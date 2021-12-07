«Не люблю эту страну. И народ тут не очень». Боец Чоршанбе будет изгнан из России?

Российские поп-ММА, похоже, лишаются одного из ярчайших представителей: Останкинский суд Москвы распорядился выдворить Чоршанбе Чоршанбиева из РФ.

Кто такой Чоршанбе

Чоршанбиев родился в 1995 году в Таджикистане — в городе Хорог (Горно-Бадахшанская автономная область). Он не таджик, а памирец, что подчеркивает постоянно. Первый профессиональный бой провел в России — в 2016 году.

Знаменитым же (в кругах поклонников ММА в СНГ) стал становиться в 2019-м. Чоршанбе засветился в проекте True GYM, где провел два боя — с Виктором «Бойцом из Морга» Борониным (выиграл) и Артуром Шапиевым (проиграл). Оба поединка были занесены в его статистику — что в Sherdog, что в Tapology. Потом начали набирать ход лиги кулачных боев (Hardcore FC, Top Dog), поп-ММА промоушен «Наше Дело», плюс Чоршанбе пригласили в Fight Nights, где он устроил потасовку с Персидским Дагестанцем, и карьера памирца расцвела.

На так называемых конференциях (это когда участники поп-ММА турниров садятся на диваны и обсуждают свои дальнейшие планы) Чоршанбе постоянно скандалил. Причем приходил он всегда в сопровождении друзей, что не раз оборачивалось драками. Боец он далеко не высокого класса, но в поп-ММА стал реальной звездой (в Instagram у него 400 тысяч подписчиков). Упоминание его имени в заголовке гарантировало видео на Youtube хорошие просмотры. У Чоршанбе есть родной брат Азизхан (родился в 1998-м), он тоже боец и тоже достаточно скандальная личность в поп-ММА.

Что Чоршанбе натворил

Чоршанбиев был задержан в Москве 3 декабря. Задержание произошло после публикации видео, на котором спортсмен на Toyota Camry на высокой скорости едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения. Причем это видео он опубликовал сам — в социальной сети. По данным полиции, у спортсмена не было действительного на территории России водительского удостоверения и полиса ОСАГО.

«Все и без меня понимают, что закон нарушать в любом случае не нужно. Мы обычно молодежи другие примеры даем, думаю, об этом здесь не стоит говорить, молодежь сама знает», — сказал боец после задержания.

Автомобиль был отправлен на штрафстоянку. За иномаркой числится больше 100 неоплаченных штрафов. Оформлена она не на Чоршанбиева. Интересно, что в августе этого года машина, в которой находился Чоршанбе, попала в ДТП в Казани. Тогда появились слухи, будто боец умер, но данная информация оказалась фейком. По словам Чоршанбиева, за рулем автомобиля находился другой человек. Ну а самое интересное: в 2018 году Чоршанбе был запрещен въезд в Россию, но затем он почему-то был удален из черного списка.

Что будет с Чоршанбе

Останкинский суд Москвы наказал Чоршанбиева штрафом в размере 10 тысяч рублей, а главное — выдворением из России. Боец был отправлен в центр временного содержания иностранных граждан.

При этом в мае 2020 года Чоршанбе говорил, что хотел бы покинуть Россию и уехать в США. «Да, я действительно хочу за океан, — сказал он тогда в интервью Youtube-каналу Iron King. — Моя мечта, можно сказать, — это UFC. В Bellator у меня уже есть... Я нашел человека, который может устроить мне там бои, контракт. Но пока есть проблема с визой, плюс сейчас вирус. Я буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу, и скорее сматываться отсюда, как говорится. Надоела Москва? Мне не нравится тут. Я не люблю этот город и страну в целом. И люди тут не очень. Поэтому отсюда надо быстрее... Я пять лет тут занимаюсь, столько тут увидел. Об этом не будем, но как-то так, короче. Не нравится мне тут. Самое худшее в русских? Нацизм. То, что они нацисты. Да [нацизм встречал часто]. Даже среди молодежи есть такие. А про старших не будем. Но есть молодые, которые тоже такие».

У Чоршанбиева есть возможность оспорить решение суда. Если же оно останется без изменений, то продолжать карьеру ему придется, видимо, в Белоруссии, Украине или Казахстане — где есть ММА-промоушены (и, конечно, лига кулачных боев Mahatch). А UFC, очевидно, так и останется мечтой.