Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator

История ученика Федора Емельяненко.

Вадим Немков

Дата рождения: 20 июня 1992 года

Место рождения: Жалгыскан (Казахстан)

Место проживания: Старый Оскол (Белгородская область, Россия)

Виды спорта: ММА, боевое самбо

Весовые категории: полутяжелый вес, тяжелый вес

Рост: 182 см

Рекорд в ММА (на январь 2025 года): 18-2, один бой признан несостоявшимся

Ранние годы

Немков родился в небольшом населенном пункте на севере Казахстана, а в шесть лет вместе с семьей переехал в Белгородскую область. Вадим увлекся единоборствами вслед за старшим братом, будущим чемпионом М-1 Виктором Немковым.

«Из нашей деревни начали уезжать родственники, друзья. Младшая сестра мамы уехала в Белоруссию. Она говорила: «Поехали с нами. Приезжайте к нам жить. Тут хорошо». В принципе поменяли шило на мыло. Та же деревня. Только Белоруссия. Батя поехал, посмотрел: ему не понравилось. Не было смысла менять что-то, если там то же самое. А другие друзья семьи уехали как раз в Белгородскую область — в Томаровку. Батя приехал туда, и ему очень понравилось. Рядом с Белгородом — 20 км, и работа была», — рассказывал Немков.

В юные годы Вадим и Виктор познакомились в Старом Осколе с тренерами легенды ММА Федора Емельяненко — Владимиром Вороновым и Александром Мичковым. Также братья Немковы встречались с братьями Емельяненко.

В 15 лет Вадим сосредоточился на занятиях рукопашным боем и боевым самбо. После окончания школы он пошел в армию, несмотря на то что имел возможность получить освобождение по плоскостопию. Он служил в спецназе ГРУ, четыре раза прыгал с парашютом.

«Одним лоукиком выиграл уличную драку? Да там не то что уличная драка... (Улыбается.) По-моему, я там в голову дал, по-моему, не лоукики. Я там левой ногой в голову — и достаточно было. А так я нигде обычно не дерусь. В армии разочек закусился — и то не со своим призывом. Чем все закончилось? Правой навстречу. (Смеется.) Там губа разлетелась сильно — и пришлось помогать. Конечно, бывает, что замечания делаю. Если ругаются громко, мусор не там выкидывают. Просто скажу: «Что ты делаешь?» Люди понимают. А если видишь, что пьяный, то лучше не лезть. Потому что он слов не поймет, его придется бить, и это будет плачевно для всех», — рассказал боец об опыте уличных драк в интервью «СЭ», опубликованном в феврале 2024 года.

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Карьера в самбо

На чемпионате мира по боевому самбо 2013 года в Санкт-Петербурге Немков выиграл бронзовую медаль. На ЧМ-2014 в Нарите он занял первое место, а спустя год защитил титул в Касабланке. Также Вадим выиграл чемпионат мира в Сеуле в 2017 и 2019 году.

В 2014 году Немков выиграл чемпионат Европы по боевому самбо. Аналогичным достижением он отметился спустя два года.

Начало карьеры в ММА

Карьера Немкова в профессиональных ММА стартовала в 2013 году. В конце 2015-го Вадим начал выступать в лиге Rizin FF и дебютировал в тяжелом весе. 29 декабря россиянин нокаутировал хорвата Горана Рельича на турнире в Сайтаме, но 31 декабря уступил будущему чемпиону UFC, чеху Иржи Прохазке в полуфинале Гран-при. После этого боец вернулся в полутяжелый вес.

В 2016 году Немков провел три поединка. Сначала он уступил шведу Карлу Альбректссону раздельным решением судей и потерпел второе поражение в карьере, а затем вернулся на победную волну и после боя с бразильцем Элисоном Висенте при рекорде 8-2 подписал контракт с Bellator.

Вадим выстраивал карьеру при все большем участии Федора Емельяненко. Последний Император создал в Старом Осколе так называемую Fedor Team и стал готовить бойцов своей команды.

«Вся наша команда — это наследники Федора. Мы показываем школу Федора, школу Старого Оскола. Заслуги нашей команды — это заслуги Федора. То, как мы выступаем, — это его. Он отличный тренер. Очень требовательный. Очень много работает с нашей техникой. Я, кстати, думал, что у меня с ней все хорошо. А когда он пришел, я понял, что большая проблема. Он начал работать с нами, и я почувствовал улучшение. Хороший результат», — рассказывал Немков в интервью «КП» в апреле 2021 года.

Фото Global Look Press

Выступления в Bellator

Немков начал выступление в промоушене с победы над бразильцем Филиппе Линсом нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 182 в Вероне (Нью-Йорк, США) 25 августа 2017 года. Затем россиянин выиграл еще три боя против британца Лиама Макгири, американца Фила Дэвиса и бразильца Рафаэла Карвальо и получил право сразиться за титул чемпиона в полутяжелом весе с Райаном Бейдером. Американец подходил к поединку на Bellator 244 в Анкасвилле (США) 21 августа 2020 года с рекордом 27-5, в числе побежденных им соперников был Федор Емельяненко. Вадим нанес Райану поражение — выиграл техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс чемпиона Bellator.

В 2021 году Немков провел две успешные защиты. 17 апреля чемпион победил в реванше Фила Дэвиса и выиграл четвертьфинал Гран-при на Bellator 257 в Анкасвилле, а 16 октября взял верх над литовцем Джулиусом Энгликасом в полуфинале на Bellator 268 в Финиксе (США).

Финальный поединок Гран-при полутяжеловесов Вадим провел с Кори Андерсоном на Bellator 277 в Сан-Хосе (Калифорния, США) 15 апреля 2022 года, но после столкновения головами не смог продолжить схватку — бой был признан несостоявшимся. Бойцы встретились снова на Bellator 288 в Чикаго (Иллинойс, США) 18 ноября, повторный поединок продолжался пять раундов, чемпион одержал победу единогласным решением судей.

Фото Global Look Press

Немков в четвертый раз защитил титул на Bellator 297 в Чикаго 16 июня 2023-го. Вадим взял верх над кубинцем Йоэлем Ромеро единогласным решением судей и стал первым из россиян на первом месте рейтинга Bellator вне зависимости от весовой категории.

«Есть соперники, которые не видят лоукики, которым их можно бить, бить, бить. А, например, Ромеро я раз или два попал, а потом он начал — раз встретил, два, три. Так можно самому себе урон нанести — когда кость в кость. Поэтому тут лучше их не бить — чтобы здоровее быть, как говорится. А таким, как Лайам Макгири, Кори [Андерсон], — их можно бить. Когда бьешь — у самого ноги разбиваются. У меня обычно после боев, в которых пробиваю сильно много лоукиков, ноги... Я не знаю. Когда я выиграл у Макгири лоукиками, у меня две ноги были в хлам разбиты. На характере вывез его. У меня после первого раунда ногам уже была хана. Но я продолжил бить их. Чувствовал, что они проходят, что он их не встречает, что они работают. Я бы не сдался!» — сказал боец в интервью «СЭ», опубликованном в феврале 2024 года.

Американский промоушен Bellator был поглощен PFL, после чего начался переходный процесс — бойцы стали выступать на совместных турнирах. Следующим соперником Немкова стал бразилец Бруно Каппелоцца. Бойцы сразились за пояс «PFL vs Bellator» в тяжелом весе на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 февраля 2024 года. Россиянин одержал победу, усыпив противника ручным треугольником.

Смену категории и переход в тяжеловесы Немков объяснил проблемами со здоровьем на фоне весогонки. С учетом своего состояния и после консультаций с врачами спортсмен решил не выступать в полутяжах.

«У меня начинался экшен после 102 килограммов, после сотки, это вообще просто пекло какое-то, вообще никогда не хочется возвращаться к этому. У тебя слабость, недомогание идет, ближе к взвешиванию вообще зрение садится, мне кажется. Голос садится, зрение. Я не знаю, что у меня с внутренними органами было — когда кровь становилась как желе», — сказал боец в интервью «СЭ», опубликованном в феврале 2024 года.

Фото Global Look Press

Бой Немкова с Тимоти Джонсоном

Следующий бой Вадим проведет 25 января на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1 (2025) в Дубае (ОАЭ). Белгородец в соглавном событии вечера ММА сойдутся с американцем Тимоти Джонсоном. 39-летний боец за свою карьеру провел несколько поединков с россиянами — в том числе с Федором Емельяненко (поражение нокаутом в октябре 2021-го в Bellator) и другим учеником Последнего Императора — Валентином Молдавским (поражение единогласным решением судей в июне 2021-го в Bellator). Главное событие первого турнира PFL в году — поединок чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова с ирландским бойцом Полом Хьюзом.

Результаты боев Немкова (с 2020 года)

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 25 февраля 2024 Бруно Каппелозза Победа, SBM 2 / 2.13 18-2-0-1 17 июня 2023 Йоэль Ромеро Победа, UD 5 / 5.00 18 ноября 2022 Кори Андерсон Победа, UD 5 / 5.00 15 апреля 2022 Кори Андерсон Не состоялся 3 / 4.55 16 октября 2021 Джулиус Энгликас Победа, SBM 4 / 4.25 17 апреля 2021 Фил Дэвис Победа, UD 5 / 5.00 21 августа 2020 Райан Бейдер Победа, TKO 2 / 3.02

Видео боев Вадима Немкова

Вадим Немков — Райан Бейдер: запись боя Bellator 244

Вадим Немков — Кори Андерсон 2: запись боя Bellator 288

Вадим Немков — Йоэль Ромеро: запись боя Bellator 297

Вадим Немков — Бруно Каппелоцца: запись боя PFL x Bellator

Сколько зарабатывает Вадим Немков

Победа в финале Гран-при Bellator 2022 года принесла Немкову миллион долларов США. Спортсмен потратил призовые на покупку базы отдыха в Белгородской области.

Такую же сумму россиянин получил за поединок с Ромеро. Меньший гонорар боец заработал за бой с Каппелоццей.

Достижения

Чемпион Bellator в полутяжелом весе: 2020 — 2023 (четыре успешные защиты)

Обладатель суперпояса «PFL vs Bellator»: 2024

Чемпион мира по боевому самбо (4): 2014, 2015, 2017, 2019

Чемпион Европы по боевому самбо (2): 2014, 2016

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личная жизнь

Вадим женат, у него есть две дочери. В семье есть домашний любимец — собака породы американский булли по кличке Буся.

«Старшей дочери в октябре будет пять, она занимается гимнастикой и плаванием. Уже выиграла в Белгороде первые соревнования. Младшей будет три года. Разговаривали с ней, сказала, что будет бороться. Буду ли учить их давать сдачи? Конечно. Старшая у меня спрашивает: «Зачем мне это надо?» Говорю ей: «Ты дочь чемпиона, должна уметь постоять за себя», — рассказывал Немков изданию «Белгородские известия» в сентябре 2020 года.

По вероисповеданию Немков является православным. Перед боем с Каппелоццей россиянин надел на пресс-конференцию футболку со Спасом Нерукотворным.

«И нравится, и показать, что мы из России, с Господом. Русский православный символ продемонстрировал американцам! С флагом я раньше не выходил. Тогда и такой напряженности в мире не было, и бои у меня были простецкие. А когда я уже вышел на серьезные бои — чемпионские, Гран-при, — уже поздно было выходить с русским флагом, запретили. Как будет сейчас — пообщаюсь с Федором, с командой. Может, на чемпионские бои буду выходить с флагом», — сказал боец в интервью «СЭ», опубликованном в феврале 2024 года.

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