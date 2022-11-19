Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator! А Хабиб все-таки присутствовал в клетке — виртуально
Утром 19 ноября в Чикаго состоялся турнир Bellator 288, в со-главном событии которого Усман Нурмагомедов провел поединок с Патрики Фрейре. Старший из Питбулей проводил первую защиту пояса в легком дивизионе.
Чемпионом Патрики стал во многом благодаря брату Патрисио, который освободил завоеванный в 2019 году пояс. Тогда Патрисио за минуту прибил Майкла Чендлера, но затем не возвращался в этот вес, потому что сфокусировался на полулегком дивизионе, где продолжает править. Патрики же в поединке за вакантный титул взял реванш у ирландца Питера Куилли.
Усман Нурмагомедов перед титульным поединком находился на первой строчке рейтинга, но при этом не победил ни одного представителя топ-10. Двоюродный брат Хабиба выиграл четыре боя, три из которых закончил в первом раунде, но уровень соперников вызывал вопросы даже у самого Усмана, который взывал к руководству с требованием повысить уровень оппозиции. Более серьезного соперника, чем чемпион дивизиона, сложно представить, но даже в поединке с ним Нурмагомедов считался безусловным фаворитом у букмекеров. И это несмотря на тот факт, что Хабиб прилететь и отсекундировать его бой в этот раз не смог.
В углу Усману помогали Хавьер Мендес, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов. Боец вышел в клетку под уже легендарную песню «Дагестан», которая сопровождала появления в октагоне Хабиба. Усман выходил без флага, но на экранах арены триколор можно было увидеть, хотя формально он забанен на турнирах Bellator.
Первый раунд получился очень осторожным. Бойцы работали в стойке и почти не сближались, проверяя друг друга киками. Патрики имел пару моментов, когда сближался с Усманом и доносил пару боковых, но в остальном Нурмагомедов контролировал дистанцию и перебил бразильца, пусть и смотреть на такую аккуратную перестрелку было тяжело.
Во втором отрезке ситуация, казалось, продолжится, но в середине раунда Усман провел первый проход в ноги и оказался в халф-гарде, откуда кормил Питбуля локтями. Бразилец пытался спастись, придвинувшись поближе к сетке, но этим делал себе только хуже. В конце раунда россиянин его просто избивал, а сирена на перерыв спасла Питбуля — еще секунд пять, и судье пришлось бы остановить поединок.
В начале третьего раунда у Усмана не получился тейкдаун, но он не спешил идти за еще одним. Соперники вернулись к осторожной работе в стойке и даже услышали гул трибун. Зрителям не нравилось наблюдать обменом лоу-киками. Возможно, первый случай, когда фанаты свистят бойцам не из-за скучной работы в партере, а совсем наоборот. В любом случае, первые три раунда Усман забрал, вряд ли стоило в этом сомневаться.
Четвертая пятиминутка началась с очередного неудавшегося прохода в ноги, после которого Патрики натурально убегал от Усмана по периметру клетки. Бразилец пытался навязать поединок в стойке, но уступал и там, пропуская в разы больше. Болельщики продолжали гудеть — бой действительно получался скучным.
На старте пятого раунда заряженный угловыми Патрики слегка потряс Усмана, но тот нашел момент и перевел Питбуля на канвас, где накидывал удары из гарда. У бразильца в какой-то момент открылась глубокая сечка, из-за чего все лицо было залито кровью. Усман не отпускал Патрики, лишь за минуту до конца Питбулю удалось подняться. За три секунды до сирены Усман поднял руку и выключился из поединка, за что бразилец едва его не наказал, набросившись с ударами. Но причинить серьезный урон Патрики уже не успел.
Все судьи отдали победу Усману — 50:45, 50:44, 50:44. Младший брат Хабиба был невероятно счастлив после поединка, а Орел все же поприсутствовал на турнире. Абубакар Нурмагомедов позвонил экс-чемпиону UFC по FaceTime, и показал довольного Нурмагомедова в камеру.
Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова пополнилась третьим престижным поясом. Вслед за титулами UFC в легком весе от Хабиба и Ислама в Махачкалу приедет пояс этого же дивизиона, завоеванный Усманом. А сколько еще воспитанников отца Хабиба возьмут титулы в будущем?