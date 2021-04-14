Спустя пять лет у России снова есть чемпион Bellator.

В ночь на 17 апреля чемпион Bellator Вадим Немков проведет реванш с Филом Дэвисом в четвертьфинале «Гран-при» полутяжелого веса. Поединок по совместительству станет для него первой защитой титула — в августе прошлого года Немков подстрелил Райана Бэйдера правым хай-киком.

Вадим Немков нокаутирует Райана Бэйдера. Фото Bellator

Немков — пятый в истории дивизионный чемпион Bellator из России (после Александра Волкова, Виталия Минакова, Александра Шлеменко и Андрея Корешкова. Шахбулат Шамхалаев и Магомедрасул Хасбулаев выигрывали турниры под эгидой Bellator). Последний раз пояс Bellator принадлежал российскому бойцу в ноябре 2016-го, когда Андрей Корешков выходил защищать его против Дугласа Лимы и проиграл нокаутом.

Немков — выходец из советско-российской системы боевого самбо, как и Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Четыре раза он был чемпионом мира по этому виду спорту. Вадим — очень крупный и физически сильный полутяж (гоняет в категорию со 108-110 кг), при этом довольно быстрый, с минималистичным, но очень чистым и эффективным боевым стилем. Он почти никогда не меняет стойки, работая только в правше, не использует заумные рискованные техники, всегда очень аккуратно выполняет план. У Немкова один из лучших правых прямых в мировых смешанных единоборствах: этот удар летит у него очень быстро, далеко — распрямляясь с каждым миллиметром размаха — и сбивает с ног наповал.

Россиянин также первый наш боец, у кого есть нокаут лоу-киком в топ-промоушене: в феврале 2018-го Немков 14 минут отбивал левую ногу Лиаму Маккгири, пока тот просто не повернулся спиной в знак отказа продолжать бой. Первый тренер Немкова — Виталий Бондаренко — как-то рассказывал нам, что лоу-кики у Вадима всегда были настолько сильными, что как-то он выиграл двумя ударами по ногам важную уличную драку.

Внешне Немков выглядит как элитный солдат-убийца — всегда коротко и четко стриженый, эмоционально непроницаемый, с прямой выправкой. Соперником Вадима станет один из самых одаренных атлетов в истории ММА Фил Дэвис — человек с аномально широкими плечами, могучей мышечной массой без грамма лишнего жира, всегда выносливый и несгибаемый (Дэвиса не смогли финишировать за 28 боев в ММА, он единственный полутяж UFC, которого не смог уронить один из лучших панчеров в истории ММА — пиковый Энтони Джонсон). Первый бой Немкова с Дэвисом прошел в ноябре 2018-го — получился очень близким и закончился победой россиянина раздельным решением (Немков был чуть получше в первых двух раундах, затем устал и дал себя забороть).

За несколько дней до реванша «СЭ» обсудил с Вадимом предстоящий бой и узнал, что было в его жизни после завоевания титула.

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— В августе прошлого года вы выиграли пояс Bellator. Где храните его?

— Сначала пояс был дома, все смотрели, приезжали, меня везде приглашали — надо было его везде показать. Сейчас пояс лежит в Старом Осколе, в музее, где все пояса команды.

— Чем занимались в полете до США?

— Летели 9 часов, во время полета смотрел фильмы, играл в игры на телефоне, поспал. 9 часов — это нормально, недолго. Смотрел какие-то исторические фильмы, люблю такие, где с мечами рыцари бьются.

«Бизнес-классом летал только раз. Экономом — проблематично и напряжно»

— Кстати, Fedor Team может себе позволить летать бизнес-классом?

— Сейчас экономом летели. Предпоследний раз летали экономом повышенной комфортности, в этот раз — просто экономом почему-то. Напряжно, хотя в этот раз у нас были места возле запасного выхода, там места побольше. А так да — проблематично, напряжно. Бизнес-классом я всего лишь один раз летал. В экономе повышенной комфортности места, конечно, побольше.

— У Fedor Team есть сейчас какие-то основательные спонсоры? В вашем Инстаграме, кроме экспедиции «Северный десант», не нашел никаких упоминаний о сотрудничестве.

— У нас есть «Северный десант», «Металлоинвест», «Оскольская строительная компания». «Северный десант» оплачивает дополнительные гонорары по боям, «Металлоинвест» нам сборы оплачивает, зарплата небольшая есть. «Оскольская строительная компания» тоже по сборам помогает и иногда так подкидывает.

— Вы теперь чемпион Bellator. Чемпионы UFC получают долю с PPV, что получают в Bellator?

— У нас ничего такого пока нет. Только то, что по контракту.

— В Bellator вы дрались и в Израиле, и в Италии, и в США. Как адаптируетесь к новым часовым поясам?

— Первый день, как говорится, полет нормальный у нас всегда. Приехал с дороги, выспался и хорошо себя чувствуешь. Тут [в США] начинает клонить в сон после 5-6 вечера, потому что в России уже ночь. Вчера лег в 22:00, сегодня, может, так же лягу. Потом мне нужно будет попозже ложиться, потому что бой у меня будет в 23:30 по американскому времени, мне надо к этому времени не уснуть на разминке.

— Между боями сильно у вас откатывается форма, покрываетесь ржавчиной?

— Ржавчиной покрываюсь, когда подрался, приехал домой и месяц где-то восстанавливаюсь — травмы, — небольшие только тренировки делаю. И вот в это время не то что живот появляется, но какая-то прослойка новая — точно. Стараюсь начинать тренироваться после боев как можно раньше, чтобы постоянно держать себя в форме, не запускать себя.

— Как питаетесь сейчас на фоне весогонки — сколько раз в день, считаете ли калории?

— Калории не считаю, у меня все по самочувствию. Взглядом смотрю и примерно понимаю, что ем, что можно, что нельзя.

«Дэвис назад не откатился и не сдал — это стопудово»

— На какие этапы была разбита подготовка к Дэвису?

— Таких этапов не было, как прошел Новый год, я начал тренироваться, примерно понимал, что что-то будет на весну. Начинал вкатываться, спарринговаться, бороться, кроссфит. Первый этап — это, как правило, больше на силу, выносливость, бегаем много, кардио, качаемся. В это время поднимается вес. Потом второй этап был в горах — мы там больше боролись, спарринговали, дышали в горах. Третий этап — подводка.

— В лагере к бою доходите до красной зоны, когда уже невыносимо?

— Стараюсь не доходить, но периодически доходим.

— Фила Дэвиса за 28 боев в ММА никогда не финишировали. Единственный полутяж, которого в свое время не смог отправить в нокдаун даже пиковый Энтони Джонсон. Что в Дэвисе такого особенного, почему его никак не удосрочить?

— У него всегда на месте руки, поэтому тяжело попасть по нему конкретно. Всегда передвигается, двигается, не стоит на месте, особо не идет в размен.

— С реванша прошло 2,5 года, Дэвису уже 36 лет. По вашим наблюдениям, сдал ли он, появились ли новые недостатки?

— Недостатков не появилось, все так же дышит, борется, работает, бьет. Назад он не откатился — это стопудово. Очень сильный атлет. Сейчас наш бой — это пять раундов, здесь уже другая специфика, чем к трем готовиться. Готовлюсь всегда на пять раундов, никогда не выхожу с мыслью, что нокаутирую в первом раунде.

— У вас, кстати, девять из 14 боев в карьере закончились в первом раунде. Это само собой так получается, раз на этот раунд никакой ставки не делаете?

— Никакой ставки, просто выхожу работать в своей манере первым номером, стараюсь давить, и вот так получается.

«К Федору в зале обращаемся просто «Федя»

— Как вы обращаетесь к Федору в зале?

— Просто «Федя». Общаемся по-дружески, Федя и Федя. Бывает, кто-то и Федором Владимировичем его называет. Как нам хочется, нет такого, чтобы конкретно по отчеству.

— У Федора есть какие-то фирменные ругательные слова, если делаешь что-то не то? Дерево, там, или топорик, не знаю.

— Нет, такого нет фирменного. Он не обзывается, тут уже все взрослые мужики, всем по 30 лет — и тут тебя деревом называют. Как-то не особо хорошо.

— Федор приводит в разборе и объяснении нюансов примеры из своих старых боев? К примеру: «Вадим, тут не так, а вот так. Например, когда я дрался с Кро Копом...» — и так далее.

— Нет такого.

— Видели когда-нибудь Федора в ярости?

— Такого не было.

— У вас один из лучших правых прямых в ММА. В какой момент этот удар у вас прорезался?

— Этот удар прорезался, когда пришел Федор и начал сильно заострять внимание на развороте плеча во время удара. Левой рукой, правой. Когда плечи разворачиваются, удар становится жестче и летит дальше. Когда пришел Федор, люди начали падать от моей правой.

— А как конкретно плечо нужно поворачивать?

— Когда ты бьешь правый прямой, левое плечо должно быть сзади.

— Вы первый человек, кто бросил такого мощного борца, как Фил Дэвис, суплексом. Еще в Rizin запускали так шведа Альбректссона — как поставили себе этот бросок?

— Всю жизнь работали с чучелом, бросали, набрасывали. Михалыч (Владимир Воронов, тренер. — Прим. «СЭ»), царствие небесное, очень много давал работать с чучелом. И сейчас продолжаем делать набрасывание. После тренировки пошел — 10 раз чучело запустил, и если ты недотренировался, недогрузился, то 10 раз бросишь — и тебе достаточно.

— Можете объяснить, что нужно сделать, чтобы хорошо запустить суплексом?

— Надо тренироваться годами, должна быть мышечная память какая-то. Ты не можешь просто сказать, что нужен хороший захват — и ты сделаешь суплекс. Тут надо все тело подключать, организм должен знать по памяти, куда бросать соперника.

— Какую ошибку допустил Дэвис, что удалось его запустить?

— Да не знаю. Инстинктивно. Проходит, и все. И когда бью правой, я не думаю о том, что вот, сейчас ударю правой. Просто бью на инстинктах, и все.

«В армии сейчас за каждый синяк спрашивают. Ударишь лоу-кик — поедешь в дисбат»

— В истории Bellator было всего несколько человек, у кого есть нокаут лоу-киком. Как вам удается при этом кике развивать такую силу?

— Никогда не было такого, чтобы тренировать именно сильный лоу-кик. Тренировали все вместе, и вот лоу-кик так пошел. Продолжаю тренировать его, просто бью, и поэтому заходит. Тут еще надо боль уметь терпеть, когда бьешь его и тебе больно. Некоторые не хотят боль терпеть эту. Просто бью, и результат идет.

— В мировых ММА кто-то по технике лоу-кика интересен, подсматриваете за кем-то?

— Не подсматриваю ни за кем.

— В армии доводилось их применять?

— Нет, в армии сейчас за каждый синяк спрашивают. Ударишь лоу-кик — поедешь в дисбат.

— Вы почти не бьете по корпусу. У вас хорошие хай-кик и лоу-кик, но кика по корпусу нет, и так же — с панчами. Почему не любите работать по среднему этажу?

— Потому что, во-первых, нужно этими ударами хорошо владеть. Во-вторых, удары ногами по корпусу ловятся в смешанных единоборствах, можно еще пропустить тейкдаун. Если же бьешь лоу-кик, его тяжелее поймать, в голову — тоже тяжелее поймать.

— Нет в планах поработать над панчем в печень?

— Я работаю над этим ударом, изучаю его, посмотрим. Сейчас стал его чаще в спаррингах применять. Он же тоже такой очень опасный удар — в печень. Когда бьешь его, сильно открываешься.

«Кто тебе рассказал, что нужно в обеих стойках работать?»

— Вы всегда работаете в правше. Сейчас считается, что с развитием ММА нужно уметь одинаково хорошо работать в обеих стойках или хотя бы уметь их переключать по необходимости. Согласны?

— Мне неудобно в левой, поэтому не работаю. Не знаю, кто тебе рассказал, что нужно в обеих работать. Если мне комфортно в моей, зачем я буду менять ее? Как ты дерешься — так и дерешься. Никто никому ничего не должен.

— В 2014-м вы дрались в финале чемпионата России по ММА с Магомедом Анкалаевым. Какие воспоминания о том поединке?

— В первом раунде перегазовал сильно, сделал много лишних движений. Плюс за две недели до чемпионата России у меня был чемпионат Европы по самбо, еще за две недели до чемпионата Европы у меня был чемпионат ЦФО по ММА. Поэтому я, скорее всего, не выдержал. Три серьезных старта за такое время — это много.

По ЦФО два дня подряд дрался, потом на чемпионате Европы целый день бои, и потом на чемпионате по ММА я выиграл первый день, а во второй вышел в финал, и чуть не хватило.

— По Анкалаеву тогда могли сказать, что он какой-то исключительный боец?

— Тогда не мог сказать. Молодые были оба.

— Вас удивили потом его успехи в UFC? Сейчас идет на шести победах подряд.

— Потом я с ним встретился где-то на сборах, понял, что сильный боец, очень хорошо тренируется. Поэтому прогресс не удивил.

— Как думаете, сможет он в ближайший год-полтора побороться за титул UFC?

— Если будет выигрывать — сможет.

— Первый бой в карьере вы проиграли нынешнему пятому номеру рейтинга полутяжей UFC Иржи Прохазке. Огромный, мощный, при этом не устает. Каким он запомнился?

— Ничего там сверхъестественного нет — ни ударной техники, ни борцовской. Просто я вышел, газ в пол — и первые 10 минут давай [раунды были по 10 минут]: бил-борол, бил-борол — и устал. Он так же устал, но смог встать, а я не смог (смеется). Я много лишнего делал тогда. Там, где нужно было бить, брал на болевой, он вылезал, оказывался сверху — вот так я сам себе создавал проблемы (Немков после первого 10-минутного раунда не смог продолжить бой из-за усталости. — Прим. «СЭ»).

«С братом стали понимать друг друга, когда у меня мозги встали на место»

— Почему с Бэйдером решили бить хай-кик в решающем эпизоде?

— Не мог его достать — ни правой рукой, ни левой. Он всю дорогу уходил, но в одну сторону все время. После того, как я попал ему правой, он начал пятиться назад, я раз попытался рукой достать, два, потом принял решение ударить ногой.

— Когда первый раз смотрел момент, мне показалось, вы легко добили его на земле, но сегодня пересматривал бой и понял, что добивание было длинным и непростым: 15 секунд, он два раза возвращался на ноги, убегал... Во время такого длинного добивания не было мысли, что можете вымахаться и, может, лучше просто законтролировать его?

— Нет, такой мысли не было. Я понял, что попал хорошо, и мысль была одна — добить.

— Кого видите фаворитом в паре Ромеро — Джонсон? Тот ли еще Ромеро?

— Думаю, фаворит — Ромеро. У него хорошая ударка, не так легко его перебить в стойке, борется он получше Энтони Джонсона. Плюс Джонсон давно не дрался, а у Ромеро был бой в прошлом году, пусть и в другом весе.

— Кто будет в вашем углу?

— Федор, брат Виктор и Валентин Молдавский.

— У вас с братом пять лет разницы. Как правило, когда такая разница в возрасте, братьям непросто найти общий язык. Когда начали с Виктором понимать друг друга и стали лучшими друзьями?

— Когда у меня мозги, наверное, встали на место, тогда и начали понимать друг друга. Когда мне было 15, ему 20, то тут... Мы дружили всегда, никогда не были по разные стороны, но когда ему 20, а мне 15, то мозги вообще о разном думают. Когда я подрос, мне стало 20, брату 25, я уже армию прошел и мыслил правильно. Здесь мы стали больше общаться, семьи появились.

— Правильно понимаю, что вы более спокойный, а брат поэмоциональнее?

— Да не знаю, кто спокойный или эмоциональный. По характеру не сильно отличаемся.

— В августе ушел из жизни Владимир Михайлович Воронов, ваш многолетний тренер. Самое теплое воспоминание о нем?

— Воспоминаний много о нем, и все хорошие. Всегда хорошо дружили, делал такие тренировки, на которых мы выкладывались, пахали. Всегда шутил очень много, когда идет на тренировке такая сильная нагрузка, Михалыч пошутит — и силы сразу добавляются. Последний раз я с ним общался, когда он мне написал из больницы, поздравил с победой. Мы думали, что у него ничего серьезного с коронавирусом, думали, что выздоровеет, но... умер. Царствие небесное.

— Хотел спросить о разминке. Для вас на ней важно пропотеть, любите интенсивно разминаться?

— Я люблю интенсивно размяться, чтобы организм завести, дыхательную систему завести. Если плохо размялся, а бой начался сразу интенсивно, то легкие у тебя не готовы, кашлять начинаешь, кровь потом выходит из легких, потому что не разогреты были.

— Во время боя следите за временем?

— Стараюсь следить, потому что надо по-любому забрать концовку.

— Кого бы из всех своих соперников в карьере назвали бы самым умным, кого сложнее всего было прочитать?

— Фил Дэвис.

— Перед боем у вас с кем, как правило, последний разговор происходит из семьи?

— Перед боем звоню родителям, друзьям — и пошел драться. После боя звоню жене, потому что она всегда в этот момент с родителями. И там уже со всеми общаюсь.

— Насколько в этот раз план на бой с Дэвисом будет отличаться от первого поединка?

— Ничего менять не буду, больше буду работать в стойке, разбивать его, а там как пойдет. Хочется, чтобы люди смотрели бой, болели за нас, мы, бойцы, поддержку чувствуем.

— Чем будете заниматься после этого интервью?

— Покушаю и буду отдыхать.