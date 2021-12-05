«В тюрьме я бы на нем в туалет ездил». Емельяненко против Гусейнова: полная история конфликта

Артур говорил про Александра хорошие вещи, но потом началось... Вспоминаем, как эти бойцы двигались вместе и как поругались.

Александр Емельяненко, 40 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 28 побед, 9 поражений, 1 ничья.

Артур Гусейнов, 37 лет. Средний вес. Статистика в ММА: 25 побед, 11 поражений, 1 ничья.

В ММА назревает бой с реальным конфликтом: Александр Емельяненко против Артура Гусейнова. Причем ни что не предвещало ругани. Вероятность того, что их поединок состоится, немаленькая, так что есть смысл поднять историю отношений Емельяненко и Гусейнова. Разделим ее на две части — «одноклубники» и «враги».

Одноклубники

В конце 2000-х Емельяненко при поддержке бизнесмена Вагифа Мамишева создал свою команду — AE Team (позже Мамишев некоторое время спонсировал Хабиба Нурмагомедова). Презентация для СМИ прошла в сентябре 2009 года в Санкт-Петербурге. На открытой тренировке, помимо Емельяненко, присутствовали Роман Зенцов, Сергей Казновский, Михаил Малютин, Иван Емельяненко (младший брат Александра, так и не провел в ММА ни одного боя), Сергей Голяев и, конечно же, Артур Гусейнов. Потом к AE Team присоединились Адлан Амагов, затем засветившийся в Strikeforce и UFC, Алексей Бутенко — двоюродный брат Алексея Олейника, и Шамиль Абдулмуслимов.

Команда заявилась в чемпионат СНГ ростовской лиги Pro FC (тогда ей руководил нынешний президент АСА Алексей Яценко). AE Team дошла до финала, где проиграла «Пересвету» 2:3. Дело было в Москве 23 апреля 2010 года. В финале свои бои выиграли Малютин и Амагов, а вот Гусейнов, Бутенко и Абдулмуслимов проиграли. Причем Артур уступил Беслану Исаеву уже на 45-й секунде поединка (важно: к этому бою мы еще вернемся). Сохранилось немало видео, как бойцы AE Team готовились к тому турниру — их можно найти на Youtube-канале первого менеджера Александра Волкова Игоря Караева (TSGIGOR). И там Емельяненко активно дает бойцам советы, выглядит как настоящий предводитель. Тренером же AE Team был чемпион мира по боксу среди юношей 1989 года Юрий Разумов.

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AE Team не просуществовала и двух лет. Как произошло разрушение команды, «СЭ» рассказал Разумов.

— Все имеет свое начало и свой конец, — отметил тренер. — Александр, наверное, захотел свою карьеру делать, не знаю. Может, не удержал, может... Не знаю... Точнее, знаю, но не скажу.

— Вы с ним тогда же прекратили сотрудничество?

— Да, это все было в один момент.

— Был какой-то конфликт, или...

— Нет, конфликта не было, было просто нарушение дисциплины, после которого мы разошлись. Это было тогда, когда сборная России [по боевому самбо] готовилась в Феодосии, я поехал туда, скажем так, за свой счет, оттуда все началось. Там был сбор ОФП, хороший сбор, команда сильная, все звезды были боевого самбо России. Такие ребята известные, как, например, Мурад Мачаев, парень-легковес, который сейчас будет с Проводниковым биться...

— Али Багаутинов.

— Да, Багаутинов. Венер Галиев был. Я поехал туда. Всегда, когда Александр работает на сборах, я заряжался энергией, потому что было приятно находиться рядом с ним. Но только когда он тренировался.

— И там что-то произошло?

— Да.

— То есть увидели то, что вам раньше говорили про Александра, а он отвечал, что это наговаривают злые языки?

— Да.

— После этого когда-либо с ним созванивались, разговаривали?

— Потом он приехал ко мне домой. Пригласил меня вернуться в команду, в том числе к нему. На это я ответил отказом.

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В феврале 2012 года Емельяненко, отвечая на вопрос болельщика, собирается ли он развивать AE Team, заявил: «Собираюсь. Но пока в команде только я и мой директор». Тогда AE Team уже не было.

Бывшие бойцы AE Team те времена вспоминали в теплотой. Например, вот что сказал «СЭ» в апреле 2020-го Михаил Малютин, единственный в мире боец, который тренировался и с братьями Емельяненко, и с Хабибом: «Я у него [Александра Емельяненко] дома жил, кушал, его жена мне готовила, он мне очень сильно помогал в жизни, даже несмотря на тяжелые моменты в жизни, о которых вспоминать не хочу. Как помогал? Это же Емельяненко. Он высокооплачиваемый боец. Александр мне дал машину в Петербурге, финансы. Я жил у него дома, кушал. Он помогал мне с экипировкой, на сборы меня всегда брал. Я помогал ему собирать бойцов под команду, а Александр занимался финансированием. У нас были очень высокие на тот момент гонорары, у каждого бойца — в три раза выше, чем у любого другого бойца в России».

В апреле 2021-го тему AE Team мы подняли в разговоре с Гусейновым.

«Сейчас много кто его недооценивает, но на самом деле он [Александр Емельяненко] на многое способен в роли спортсмена, — отметил Артур. — А сейчас стараются хайповать на нем, грязью поливая. Он и его брат Федор — это звезды ММА. Я уважаю Сашу, Федора и их младшего брата Ваню — тоже с ним знаком. Они все хорошие ребята. Александр с нами тренировался. Так же потел, как и мы. С нами завтракал, ужинал, гулял. Человек показал, что он такого же уровня, как и мы. Почему команда распалась? Были недопонимания. Не у нас, а у Саши Емельяненко с какими-то товарищами. Наверное, финансовые моменты были».

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В августе Гусейнов бился с Марсио Сантосом в Нижнем Новгороде. Емельяненко к тому моменту вышел из запоя, начал активно тренироваться, и корреспондент «СЭ» Илья Андреев (т.е. автор данного материала) спросил о нем Артура — на пресс-подходе.

«Он на самом деле неплохой боец, хоть и в возрасте, — ответил Гусейнов. — Я был у него в команде, и для команды он делал все. У меня к нему хорошее отношение — к нему, к его брату. Я их уважаю по-любому. Кто бы что ни говорил, они достойные ребята, и мне очень приятно с ними общаться, что бы там ни говорили. Бывает, и про меня что-то говорят, но, если что-то говорят, это уже хорошо. Если перестанут что-то говорить, то, значит, ты уже неинтересен (улыбается). Мы тогда часто дрались в Ростове, и он всегда выводил меня на бои. Амагова тоже выводил, Шамиля (Абдулмуслимова), к сожалению, уже покойного. Он всегда был рядом с нами. Типа: «Ребята, что нужно?» Как сейчас помню, как он сделал мне день рождения — 8 марта. Это было на сборах в Кисловодске. Сделал сюрприз, накрыл стол. Я всегда буду благодарен Александру.

Сейчас кто-то говорит, что он [Александр] алкоголик, пятое-десятое, но менее популярным он от этого не стал. Где бы он ни был, все с ним фотографируются не как с алкоголиком, правильно ведь? Почему я не считаю его алкоголиком? Потому что вы его жизненную ситуацию не знаете. Сколько он в жизни страдал, если бы кто-то другой так страдал, может быть, другим человеком уже был. Из-за этого я не могу сказать, что он алкоголик. Он достойный парень".

Слова Гусейнова так понравились Емельяненко, что он даже залил отрывок из этого интервью в сторис, написав что-то вроде «как приятно». Возможно, сделал это не Александр, а его менеджер Азамат Бостанов. Как бы то ни было, всего-то через три месяца Гусейнов и Емельяненко поругались.

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Враги

После 2010 года пути бойцов никак не пересекались. Емельяненко начал проигрывать, стал часто попадать в скандалы, оказался в тюрьме, потом в «Ахмате», затем были бои с Михаилом Кокляевым и Магомедом Исмаиловым, жесткий запой, потом еще один, выход из запоя... Похождения Александра всегда широко освещались в СМИ. Настоящая легенда. Гусейнов с 2010-го по 2012-й регулярно дрался на турнирах М-1, а затем принялся выступать везде где только можно (но почему-то не в М-1).

Как верно заметил коллега Вадим Тихомиров (Youtube-канал «Разрешите вас перебить»), карьера Артура парадоксальна: в 2015 году он выиграл шесть боев из шести, но про него в СМИ не говорили вообще, а в 2021-м не выиграл ни одного боя (ничья и два поражения), зато стал одним из самых обсуждаемых бойцов страны — и это в 37 лет, после 16 лет выступлений в ММА.

Гусейнов медийно расцвел в лиге Хабиба — Eagle FC. В апреле он проиграл Марсио Сантосу (2-й раунд, удушение ручным треугольником). ОК, тот бой не был хайповым. Зато августовский реванш с бразильцем принес Артуру и просмотры, и цитируемость. Он вышел на двухдневном уведомлении, закатил яркий бой, сказал проникновенную речь после боя, получил похвалу от Хабиба и рекламный контракт с энергетическим напитком. А интервью с теми самыми добрыми словами о Емельяненко неплохо собрали в Youtube — что у «Вестника ММА», что у «Ушатайки». Так «Торнадо» (прозвище Артура) получил бой со «Штормом» — т. е. с Александром Шлеменко.

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Перед поединком Гусейнов отзывался о Шлеменко уважительно, но накануне боя все изменилось. Артур не сделал вес, а потом обронил в интервью Александру Лютикову, что не выйдет на бой, если его оштрафуют. Ясно, что Шлеменко это не понравилось. Разговор в столовой ни к чему не привел (Гусейнов надеялся, что соперник войдет в положение), а во время битвы взглядов Александр толкнул Артура. Интерес к бою тут же взлетел. Шлеменко в итоге победил единогласным решением судей. После боя они пожали руки, но потом сибиряк продолжил жестко высказываться о Гусейнове, а тот в свою очередь стал жестко отвечать.

Интервью Емельяненко 1

Емельяненко же, в сентябре победивший блогера Артема Тарасова, пошел на риск, согласившись заменить Вячеслава Василевского и выйти против Марсио Сантоса на турнире Fight Nights в Сыктывкаре (27 ноября).

26 ноября, после взвешивания, Александр дал интервью журналистам. Корреспондент «СЭ» Ислам Бабаджанов поинтересовался: «Его [Марсио Сантоса] бой против Артура Гусейнова смотрели?» Ответ получился неожиданно грубым. «Смотрел один. Где, по-моему, Гусейнов выиграл (очевидно, имеется в виду реванш, завершившийся вничью. — Прим. «СЭ»). Я посмотрел на Гусейнова — у него на пузе висит спасательный круг. Ему уже пора завязывать с боями, а не выходить на ринг и проводить бои в такой форме, с такой манерой ведения боя». Он обо мне хорошо отзывался? А как еще ему обо мне отзываться, если я проложил им своей работой, своей заботой выход на ринг. Когда я их кормил, когда я часть гонорара на них тратил, когда я искал им спонсоров, оплачивал квартиру, оплачивал долги, делал все для них. Они же занимались спортом, выступали и зарабатывали на этом. Я даже с них проценты не брал, а наоборот — находил спонсоров под себя и с этих денег отдавал гонорары".

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Реакция Гусейнова

Гусейнов сначала отреагировал относительно корректно. Вот что он сказал Youtube-каналу «Вестник ММА» спустя несколько часов после интервью Емельяненко:

«Я, наверное, первый из ребят из команды, кто сказал, что это его личная проблема — что он пьет. Я его не оскрблял, за него говорил только хорошее. Мне вот сегодня скинули [интервью Емельяненко], и я чуть удивился. Будет неправильно, если я сейчас буду его оскорблять, мол, вот он так сказал, а я теперь так скажу. Разумный человек никогда не будет брать во внимание такие слова. Он постарше меня. Но суть не в том, что он Емельяннко. Я хорошее не забываю. Если мне кто-то хорошее сделал, я всегда буду помнить об этом.

Но вот он говорит, что оплачивал наши квартиры. Наши квартиры никто не оплачивал. Это раз. Два — мы дрались за его команду. Это же ему был большой плюс. Выступали, результаты показывали. Но со спонсором у них чего-то не получилось. Спонсор этот на самом деле хороший человек. Я с его племянниками общаюсь, с самим Вагифом Мамишевым общаюсь. Он очень достойный человек. Не имеет значения, спортсмен человек или нет, он будет ему помогать. В любое время к нему обратись — он поможет. Но у них с Сашей чего-то не получилось, и они разошлись.

Слышать это интервью мне было очень неприятно. Какой-то спасательный круг. Причем здесь я и спасательный круг?! Я всегда был в нормальной форме. Я могу за один день выйти (имеется в виду согласиться на бой за день до его проведения. — Прим. «СЭ») и показать намного более зрелищный бой, чем те, кто месяцами тренируются. Главное не кузов, главное — двигатель. Кузов может быть большим, а душа — как у кролика. Кому-кому, а мне он не должен был говорить такие вещи. Я его не задевал и сейчас не задеваю. Саш, желаю тебе удачи в бою. Чего еще я могу тебе пожелать... Могу пожелать, чтобы ты не пил, занимался спортом, берег родителей.

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Позвонить ему? Я ему набрал. Он чето пробурчал. Я так и не понял, что он мне сказал. Вижу — в Воцапе он меня заблокирвоал. Потом я на телефон ему позвонил. Он стал скидывать. Потом пишет — смска у меня есть: «Это кто?» Может, у него какие-то проблемы, какая-то суета есть... Просто я не понял, почему он меня задел. Человека, который только хорошее за него говорил.

Что ты для меня сделал — молодец. Но то, что ты мне один раз день рождения отметил, что пять грушевых поставил на стол и пару салатов, не дает тебе повод меня оскорблять и меня задевать. Мне без разницы, кто ты — Саша Емельяненко или нет. Если кто-то хочет меня переехать, то я его дважды перееду. Я ни с кем драться на улице не собираюсь, я же не гладиатор. Я могу пару дырок в жопе сделать — и все. Могу не в жопе — могу в другом месте сделать пару дырок. Мы должны контролировать свой язык!

Подраться с ним? Он же взрослый человек — куда мне с ним драться. Но если скажет, что меня разорвет — уже через полчаса готов с ним выйти".

Тем не менее Гусейнов — тогда же, 26 ноября — сделал в Instagram пост, в котором предложил организовать его бой с Емельяненко. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, когда услышал от корреспондента «СЭ» о таком вызове, обратился к руководителю компании «Лузалес» Руслану Семенюку: «Кстати, Емельяненко против Гусейнова в Сыктывкаре! Даешь этот бой? Пушка же». Гусейнов разместил отрывок из этого интервью у себя в Instagram, а 27 ноября — после поражения Емельяненко от Марсио Сантоса (1-й раунд, удушение треугольником) — высмеял Александра.

«Я чувствовал, что ты так проиграешь, и это очень большой позор, что ты в такой форме вышел, хотя ты сам всем замечания делаешь, — сказал Гусейнов на видео в Instagram. — Это что такое? Это бой что ли? Просто стыдно, 115 кг. Лучше быть с таким спасательным кругом (указывает на свой живот), но драться достойно. В следующий раз, когда болтаешь, думай, о чем говоришь. Так что лучше на себя спасательный круг одень и двигайся в нем. Будь застрахован в жизни».

Интервью Емельяненко 2

Камил Гаджиев всерьез заинтересовался организацией боя Емельяненко и Гусейнова. Гусейнов же объявил в Instagram, что хочет за этот поединок 5 миллионов рублей. Вообще, Артур на контракте с Eagle FC. Однако президент Eagle FC Шамиль Завуров категорически против подписания Александра Емельяненко (АЕ отреагировал на это словами: «Мертвая лига»). У Fight Nights и Eagle FC хорошие отношения, так что вполне вероятно, что Гаджиев и Завуров (и соответственно Хабиб) договорятся насчет разового выступления Гусейнова в Fight Nights.

Ну, а в четверг, 2 декабря, было опубликовано мощнейшее интервью Емельяненко — Азамату Бостанову (Youtube-канал Bostanof MMA).

«Гусейнов — не знаю... Это такое животное — свинья дагестанская, — сказал Александр. — Это такой новый формат животных. Такие вот свиньи, которые... Жил бы он здесь, в России — в Москве или в Питере, я попросил бы ребят, мне бы его в багажнике привезли.

Мы с ним не общались. Когда он был у меня в команде, он меня очень часто подставлял. Он прикрывался святынями: семьей, детьми, еще чем-то — приходил, брал у меня деньги. Были такие моменты, что за один бой он получал у меня по два гонорара. «А можно мне деньги вперед получить, у меня ребенок, жена, им есть нечего». «Ну ладно, хорошо». И я ему даю. Потом проходит бой, он приходит ко мне: «А мне гонорар?» «Так я же тебе выдал». «И что, получается, я подрался бесплатно? А у меня жена, дети». Слезы у него выступают на глазах. Я ему говорю: «Ладно, на тебе. Но это не тебе, запомни. Это ребенку твоему и жене твоей».

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Мне очень не понравилось, как он выступил в финале командного чемпионата. Он был очень хорошо готов, но в бою ничего не показал. Потом мне уже рассказали, что он сам лично говорил, как продавал за деньги свои бои. Неудивительно, что такая мразь подобным образом повела себя, когда была в моей команде. Просто продала свой бой. Я еще ночью вставал, накануне боя, в три ночи ко мне кто-то приехал. А он внизу. Я говорю: «Спать идите!» Я их выгонял с первого этажа, чтобы они начинали отдыхать, готовиться к следующему дню, к выступлениям. Он непорядочный. У меня к Харитонову уважения больше, чем к Гусейнову. Такой он — фуфлыжник".

Тут прервем речь Александра. Бой, о котором он говорит, — это тот самый финал чемпионата СНГ Pro FC, где команда AE Team проиграла «Пересвету» 2:3, а конкретно Гусейнов проиграл Беслану Исаеву на 1-й минуте первого раунда. В сети сохранилось видео этого боя.

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Интересно, что на том же турнире самый странный бой в карьере провел и Емельяненко — против шведского борца Энди Бенгтссона, когда тот упал то ли от легкого прикосновения, то ли от дуновения ветра. Подробно о том поединке можно прочитать здесь.

Итак, продолжаем.

«Вот это его [Гусейнова] последнее интервью — это он дал, или его кто-то науськал, или он такой трэшток решил сделать? — сказал Емельяненко Азамату Бостанову. — Они [бойцы AE Team] на хрен никому не нужны были. Я их по подвалам собрал, по спортзалам. Я их одел, обул, экипировку им сделал. Они у меня гонорары получали в три-четыре раза больше, чем бойцы в других командах. Я им организовывал сборы, в Кисловодск возил, спортзалы им организовывал. Они стали медийные, публичные, узнаваемые люди. Все в одной одежде — ни в одной команде такого на тот момент не было. А здесь он разожрался, разсвинел, и что-то его понесло. Сидит в Дагестане и, наверное, понимает, что я в Дагестан не поеду, потому что его там в ауле не найти. Ну, делать мне нечего. Поэтому дождусь, когда это животное сюда приедет, свинья эта безобразная. И здесь уже накажу его. Если бой состоится, я ему пощады не дам. Пусть готовится, поросенок.

Не готов [пожать Гусейнову руку после боя]. Мне стремно. Мне по жизни не положено таким личностям руки жать. Черт он, закатай вату. Такое животное. Организаторов попрошу, чтобы на пресс-конференции нас развели на дистанцию, чтобы я не сорвался и не дал ему по зубам, не выбил их ему, чтобы он до боя не начал свои зубы через ж*пу выплевывать. Очень сильно он подкинул меня подобными высказываниями.

Мне кажется, он [Гусейнов] забздит [проводить бой]. Насколько мне известно, он уже запросил такой гонорар... Он за свою жизнь столько не заработал, сколько запросил за бой со мной. Но он не выйдет против меня драться. Потому что я бью сильно, жестко с обеих рук. Ему не оставлю абсолютно никаких шансов".

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Реакция Гусейнова

Гусейнов в тот же день, 2 декабря, дал несколько интервью. И во всех говорил исключительно грубо. Вот несколько цитат (18+).

Интервью «Вестнику ММА»:

«Он не только обо мне говорит. Тем самым он задел всю дагестанскую нацию. Дагестанская свинья, он говорит. Я же говорю, что он — русская свинья. Это же неправильно будет. Если ты конкретное хочешь сказать, то скажи мне».

«Он не ответил на мой телефонный звонок, а когда ему написал — заблокировал. И это делает человек, который в прошлом отсидел [в тюрьме] и типа по понятиям жил. Он звезды себе набил. Когда у него один раз спросили за эти звезды: «Ты что, вор в законе? Кто ты вообще?» — тогда он даже ответить не смог. Он и на сегодняшний день не сможет обосновать, ответить за эти звезды».

«Он задел дагестанцев. Он говорит, что доедет до Дагестана, и то, что я через ж*пу буду зубы выплевывать. Через свою ж*пу дешевле будет зубы выплюнуть. Миноискателем даже не найдут в его ж*пе зубы. Когда люди начинают так говорить, то они должны понимать, кому и для чего они говорят».

Интервью «Разрешите вас перебить»

«Как его команда называлась... Я даже вспоминать не хочу».

«Как распалась команда? Он подрался, а спонсоры пару дней отдыхали. Он к ним пошел, говорит: «Вы мне че, деньги не хотите отдавать?» Ему деньги из сейфа вытащили и просто на три буквы послали. Кому он там тройные гонорары платил, кому он там деньги в долг давал, кому он там квартиру закрывал... Этот человек где кушал — в долг кушал, он не оплачивал свои счета, а если ТО машины делал, то не оплачивал, а в долг брал и людей кидал».

«По его одежде посмотрите, сразу поймете, на чем он сидел. Он когда танцует — ж*пу чешет».

«Он там Харитонова оскорблял, говорил, что палец тому засунули. А ему, что, лом засунули?»

«Если человек меня блокирует — в Инстаграме, везде блокирует, на связь не выходит... У меня есть [в Москве] достойные братья, которые с ним увидятся. Но, думаю, я с ним сам [увижусь]. Ну, не мои друзья сейчас ищут его, но что его ищут — 100 процентов. Наши братья же везде есть — которые спросят за это».

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«Вы просто у него спросите, где он сидел, за что сидел и какой он шерсти».

На следующий день (т.е. в пятницу, 3 декабря) Гусейнов выложил в Instagram видео, где попросил прощения за резкие слова (но не у Емельяненко), а еще дал понять, что ехать и разбираться с Александром его знакомым не стоит.

«Хотел бы принести извинения за то, что в интервью чуть-чуть не выдержал, — сказал Гусейнов. — Извиняюсь не перед Сашей, а перед моими братьями, друзьями, сестрами. Чуть-чуть на агрессии, сами понимаете, [что это] эмоции. Я думаю, если любому такую чушь прогнали бы, тоже на эмоциях был бы. Но ничего страшного. А так пусть живет своей жизнью. Завтра с ним что-то случится, 60 заявлений будет. Из-за этого... Время покажет. И все. А так я извиняюсь еще раз за такое чуть-чуть жесткое интервью. По-другому никак невозможно было таким недостойным людям».

Интервью Емельяненко 3

В субботу, 4 декабря, Емельяненко провел мастер-класс в Москве — вместе с другими бойцами команды, которую он сейчас представляет (United Russian Fighters). Там он дал еще одно интервью журналистам, вновь устроив разнос Гусейнова.

«Если у нас состоится этот бой, я его буду бить как проигранного. Больше порадовало, что он заездил на заднице на своей — сначала одно говорил, бил себя в грудь, потом другое. Я очень хорошо отношусь к дагестанцам, к дагестанскому народу, у меня с этого региона очень много друзей. У меня много друзей в Дагестане. Приезжал туда, тренировался в одном зале. Очень много еще мне предстоит боев провести с дагестанцами. С Магомедом Исмаиловым хочу провести реванш. С Гусейновым возможно будет бой, если кто-то заинтересуется. А так он [Гусейнов] просто взял и столкнул лбами свое личное со всей республикой. Я ничего плохого и злого в отношении народа не сказал. Просто его понесло немножко. Я высказался в отношении Гусейнова — что он гусь лапчатый, а никак не весь народ Дагестана.

Я не погорячился, когда говорил о нем. Наоборот, очень многое хотел сказать, но не сказал. Что мне с ним устраивать словесное карате через соцсети? Он мне все равно проиграет там. Слабенький он даже в этой перепалке. Не потянет он со мной, у него не хватает ни русского словарного запаса, ни дагестанских слов взаимозаменяемых".

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Вадим Тихомиров передал Емельяненко вопрос от Гусейнова — «кем сидел и за что». Александр ответил в своем неподражаемом стиле: «Я порядочным арестантом сидел. Я уже где-то говорил по поводу того, как я сидел, где сидел и с кем сидел. У меня близкие смотрели за игрой, за лагерем, за общим, за воровским. Все мои близкие — да, семейники. Мы ели с одной тарелки. Про Гусейнова могу сказать, что он давным-давно проигрался и прозанимался. В тюрьме я бы на нем в туалет ездил».

Реакция Гусейнова? Возможно, она последует позже. Хотя и смысла реагировать уже особо и нет. Их потенциальный бой с Емельяненко и так раскачан настолько сильно, насколько это возможно. Был использован самый действенный метод — конфликт. Тут, правда, трэшток начал переливаться за рамки приличий.