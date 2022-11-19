«Я поднял настроение всей России». Немков: 1 миллион долларов, глюки с капой, синяки, поступок Андерсона

Интервью с чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Вадим Немков считался андердогом в повторном бою с Кори Андерсоном, что логично — в их первом поединке, который был признан несостоявшимся из-за нелегального удара головой со стороны американца, Андерсон играл лучше. Однако на Bellator 288 в Чикаго Немков одержал уверенную победу. Перебил соперника в стойке, показал отличную защиту от тейкдаунов, продемонстрировал лучшую (чем у оппонента) выносливость. Итог — заслуженная победа единогласным решением судей и сохранение титула. Следующий противник Вадима уже известен — это легендарный Йоэль Ромеро. Поединок состоится 4 октября в Инглвуде (округ Лос-Анджелес). На том же турнире пройдет прощальный бой Федора Емельяненко, сенсея Немкова, против чемпиона Bellator в тяжелом весе Райана Бейдера.

Федор, Немков, тяж Bellator Валентин Молдавский, их менеджер Джерри Миллен и друзья Fedor Team после победы отправились в ресторан — отмечать победу. Ну а перед празднованием Вадим уделил 10 минут, чтобы ответить на вопросы «СЭ».

— Этот бой ты провел хорошо. Чего в нем было такого, чего не было в предыдущем поединке?

— В прошлом бою у меня были проблемы кое-какие по здоровью. К этому бою я просто подошел в хорошей форме. Убрал все проблемы, которые были перед тем боем. Как я говорил в интервью: если я хорошо подведу себя к этому бою, то он [Андерсон] мне ничего не сделает. Так и произошло.

— Ты каким видел этот поединок?

— В том бою я забрал первый раунд. Так хотел работать все пять раундов. Я так и отработал. Не дал ему в борьбе ничего сделать и выиграл бой.

— После вашего первого боя много говорили о твоей выносливости [что ее недостаток]. Согласен с тем, что передышал Андерсона в реванше?

— Думаю, я и передышал, и переднюю ногу ему отбил, полностью лишив маневренности. Он не особо хотел идти вперед после того, как нога оказалась пробита. Я знаю, что это такое. Когда туда постоянно залетает лоу-кик — это не очень хорошо, не очень приятно.

— Что произошло с твоей капой во время боя? Андерсон ее пнул.

— Не знаю, что за глюк произошел, но капа начала выпадать [изо рта]. Я не устал, ничего критичного не было. Просто начала выпадать капа. Не знаю почему. Плохо держалась. Именно в четвертом раунде. В третьем раунде один раз выпала, в четвертом — раза три, наверное. В очередной раз, когда она выпала, он ее просто пнул. Судья этого по ходу не увидел. Я судье сказал, что капу ополоснуть надо хотя бы. Судья не увидал. Я ее в рот засунул, прополоскал слюной — и пошел дальше драться.

— Как оценишь поступок Андерсона?

— Нечего об этом говорить. Плохой поступок. Знаешь, как... Он уже не знал, что делать. Потому что бой шел вообще не по его плану. Думаю, я его дезориентировал. Он планировал меня переводить, наверное. Как и в первом бою. Бороть, контролировать в партере, держать, бить. Но у него из этого ничего не получилось. А в стойке он пропускал. И когда капа стала выпадать, он из-за этого просто начал нервничать. В психологическом плане он просел, завелся, от безысходности это сделал — пнул капу.

— У Андерсона за пять раундов прошел один тейкдаун. И то ты тут же поднялся. Это связано с тем, что ты стал чувствовать себя лучше физически, или с чем-то еще — например, что готовился к бою с Анатолием Малыхиным?

— Да, это работа с новыми борцами — с Толей Малыхиным, в Таиланде еще были пацаны. В American Top Team я работал с борцами — там они пытались контролировать меня. Работа приносит свои плоды. Но главное для меня было подойти в хорошей форме. Я знал, что тогда он [Андерсон] мне ничего не сделает. Что если я буду дышать, если у меня с функционалом не будет проблем, он мне ничего не сделает в борьбе.

— Удивили твои удары ногой с разворота. Причем в конце первого раунда ты даже уронил Андерсона, пробив ногой в голову.

— Я эти удары нарабатывал всю жизнь — по чуть-чуть. Бил, бил, бил. Но прям такого плана не было на этот бой [часто бить ногами с разворота]. Я знал, что если он пойдет на меня... Хотел кинуть вертушку в корпус. Либо уширо в корпус или голову. Ну, прошла как бы [вертушка в голову]. Голова, если честно, у него очень крепкая. Потому что в перерыве у меня пульсировала пятка.

— А в стойке он насколько плотно попадал?

— Такого, чтобы болтануло, не было. Попадания у него такие были... Ну попадания и попадания. А плотно он ни разу не попал. Я считаю, что попасть плотно — это когда ноги зашатались, нокдаун небольшой. А у меня ничего не было такого. Попадал — так... У меня в основном после каждого боя... Если ты посмотришь мои бои, увидишь, что у меня синяки под глазами. Это потому, что я очень много работаю навстречу, на встречных курсах. Но сегодня хоть без швов обошлось. (Улыбается.)

— Ты в чем-нибудь прибавил технически по сравнению с предыдущими боями?

— Да ни в чем не прибавил. То же самое было... Просто я подошел в хорошей форме — и все. Не было никаких факторов, которые бы меня провоцировали, отвлекали. Перед тем боем началась спецоперация — практически у меня в огороде, как говорится. В 30 километрах от моего дома (Немков живет в Томаровке, Белгородская область. — Прим. «СЭ»). Я переживал. Люди привыкают ко всему, и я привык, что спецоперация у меня в огороде где-то. Я к этому привык, уже по-другому думаешь об этом — что надо выигрывать.

— Что Федор сказал после боя?

— Отработал хорошо. Был косяк в третьем раунде — что отдал концовку, и из-за это раунд отдали ему [Андерсону]. Ну а так — хорошо отработал.

— 4 февраля вы будете биться в одном карде с Федором. Соперник у тебя известный — Йоэль Ромеро.

— Честно: я сейчас вообще не думаю об этом. Хочу насладиться победой — вернуться домой, к семье. Три месяца не был дома. Вообще не хочу думать о Ромеро. И я не ожидал, что мне бой поставят сразу. Тем более — уже через два с половиной месяца. Так что приеду домой, залечу травмы — и начнем готовиться.

— Банальный вопрос: на что бы ты потратил выигранный миллион долларов? И там же наверняка не миллион, а меньше — налоги и т.д.

— Честно: не знаю, сколько там будет. Сколько будет — все мои! Главное, не просрать бабки и распорядиться ими правильно. А там решим. На семейном совете соберемся: я, жена, дети.

— Есть ностальгия по дому? Ты в России с конца августа не был.

— Три месяца. Конечно, очень скучаю по детям, по жене, по родителям, по друзьям, по городу своему, по поселку. Скоро приеду домой... Главное, что приеду домой с выполненной задачей, с настроением. Было бы обидно приехать домой с проигрышем. Не видеть дом и семью три месяца... Но все слава Богу, все хорошо.

— Можно сказать, что ты поднял настроение землякам в такое время. Когда плохих новостей гораздо больше, чем хороших.

— Поднял настроение всей России. Мне очень много писали со всех уголков страны. Реально со всех: от Владивостока до Калининграда. Очень много писало друзей, людей, которые меня не знают, а просто болеют. Я рад, что все так произошло.

— Вы с Андерсоном перекинулись хотя бы парой фраз после боя?

— Сидели на медосмотре после боя. Он сказал, что я сегодня был очень быстрым, точным и что он не успевал за мной.