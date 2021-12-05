UFC Vegas 44: вторая молодость Жозе Альдо и великолепный нокаут Физиева

Рассказываем о двух главных боях очередного турнира UFC, который прошел в ночь на 5 ноября в Лас-Вегасе .

Жозе Альдо, Бразилия, 35 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 31 победа, 7 поражений. Выступает в ММА с 2004 года.

Роб Фонт, США, 34 года. Легчайший вес. Статистика в ММА: 19 побед, 5 поражений. Выступает в ММА с 2011 года.

В феврале прошлого года Хабиб Нурмагомедов в интервью Магомеду Исмаилову заявил, что бойцу ММА невозможно выйти на пик формы дважды. В августе на пресс-конференции корреспондент «СЭ» уточнил у Хабиба, почему он так считает, ведь достойно выступающий в легчайшем весе Жозе Альдо, кажется, разбивает данную теорию. Нурмагомедов не согласился:

«С кем он дрался? С Петром он же дрался (в июле 2020 года Альдо проиграл Петру Яну техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»). Ну, один бой выиграл — люди начинают говорить. Это до поры до времени. Конор вот дрался с Ковбоем — выглядел как лев. Против нормальных выходит — и как испуганная курица. Топовые соперники все показывают. Бой с Ковбоем не покажет, на каком ты уровне. Или с Педро Муньосом. Вот пусть он [Альдо] против Петра выйдет и так же подерется. И тогда мы скажем, что у него второй пик. Вы же видели, что с ним сделали? Он просто закрылся и ждал, когда судья остановит бой. Это уже показывает, что ты не на пике. Если тебя бьют, ты в сознании, и ты не защищаешься... Я таких бойцов называю бизнесменами. Они просто заходят туда и деньги зарабатывают. Не может быть такого, что у Альдо второй пик. Вы можете мне сколько угодно доказывать, но я через это прошел и лучше знаю, чем вы. Вы просто журналист, а я боец. Вы мне поверьте на слово и угадаете».

Слова Хабиба перевели на английский. Сначала на них отреагировал Конор Макгрегор (раскритиковал Нурмагомедова за неуважение к Серроне и Альдо), а потом и Альдо («Иногда Хабиб говорит слишком много. Сейчас он на пенсии, поэтому ищет внимания»).

Наверняка Хабиб может детально аргументировать свою теорию о единственном пике. Но не так давно Гловер Тейшейра доказал, что на второй пик выйти, похоже, все-таки и правда можно: в конце октября он финишировал Яна Блаховича и в 42 года стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. А в ночь 5 ноября показал класс Жозе Альдо, победив очень сильного бойца — Роба Фонта.

Сначала — о том, как складывалась карьера бразильца, когда-то одного из лучших бойцов p4p, после двух поражений от Макса Холлоуэя в поединках за титул чемпиона UFC в полулегком весе (оба случились в 2017 году). В июле 2018-го Альдо победил техническим нокаутом Джереми Стивенса, а в феврале 2019-го выиграл ТКО у Ренату Мойкано. В мае 2019-го Жозе проиграл единогласным решением судей Алексу Волкановски, будущему победителю Холлоуэя и чемпиону UFC в полулегком весе. Затем Альдо решил перейти в легчайший дивизион, где в декабре 2019-го уступил раздельным решением судей Марлону Мораэсу. Поражение был спорным (например, Дана Уайт на пресс-конференции выразил мнение, что Альдо победил), и именно Альдо в июле 2020-го стал соперником Петра Яна в бою за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бразилец хорошо начал поединок, засыпая Яна фирменными лоу-киками, но российский боец сумел перестроиться и в итоге победил техническим нокаутом в пятом раунде. А потом выдал серию из трех побед подряд.

В декабре 2020-го Альдо разобрался с Марлоном Верой (победа единогласным решением судей), который до этого из последних семи боев в UFC выиграл шесть. В августе 2021-го бразилец выиграл у еще одного крепкого парня — Педро Муньоса (и снова единогласное решение), который за полгода до этого прошел Джимми Риверу, финишировал Коди Гарбрандта и Фонта, а если проигрывал, то только топам типа Фрэнки Эдгара, Алджамейна Стерлинга, Джона Додсона (в марте 2018-го он был еще вполне себе крут).

Теперь же от рук и ног Альдо пострадал Фонт, подошедший к бою с серией из четырех побед. «Как охарактеризовать Фонта? Грузовик», — сказал «СЭ» в сентябре боец UFC Умар Нурмагомедов. Действительно, Роб — опаснейший, разнообразный ударник. Наш автор Никита Горшенин накануне боя у себя в сообществе «Ночь в клетке» дал такую любопытную выкладку — каким образом Фонт ронял и нокаутировал соперников в UFC. Всегда он делал это по-разному:

— правый оверхенд — нокаут в бою с Джорджем Рупом;

— ТКО-комбо из 12 ударов — нокаут в бою с Джоуи Гомесом;

— правое колено на подшаге — нокдаун в бою с Мэттом Шнеллом;

— правый прямой — нокдаун в бою с Томасом Алмейдой;

— хай-кик + строенный апперкот — нокаут в бою с Томасом Алмейдой;

— правый апперкот — нокдаун в бою с Марлоном Мораесом.

Итак, бой. Первый раунд складывался для Фонта вполне неплохо. Не сказать, что он феерил, но был активнее, чаще выбрасывал удары, много работал по корпусу (36-26 по значимым ударам). Альдо же не форсировал события, выжидая наилучший момент для атаки. И такой момент он обнаружил за 12 секунд до сирены: показал джеб, а затем выбросил мощный правый прямой. Фонт был потрясен, а потом упал к сетке. Жозе ринулся его добивать, но для финиша ему не хватило времени.

Фонт восстановился в перерыве и во втором раунде выбросил более чем в два раза больше значимых ударов, чем Альдо, — 48-23. Но самый опасный момент был на счету бразильца — когда он снова поймал соперника правым прямым. Дело было в середине раунда. Жозе в целом работал жестче, а еще владел центром октагона, что сейчас ценится судьями.

Чего мы почти не видели в исполнении Альдо, так это его фирменного оружия — лоу-киков. Зато третий раунд он начал как раз с плотного лоу-кика. Потом — давление, и создалось впечатление, будто Фонт сломался психологически в том плане, что перестал понимать, как переиграть противника в стойке. Роб решил сделать тейкдаун. Рискованное решение, учитывая, что в UFC вряд ли был ударник, который бы защищался от проходов в ноги лучше, чем Альдо. Жозе, само собой, не дал себя перевести, да еще сделал это таким образом, что сам оказался на Фонте. После двух минут партера бойцы снова поднялись в стойку. Фонт был неплох на руках (тому доказательство — синяки на лице Альдо), а вот двигаться стал куда хуже, что привело к трем мощным лоу-кикам.

В начале четвертого раунда Фонт накинулся на Альдо, получив в ответ жесткую двойку. Бразилец, увидев, что соперник «поплыл», бросился на него с коленом в прыжке, потом добавил еще один удар коленом, оформив второй в бою нокдаун. Добить не получилось, зато получилось занять доминирующую позицию в партере, в которой Жозе находился до конца раунда.

У Фонта осталась лишь одна возможность выиграть бой — удосрочить Альдо. Он хорошо провел первые 2,5 минуты пятого раунда, подключив удары локтями. Жозе же выглядел уставшим. Тем не менее правая рука бразильца вновь нашла подбородок Фонта, и тот снова оказался на полу. Альдо залез за спину противнику — с надеждой выйти на удушающий. Удушающего не случилось, но пятый раунд Жозе забрал без вопросов.

Итог: победа Альдо единогласным решением судей. После боя он заявил, что хотел бы или снова биться за титул, или провести бой с Ти Джеем Диллашоу. Фонта он переехал, но налицо то, что Жозе с трудом хватает на пять раундов, — а Петр Ян за такую функционалку не прощает.

Рафаэль Физиев, 28 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 11 побед, 1 поражение. Выступает в ММА с 2015 года.

Брэд Ридделл, Новая Зеландия, 30 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 10 побед, 2 поражения. Выступает в ММА с 2013 года.

Из других боев карда отдельного внимания заслуживает со-главное событие вечера — Рафаэль Физиев vs Брэд Ридделл. Оба — крутые тайбоксеры, оба — на серьезных победных сериях в UFC (новозеландец до этого поединка не проигрывал в UFC вообще).

В первых двух раундах мы увидели расчетливый бой в стойке. Соперники обменивались в основном одиночными ударами, зато вкладывались в каждый панч и кик. Но чем дальше, тем больше было комбинаций, и в начале третьего раунда у Физиева стали отлично заходить боковые. Ридделл попробовал пойти в борьбу, но безуспешно — обе попытки сделать тейкдаун провалились. Решающим же стал единственный в этом бою необычный удар. Физиев заметил, что его уставший соперник стал низко держать руки, выждал момент и нанес сокрушительный удар ногой с разворота — точно в висок. Ридделл «поплыл», завалился вниз, и рефери остановил поединок.

Эта победа стала для Физиева пятой подряд в UFC. Пока он на 14-й строчке рейтинга в легком весе, но теперь поднимется минимум на 12-ю (сейчас ее занимает Ридделл).

Что еще бросилось в глаза: под фамилией Физиева не было никакого флага, а ринг-анонсер представил его как бойца с острова Пхукет (Таиланд). Дело в том, что ранее Рафаэль отказался представлять Киргизию из-за, по его словам, травли на религиозной почве (он мусульманин-шиит, а большинство граждан Киргизии — мусульмане-сунниты). Вообще, Физиева можно назвать человеком мира. Его отец — азербайджанец, мать — русская, родился он в Казахстане, в 11 лет переехал в Киргизию, живет и тренируется то на Пхукете, то в США.

Любопытно, кто будет его следующим соперником. Физиев точно заслуживает подраться с кем-то из топ-10.

UFC Vegas 44 (UFC on ESPN 31), все результаты:

Легчайший вес: Жозе Альдо (Бразилия) победил Роба Фонта (США) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

Легкий вес: Рафаэль Физиев (Киргизия) победил Брэда Ридделла (Новая Зеландия) — ТКО, 3-й раунд, 2:20.

Полутяжелый вес: Джамалл Хилл (США) победил Джимми Крута (Австралия) — КО, 1-й раунд, 0:45.

Легкий вес: Клэй Гуида (США) победил Леонардо Сантоса (Бразилия) — сабмишен (удушение), 2-й раунд, 1:21.

Средний вес: Крис Кертис (США) победил Брэндана Аллена (США) — ТКО, 2-й раунд, 1:58.

Полусредний вес: Алекс Мороно (США) победил Микки Галла (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Средний вес: Душко Тодорович (Сербия) победил Маки Питоло (США) — ТКО, 1-й раунд, 4:34.

Легчайший вес: Манел Капе (Португалия) победил Жалгаса Жумагулова (Казахстан) — ТКО, 1-й раунд, 4:02.

Полусредний вес: Брайан Барбарена (США) победил Дариана Уикса (США) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Минимальный вес (женщины): Шайен Байс (США) победила Мэллори Мартин (США) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Полутяжелый вес: Уильям Найт (США) победил Алонсо Менифилда (США) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Клаудио Пуэллес (Перу) победил Криса Груцмахера (США) — сабмишен (рычаг колена), 1-й раунд, 3-й раунд, 3:25.

Легчайший вес: Винс Моралес (США) победил Луиса Смолку (США) — КО, 1-й раунд, 2:02.