Бои Усмана Нурмагомедова и Немкова, секунданты Хабиб и Федор Емельяненко: кард турнира PFL и где смотреть трансляцию

Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (2025) с заглавными боями россиян в Дубае.

Дата и место проведения турнира

Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Первое шоу Professional Fighters League в 2025 году примет Coca-Coca Arena. Старт вечера в 19.00 по московскому времени.

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Полный кард турнира

PFL в 2025 году открывает серию «Дорога в Дубай». Первый турнир возглавит бой чемпиона Bellator в легком весе россиянина Усмана Нурмагомедова и представляющего Ирландию Пола Хьюза. Поединок будет носить статус титульного.

Главный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 января

Усман Нурмагомедов (18-0) — Пол Хьюз (13-1): бой за титул в легком весе

Вадим Немков (18-2-0-1) — Тимоти Джонсон (18-10)

Ахмед Магомедов (10-1) — Натан Келли (11-2)

Ибрагим Ибрагимов (8-0) — Кенни Мохоноана (5-1)

Ренат Хавалов (8-0) — Клеивер Фернандес (9-1)

Предварительный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 ян в аря

Тарек Сулейман (13-8) — Ахмед Сами (11-4)

Якуб Сулиманов (7-0) — Джарра Аль-Силави (20-7)

Мирафзал Ахтамов (7-0-1) — Майк Томпсон (7-2)

Хади Омар Аль Хуссайни (5-1-1) — Руэль Паньялес (5-2)

Джон Митчелл (9-2) — Сухил Таири (7-5-1)

Мустафа Рашид Нада (9-3) — Хайдер Хан (8-1)

Фото Getty Images, «СЭ»

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: данные и статистика бойцов

Усман Нурмагомедов (26 лет) провел 18 боев в ММА и выиграл каждый из них. Еще один поединок признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы бойца — 7 октября 2023 года с Брентом Примусом на турнире Bealltor 300, который дагестанец выиграл удушением сзади в пятом раунде.

Троюродный брат Хабиба и родной брат Умара Нурмагомедова владеет чемпионским поясом Bellator в легком весе с ноября 2022 года. В сентябре 2024-го Усман победил Александра Шаблия на турнире Bellator Champions Series 4 и защитил титул чемпиона.

Пол Хьюз (27 лет) имеет в своем рекорде 13 побед и одно поражение. В октябре 2024 года Пол взял верх в бою с Антонио Де Карло Макки-младшим на турнире PFL Super Fights: Battle of the Giants.

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Что Нурмагомедов и Хьюз говорят о поединке

Главный бой вечера PFL 25 января был анонсирован вывеской «Дагестан против Ирландии, часть 2». Это является отсылкой к легендарному поединку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в UFC в октябре 2018 года.

В интервью пресс-службе PFL Усман провел параллель между кавказцами и ирландцами: «Дагестанцы и кавказцы — мы воинственный народ. Мы никогда не сдаемся, и нас невозможно победить. А насчет Ирландии... Сами подумайте. И история все знает».

Хабиб поддержал мнение Усмана и назвал низким уровень смешанных единоборств в Ирландии по сравнению с Дагестаном: «В Ирландии нет бойцов. Будем честны. Сколько бойцов из Ирландии вы знаете? Пол Хьюз и Конор. Кто еще? Нет бойцов. Приезжайте в Дагестан и все поймете. Есть много организаций, которые даже не подписывают дагестанских бойцов, потому что они боятся, что каждый может стать чемпионом. Давайте говорить честно: уровень ММА в Дагестане — здесь [высокий], а уровень в Ирландии здесь [показывает ниже] - даже не половина от уровня Дагестана».

Хьюз резко ответил на слова Хабиба в соцсетях: «Хабиб, Конор сделал тебя знаменитым. Дагестан — номер один в употреблении допинга». Пол обвинял Усмана в использовании запрещенных веществ, написав комментарий под одной из его фотографий: «Спокойной ночи, допингист». После инцидента с положительной допинг-пробой дагестанец был отстранен на полгода с октября 2023-го и сохранил чемпионский пояс Bellator. Нурмагомедов утверждал, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с медикаментами.

Фото Global Look Press, «СЭ»

Вадим Немков — Тимоти Джонсон: данные и статистика бойцов

Немков (32 года) в профессиональных ММА одержал 18 побед и потерпел два поражения, еще один бой признан несостоявшимся. В феврале 2024 года Вадим победил Бруно Капелоццу в поединке за суперпояс Bellator vs PFL. Это был дебют бойца из команды Федора Емельяненко в тяжелом весе, который ранее после завоевания четыре раза защитил пояс Bellator в полутяжелом весе.

Джонсон (39 лет) в профессиональном рекорде имеет 18 побед и 10 поражений. В августе 2024 года Тимоти уступил Денису Гольцову на турнире PFL 7 (2024). В списке соперников американца были другие российские бойцы: Шамиль Абдурахимов (победа техническим нокаутом в апреле 2015-го в UFC), Александр Волков (поражение раздельным решением судей в ноябре 2016-го в UFC), Виталий Минаков (поражение нокаутом в августе 2019-го в Bellator), Валентин Молдавский (поражение единогласным решением судей в июне 2021-го в Bellator) и Федор Емельяненко (поражение нокаутом в октябре 2021-го в Bellator).

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Что Немков говорит о поединке с Джонсоном

Вадим Немков назвал непредсказуемым американского ветерана, который ранее встречался с двумя другими бойцами команды Fedor Team — Валентином Молдавским и самим Федором Емельяненко. Белгородец также считает Джонсона опасным соперником.

«Непредсказуемый боец. Еще многое зависит от соперника. Кому-то с ним удобно, кому-то — нет. С Денисом Гольцовым был быстрый бой. В начале первого раунда Ден попал, а с Валентином Молдавским Джонсон дрался все пять раундов. Тогда он был достаточно опасным. Плюс он габаритный, и удар по любому сильный. С Емельяненко тоже были опасные моменты после размашистых ударов, но Тимоти пропустил навстречу. Все равно опасный соперник. Хотя бы в силу размеров и размаха рук. Удар есть», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

Россиянин также назвал противостояние чисто спортивным. По его словам, ранее он хорошо общался с американцем при его приезде на турнир в Москве.

«У меня с ним нет никакой вражды, это чисто спортивный интерес. Как-то после турнира в Москве мы сидели в отеле и общались. Тимоти рассказывал про американскую жизнь, а мы ему рассказывали за жизнь в России. Хорошо пообщались. Я даже не думал, что у меня когда-то будет с ним бой. В жизни мы друзья, но в клетке надо будет подраться. Хорошенько поколотить», — сказал Немков.

Федор Емельяненко по традиции принимал участие в подготовке Вадима Немкова к бою. Последний Император вместе с бойцом своей команды прибыл в Дубай и выступит его секундантом.

Где смотреть турнир PFL Champions Road to Dubai Series 1

Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции запланировано в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.