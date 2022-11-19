Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator! А Хабиб все-таки присутствовал в клетке — виртуально

Но бой фанатов, похоже, не впечатлил.

Утром 19 ноября в Чикаго состоялся турнир Bellator 288, в со-главном событии которого Усман Нурмагомедов провел поединок с Патрики Фрейре. Старший из Питбулей проводил первую защиту пояса в легком дивизионе.

Чемпионом Патрики стал во многом благодаря брату Патрисио, который освободил завоеванный в 2019 году пояс. Тогда Патрисио за минуту прибил Майкла Чендлера, но затем не возвращался в этот вес, потому что сфокусировался на полулегком дивизионе, где продолжает править. Патрики же в поединке за вакантный титул взял реванш у ирландца Питера Куилли.

Усман Нурмагомедов (справа) и Патрики Фрейре. Фото Соцсети

Усман Нурмагомедов перед титульным поединком находился на первой строчке рейтинга, но при этом не победил ни одного представителя топ-10. Двоюродный брат Хабиба выиграл четыре боя, три из которых закончил в первом раунде, но уровень соперников вызывал вопросы даже у самого Усмана, который взывал к руководству с требованием повысить уровень оппозиции. Более серьезного соперника, чем чемпион дивизиона, сложно представить, но даже в поединке с ним Нурмагомедов считался безусловным фаворитом у букмекеров. И это несмотря на тот факт, что Хабиб прилететь и отсекундировать его бой в этот раз не смог.

В углу Усману помогали Хавьер Мендес, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов. Боец вышел в клетку под уже легендарную песню «Дагестан», которая сопровождала появления в октагоне Хабиба. Усман выходил без флага, но на экранах арены триколор можно было увидеть, хотя формально он забанен на турнирах Bellator.

Усман Нурмагомедов. Фото Скриншот трансляции боя Фото Скриншот трансляции боя

Первый раунд получился очень осторожным. Бойцы работали в стойке и почти не сближались, проверяя друг друга киками. Патрики имел пару моментов, когда сближался с Усманом и доносил пару боковых, но в остальном Нурмагомедов контролировал дистанцию и перебил бразильца, пусть и смотреть на такую аккуратную перестрелку было тяжело.

Во втором отрезке ситуация, казалось, продолжится, но в середине раунда Усман провел первый проход в ноги и оказался в халф-гарде, откуда кормил Питбуля локтями. Бразилец пытался спастись, придвинувшись поближе к сетке, но этим делал себе только хуже. В конце раунда россиянин его просто избивал, а сирена на перерыв спасла Питбуля — еще секунд пять, и судье пришлось бы остановить поединок.

В начале третьего раунда у Усмана не получился тейкдаун, но он не спешил идти за еще одним. Соперники вернулись к осторожной работе в стойке и даже услышали гул трибун. Зрителям не нравилось наблюдать обменом лоу-киками. Возможно, первый случай, когда фанаты свистят бойцам не из-за скучной работы в партере, а совсем наоборот. В любом случае, первые три раунда Усман забрал, вряд ли стоило в этом сомневаться.

Четвертая пятиминутка началась с очередного неудавшегося прохода в ноги, после которого Патрики натурально убегал от Усмана по периметру клетки. Бразилец пытался навязать поединок в стойке, но уступал и там, пропуская в разы больше. Болельщики продолжали гудеть — бой действительно получался скучным.

Усман Нурмагомедов избивает Патрики Фрейре. Скриншот трансляции боя

На старте пятого раунда заряженный угловыми Патрики слегка потряс Усмана, но тот нашел момент и перевел Питбуля на канвас, где накидывал удары из гарда. У бразильца в какой-то момент открылась глубокая сечка, из-за чего все лицо было залито кровью. Усман не отпускал Патрики, лишь за минуту до конца Питбулю удалось подняться. За три секунды до сирены Усман поднял руку и выключился из поединка, за что бразилец едва его не наказал, набросившись с ударами. Но причинить серьезный урон Патрики уже не успел.

Все судьи отдали победу Усману — 50:45, 50:44, 50:44. Младший брат Хабиба был невероятно счастлив после поединка, а Орел все же поприсутствовал на турнире. Абубакар Нурмагомедов позвонил экс-чемпиону UFC по FaceTime, и показал довольного Нурмагомедова в камеру.

Абубакар Нурмагомедов показывает Хабиба Нурмагомедова по видеосвязи. Скриншот трансляции боя Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре

Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова пополнилась третьим престижным поясом. Вслед за титулами UFC в легком весе от Хабиба и Ислама в Махачкалу приедет пояс этого же дивизиона, завоеванный Усманом. А сколько еще воспитанников отца Хабиба возьмут титулы в будущем?