незаслуженно находился в тени и вот наконец из нее вышел. Теперь он временный чемпион Bellator в тяжелом весе. И есть все шансы, что из временного он автоматически превратится в полноценного.

В Fedor Team всего-то семь бойцов — Федор Емельяненко (тяжелый вес), Виктор и Вадим Немковы (полутяжелый вес), Молдавский, Анатолий (средний вес) и Владимир (легкий вес) Токовы и Никита Михайлов (легчайший вес). Главные звезды — Емельяненко, Немков и Токов. Федор — легенда ММА, Вадим — чемпион Bellator в полутяжелом весе, Токов — пока не чемпион, скромняга, но при этом боец, который действительно популярен среди российских фанов ММА — он побеждал и Магу Исму, и Шлеменко, и Дураева, да и вообще он один из сильнейших российских бойцов в весе, про который в нашей стране говорят чуть ли не больше всего. Теперь свою порцию славы получил и Молдавский.

Валентин к бою с Тимоти Джонсоном подошел на серии из пяти выигрышей подряд, причем бил таких довольно известных ребят, как Линтон Васселл, Хави Айяла и Рой Нельсон. Чем особенно ценна победа над Джонсоном, так это тем, что Тимоти набрал, возможно, лучшую форму в жизни. Он был крепышом в UFC (бил, в частности, Шамиля Абдурахимова и Марчина Тыбуру, ронял апперкотом Александра Волкова), а вот в Bellator стартовал кошмарно — нокаут сначала от Виталия Минакова, а потом — от Чейка Конго. Правда, на бой с Минаковым он вышел на однодневном (!) уведомлении. Драться без подготовки с этим брянским богатырем, когда тот в лучших кондициях, — это самоубийство. Так что Тимоти Джонсон — мужчина отчаянный. Кстати, он воевал в Ираке.

Потом Джонсон выиграл три боя подряд — у Тайрелла Форчуна (КО), Мэтта Митриона (ТКО) и Конго (раздельное решение) — и вышел на бой за временный титул. Вероятно, помогли тренировки с Франсисом Нганну — судя по Instagram, Тимоти — главный спарринг-партнер самого опасного человека на Земле.

Самая брутальная из этих побед — над Форчуном. Джонсон пошел вперед с ударами и срубил наглухо талантливого, еще не битого афроамериканца. Вообще бить шагая — это у Тимоти получается прекрасно. Таким образом он пытался поломать и Молдавского — наступать, зажимать к сетке и уничтожать. Не получилось.

Commitment & intensity — @TBearTim scored an incredible KO on Friday night at #Bellator239 and @RobinBlackMMA breaks it down for us all. pic.twitter.com/n8M9hO5Ppu — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 24, 2020

Валентин — тот боец, который в поединке не делает ничего лишнего. Так было и на этот раз. Он постоянно двигался, что удивительно для тяжа, точно выбрасывал одиночные удары, а еще — очень вовремя клинчевал. Джонсон на 12 кг тяжелее Молдавского (118 против 106), но русский боец легко прижимал соперника (между прочим, базового вольника) к сетке и вязал, разворачивал. Очевидно, сказался тот факт, что базовый спорт Валентина — греко-римская борьба. Там спортсмены работают в корпус, а не в ноги. Не так давно мы общались с одним из самых перспективных дагестанских (и соответственно, российских) бойцов Мурадом Рамазановым, и тот подчеркнул, что классическая борьба больше подходит для ММА, чем вольная. Поединок Молдавского и Джонсона показал, что это мнение как минимум имеет право на жизнь.

Клинч сыграл свою роль — руки Джонсона забились, после второго раунда (который американец выиграл) он был уже не так опасен. При этом нельзя сказать, что Молдавский бегал от Джонсона. Нет, в рубку он шел довольно смело — даже в самом конце боя, когда Тимоти призывал его зарубиться, громко крича. Однако американец серьезно по нему так и не попал — бомбы пролетали над головой. Валентин же разбил ему бровь.

4-1 по раундам, убедительная победа Молдавского над очень серьезным соперником. Что дальше? Полноценный титул в полутяжелом весе сейчас принадлежит Райану Бейдеру. При этом Бейдер не дрался в тяжах с сентября 2019 года (и то бой с Конго был признан несостоявшимся), а теперь участвует в Гран-при полутяжей Bellator, где уже вышел в полуфинал. У Bellator странная политика — боец может удерживать пояс, годами не проводя боев. Тем не менее будет логично лишить Бейдера титула в тяжелом весе — чтобы не тормозить дивизион. До временных титулов промоушен уже дошел — вероятно, скоро дойдет и до понимания того, что нет никакого смысла в том, чтобы чемпионом был человек, который за три года провел один бой.

Молдавский — маленький боец для тяжелого веса. И Вадим, и Виктор Немковы, выступающие в полутяжелом дивизионе, в межсезонье весят по 110 кг. Молдавский же — 106-108. Но опускаться в полутяжи он не хочет. Не хочет гонять. Валентин вообще небанальный боец. Например, отлично разбирается в истории раннего Средневековья. «Это период великого перенаселения народов. Благодаря тем движениям во многом сформировались нынешние нации и государства. Время больших перемен», — говорит Валентин. Парадокс, но, по словам Вадима Немкова, уличных драк, когда следующий бой Молдавского — пока неизвестно. Вероятно, он пройдет 23 октября в Москве, и драться Валентин будет в одном карде с Федором.