PFL MENA 11: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Турнир PFL MENA 11 пройдет в пятницу, 2 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Шоу состоится в Global Theater в Boulevard City. Начало турнира — в 17.00 по московскому времени. Москва и Эр-Рияд находятся в одном часовом поясе.

Главным событием PFL MENA 11 станет третий бой саудовца Мостафы Рашеда Неды и египтянина Осамы Эль-Сиди в полутяжелом весе. Их первые два поединка состоялись в 2016 году, и каждый из бойцов одержал по одной победе.

Кард PFL MENA 11

Главный кард PFL MENA 11

Мостафа Рашед Неда (9-4-0) — Осама Эль-Сиди (9-3-0)

Бадреддин Диани (11-4-0) — Хазем Кайяли (3-0-2)

Элиас Будегздам (21-9-0) — Ислам Юссеф (7-3-0)

Илиес Джирун (25-9-0) — Басель Шалаан (7-1-0)

Омар Хуссейн (12-7-0) — Абделькрим Зуад (8-2-0)

Мехди Саади (7-2-0) — Шади Каббани (5-0-0)

Мохаммад Фахми (6-1-0) — Ахмед Эль-Сиси (8-2-0)

Предварительный кард PFL MENA 11

Хассан Шаабан (4-2-0) — Асем Ганем (7-0-0)

Фатима Аль-Аммари (0-0-0) — Ая Лунес (0-0-0)

Хаиф Аль-Кахтани (0-0-0) — Али Аль-Шовах (0-0-0)

Где смотреть PFL MENA 11

На официальном сайте PFL MENA в качестве платформы трансляции турнира указан STARZPLAY. В России прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko. Контент сервиса доступен по платной подписке.

Следить за результатом и ключевыми событиями турнира можно следить в матч-центре «СЭ».

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