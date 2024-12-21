Александр Емельяненко нокаутировал стендап-комика за 36 секунд! Соперник даже опомниться не успел

Возвращение легенды.

Вечером 21 декабря в Магасе проходит турнир NFL 2, в рамках которого состоялось возвращение Александра Емельяненко. Легендарный тяжеловес не выступал полтора года — с тех пор, как в победил блогера Евгения Ершова болевым приемом на «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В целом карьера Александра в последние годы не задалась — вредные привычки брали над ним верх. При этом Емельяненко умудрялся проводить бои: помимо Ершова, он побеждал Джеффа Монсона на голых кулаках и Артема Тарасова по правилам бокса. При этом поражения были довольно болезненными, особенно в поединке с Вячеславом Дациком, закончившемся за 13 секунд.

Имя соперника Емельяненко до последнего момента держалось в строгом секрете. Его обнародовали вчера во время церемонии взвешивания. Оппонентом оказался начинающий боец и стендап-комик Алексей Гончаров, который еще не бился с большими именами, но неплохо выступал в рамках турниров Союза ММА.

На первых секундах Емельяненко уронил Гончарова и начал забивать его в партере. В повторе было сложно увидеть, какой именно удар так сложил бойца-комика, но упал тот так, будто его сразили очень мощным панчем. В партере Гончаров старался отбиться, но напор АЕ был максимальным, и вскоре соперник уже не мог отражать удары — рефери остановил поединок. Таким образом Емельяненко победил впервые за долгое время и сделал это за 36 секунд.

После боя Александр заявил, что готов продолжать драться. Соперников он, как и всегда, выбирать не стал — решил оставить это матчмейкерам. Вероятно, следующий бой Емельяненко снова проведет в лиге NFL, и, учитывая быструю победу, ждать его возвращения придется не слишком долго.