Немков проведет следующую защиту чемпионского пояса Bellator в феврале против Йоэля Ромеро

Российский боец, чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков узнал имя следующего противника.

4 февраля на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе (США) россиянин будет защищать пояс в поединке против Йоэля Ромеро.

На счету 30-летнего Немкова 16 побед и 2 поражения в карьере. В субботу, 19 ноября он победил американца Кори Андерсона, стал победителем «Гран-при» Bellator и защитил чемпионский пояс.

У 45-летнего Ромеро 15 побед и 6 поражений. Кубинец выступает в Bellator с сентября 2021 года.