«Дацик делал в тюрьме грязные вещи, задевал арестантов. Хочу спросить у него за это». В России назревает бой по понятиям

Вагаб Вагабов против Вячеслава Дацика.

Конец года подарил поклонникам российских ММА (и, конечно же, поклонникам скандалов в российских ММА) новые интриги. Жестко поругались Александр Емельяненко и Артур Гусейнов. Над организацией их боя уже работает президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

А еще там же, в Fight Nights, наметился боксерский бой между чемпионом лиги в полутяжелом весе Вагабом Вагабовым и легендарным Вячеславом Дациком. Причем и там и там прослеживается тюремная линия.

Гусейнов попросил журналистов спросить у Емельяненко, «где он сидел, за что сидел и какой он шерсти». Александр ответил так: «Я порядочным арестантом сидел. У меня близкие смотрели за игрой, за лагерем, за общим, за воровским. Все мои близкие — да, семейники. Мы ели с одной тарелки. Про Гусейнова могу сказать, что он давным-давно проигрался и прозанимался. В тюрьме я бы на нем в туалет ездил».

Вагабов же написал в Instagram, что у него есть «личный интерес» разбить Дацику лицо «за все его притязания над беспомощными мужиками», над которыми «Вячеслав «ХОЗБАНДИТ» Дацик издевался в тюрьме, пользуясь своим физическим превосходством». Такое заявление он сделал после того, как владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» сообщил о намерении организовать его бой с Дациком по правилам бокса. Причем, по словам Мурадова, Дацик сам изъявил желание выйти против Вагабова.

Если из конфликтующей пары Емельяненко — Гусейнов в тюрьме, насколько известно, сидел только Емельяненко, то тут в местах лишения свободы бывали и Дацик, и Вагабов. Дацик и вовсе провел в неволе больше 10 лет. Содержался в психбольнице (2007-2010), откуда сбежал. Сидел в норвежской тюрьме (2010-2011), российской (2011-2016, 2016-2019, 2019-2020). Похождения Рыжего Тарзана известны всей России. Вагабов же был задержан в марте 2018 года по подозрению в вымогательстве 6 миллионов рублей у руководителя одного из дагестанских СМИ. Был осужден, вышел на свободу весной 2020-го. Свою вину Вагаб отрицает. Подробнее об этом можно прочитать в большом интервью, которое боец дал «СЭ» в июле прошлого года.

Так вот, на днях Дацик ответил на обвинения Вагабова в том, что в тюрьме он издевался над простыми арестантами.

«Проснулся сегодня, зашел в личку и вижу, что там много сообщений с фейковых страниц, что я какой-то ХОЗБАНДИТ, — написал Дацик в Instagram. — В общем, поясняю этот вопрос раз и навсегда. Администрация во время первых сроков хотела меня сломать, навязать мне других дел, но не получилось. Там были и прессовщики, и цирики, и Тайфун. Один раз избили так, что в прямом смысле треснула голова, и я потом полгода не мог спать. Не знаю, как выжил тогда. Так как врача мне не давали. Если кому-то от меня и доставалось, то это только насильникам и барыгам. Так как ненавижу я этих людей. Одни издеваются над беззащитными женщинами, другие ломают жизни и подсаживают детей и потерявшихся людей на наркотики. Если бы за это не сажали, я бы и сейчас наказывал этих нЕлюдей и мразей. Да, иногда дрался с другими заключенными. Но эти драки были обоюдные. Все, кто сидел со мной, могут это подтвердить. Больше на эту тему общаться ни с кем не буду. Всем добра и не попадайте в тюрьму! Там нечего делать».

4 декабря было объявлено о вхождении Вагабова в команду United Russian Fighters. Чемпион Fight Nights посетил тренировку команды, где ответил на вопросы «СЭ» — насчет того, почему назвал Дацика хозбандитом.

— Я готов [к бою с Дациком], — сказал Вагабов. — В AMC Fight Nights тоже готовы. Ждем от него ответа. Как я слышал, он первый изъявил желание подраться со мной по боксу, но сейчас получается, что мы его ждем. Передайте парню, что это всего лишь спорт, чего здесь бояться? Выходи и побоксируй! Ты же днем и ночью занимаешься этим, в залах живешь. Я думаю, он боксом занимается больше, чем я. Думаю, он вообще тренируется больше, чем я, поэтому [Дацик], выходи и побоксируй.

— Как так получилось, что он сам изъявил желание подраться с вами?

— Получается, что шли переговоры о бое в тяжелом весе — о том о сем. Потом я немножко зарекнулся с руководителями лиги AMC Fight Nights, что хотел бы разделить клетку [с Дациком]. Я тогда говорил про ММА. Рассказал причины, которые касаются его прошлого и моего. Я с ним не пересекался, но есть вещи [которые делал Дацик], которые я считаю неприемлемыми и грязными, и я бы хотел за это у него спросить. Мое личное он никогда не задевал. Но он задевал общее арестантов — таких же людей, которые завтра окажутся на свободе, у которых есть родные. Хочу, чтобы это стало уроком для него и для таких, как он.

Если кому-то кажется, что я что-то от себя добавил, то я все не рассказал. Я просто вкратце объясняю ситуацию. Если же он будет рядом сидеть или стоять, тогда я уже более подробно [расскажу]. Я довел до всех вас, почему у меня к нему вопросы.

— Дацик говорит, что от него доставалось только насильникам и барыгам...

— Зайдет к нему парень... За что сидел Александр Емельяненко? За что он заезжал? Знаем же, да? Но кто ему скажет, что он — насильник? Кто-то, может, и скажет, но Дацик — точно нет.

Сейчас только в интервью он, может, и скажет. Это просто его отговорки. А барыг он за что бил? За то, что они деньги заносили? Или за что? Или за общие проблемы людей? Наркоманы, насильники и так далее — они и без него все страдают и за это отвечают.

— А почему вы назвали его хозбандитом? Хотите сказать, что его так в тюрьме называли?

— Хозбанда — это на таком сленге, [как] баландеры, активисты... Та же «шерсть» — сейчас об этом все знают. Это вот все люди, которые себя непристойно ведут, но находятся под защитой администрации того учреждения, где они находятся. Им там никто ничего не сделает, какой бы ты большой и сильный ни был, потому что получишь за это сверху статью — за одно слово даже могут выписать и отправить на раскрутку. Очень сложно все [объяснять тем], кто там не был.

Люди не понимают, почему я эту тему поднял, звонят, пишут, спрашивают: «Для чего?» Как для чего? По кайфу же, да, всем жить на воле? Верно же? (Улыбается.) По кайфу? А там люди страдают, и про них забыли. Их там вот такие баландеры бьют... И за что? Где-то взнос не дали... Короче, там свои моменты есть. Грубо говоря, там за колбасу человеку голову могут табуреткой так поломать, что он никогда не восстановится.

Кто был бы фаворитом в бою? Безусловно, Вагабов, один из опаснейших ударников в российских ММА. Рекорд базового боксера Вагаба в смешанных единоборствах — 29 побед (18 — КО/ТКО), 1 ничья и лишь одно поражение. После выхода на свободу он провел четыре поединка, все выиграл нокаутами. В октябре отправил спать иранца Хасана Юсефи и стал чемпионом Fight Nights в полутяжелом весе. Вагабов больше хотел бы подраться с Дациком по правилам ММА, но в ММА у Славы совсем бы не было шансов. В боксе они все же есть.

2021 год пока можно назвать самым успешным во всей карьере Дацика в единоборствах. Он, 40-летний (Вагабову же 35), провел три боя по боксу и два — по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Выиграл все (три досрочно). И если два первых поединка с Тайсоном Дижоном на турнирах РЕН ТВ смотрелись так себе, то в трех последующих Вячеслав рвал и метал — он победил Данияла Эльбаева (единогласное решение судей, РЕН ТВ), Рэнди Рендайна (ТКО, Top Dog) и Реваза Верулашвили (ТКО, «Наше Дело»).

Так что если боссы Fight Nights договорятся с Дациком, нас ждет громкий бой. Когда он может пройти, пока непонятно. Вероятно, зимой. «В конце февраля в Сочи у меня планируется защита пояса, — сказал Вагабов «СЭ». — Если нет, то можно на этом турнире [провести бой c Дациком] или в конце января».