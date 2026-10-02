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Мостафа Рашед Неда — Осама Эль-Сиди: во сколько начало боя PFL, где смотреть трансляцию 2 октября 2026

Мостафа Рашед Неда — Осама Эль-Сиди: во сколько начало боя PFL

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Саудовец Мостафа Рашед Неда и египтянин Осама Эль-Сиди проведут главный бой турнира PFL MENA 11 в пятницу, 2 октября, в Эр-Рияде. Поединок пройдет в полутяжелом весе и завершит кард шоу.

ММА PFL: Неда — Эльсаиди

Турнир начнется в 17.00 по московскому времени. Фиксированное время выхода Неды и Эль-Сиди в клетку PFL не публикует, поскольку оно зависит от продолжительности предыдущих поединков. По предварительному таймингу главный бой ожидается ориентировочно около 21.00 мск.

У 38-летнего Неды профессиональный рекорд — 9 побед и 4 поражения, его результат в PFL — 2 победы и 1 поражение. Рекорд Эль-Сиди перед турниром составляет 9 побед и 3 поражения.

Для бойцов это будет третья очная встреча. В 2016 году Неда выиграл первый поединок, Эль-Сиди взял реванш во втором, поэтому бой в Эр-Рияде завершит их трилогию.

Где смотреть бой Неда — Эль-Сиди

PFL MENA указывает STARZPLAY в качестве официальной платформы показа турнира. В России прямую трансляцию покажет онлайн-платформа Okko. Контент сервиса доступен по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Неда — Эль-Сиди можно отслеживать в матч-центре ММА.

PFL: расписание турниров, кард, результаты боев, статистика спортсменов и последние новости ММА

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Мостафа Рашед Неда
Осама Эльсаиди
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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