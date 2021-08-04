«Ти Джей уже не тот». Брат Хабиба хочет драться с легендами

Интервью с Умаром Нурмагомедовым.

25-летний троюродный брат Хабиба — Умар — дебютировал в UFC в январе этого года, уверенно победив Сергея Морозова (2-й раунд, удушение). Однако затем он порвал крестообразные связки колена. К полноценным тренировкам не приступил до сих пор. О том, когда планирует вернуться в октагон, Умар рассказал журналистам на турнире EFC 38, куда приехал секундировать бойцов из Академии Абдулманапа Нурмагомедова.

— Как вам роль секунданта?

— Всегда тяжело секундировать. Сильно переживаешь, делишь все эмоции. Любой боец понимает, о чем я говорю.

— Как вам секундировать человека, который старше?

— На ковре возраста не бывает. Если люди вместе постоянно тренируются, то вы друг друга начинаете хорошо знать. Поэтому в этом ничего такого нет. Но когда он заходит [в какое-либо помещение] - я встаю и уступаю ему место.

— В октябре в Абу-Даби пройдет турнир UFC 267. Вас там ждать?

— Нет, к этому времени я не успею восстановиться. Надеюсь, что вернусь в декабре.

— Как выглядит ваше восстановление после травмы, что делаете?

— Главное — не спешить. Прошло четыре месяца, могу уже приседать. Занимаюсь под наблюдением диетологов. Главное — не торопиться и не порвать заново связки, нужно ждать, пока они окрепнут. Прежде чем бороться, я жду шесть месяцев — даже бегать пока не могу.

— Есть работы в парах?

— В парах можно делать какие-то отработки, иногда можно грэпплинг — но именно отработки. А где есть сопротивление — очень опасно.

— Как молодым бойцам справляться с первыми серьезными травмами?

— Я всегда радовался, что не получал травм. Но такое бывает. Мне 25 лет, и еще как минимум 5-7 лет у меня есть для этого спорта. Я отношусь к этому нормально, не напрягаюсь.

— Чему вне спорта уделяете время в период восстановления?

— Стараюсь приобретать знания — читать, смотреть поучительные видеоролики. Уделяю время семье.

— Что смотрите на YouТube?

— Обычно смотрю бои бойцов своего веса. Исторические противостояния — например, поединки ЖСП (Жоржа Сен-Пьера. — Прим. «СЭ»). Бывает, что смотрю документальные фильмы — про планету, про науку.

— Кем из бойцов больше всего вдохновляетесь?

— У меня никогда не было кумиров, чтобы я прямо хотел кем-то стать.

— Но есть ли сейчас в UFC бойцы, на которых смотрели раньше и с которыми хотелось бы провести поединок сейчас?

— Таких имен много. Я еще в 9-10-м классе смотрел WEC. Бои Альдо, Фейбера, Круза — со всеми ними хотел бы подраться. Но я ни на кого не равнялся. Любого человека можно превзойти. Лучше не ставить себе идеалов.

— Что чувствовали, когда видел бои Фейбера и Альдо против Петра Яна?

— Я не могу сказать, что что-то чувствовал. Вот если бы дрался я — другое дело. Они легенды, но они не были на пике. Петр Ян побил их — молодец.

— Как вам версия Ти Джея Диллашоу без химии? (24 июля Диллашоу победил Кори Сандхагена раздельным решением судей, это был его первый бой за 2,5 года. — Прим. «СЭ».)

— Я не был удивлен его победой, но был разочарован. Это не тот Диллашоу. С решением я согласен — он постоянно шел вперед, бил, контролировал у сетки. Очень близкий бой, но мое предпочтение ушло Ти Джею.

— Вам интересен его бой против Петра Яна?

— Мне кажется, любой бой с Ти Джеем будет интересен. Он долго держал пояс. Думаю, Петру тоже интересен этот бой, ведь он — первый номер рейтинга.

— Смотрели бой Сергея Морозова и Халида Тахи? (17 июля Морозов победил Таху единогласным решением судей. — Прим. «СЭ».)

— Да, смотрел. Встретиться с Сергеем не успел, мы только пока переписывались. Он показал хороший бой.

— Как думаете, против Тахи он вышел в такой же форме, как против вас?

— Только Серега может дать этому оценку, этот вопрос нужно задать ему. Я могу говорить только о себе. Но я понимал, что Серега больше технически развит [чем Таха], а у того сильные «колотушки».

— Ян — Сехудо, как вам идея такого боя?

— Интриги. Думаю, это все интриги. Но я точно не могу сказать. Все вопросы к нему [к Яну].

— Видите ли кого-то из бойцов в России, кто достоин попасть в UFC?

— Это только по телевизору кажется, что все бойцы в UFC такие нереальные, что их нельзя победить. А когда тренируешься с ними в зале, то видишь, что они все такие же ребята, которые тоже ошибаются. Поэтому я считаю, что у любого бойца есть шанс в UFC.

— В чем формула успеха непобежденных Нурмагомедовых, с твоей позиции?

— Формула в стабильности. Всегда бороться, тренироваться, улучшаться. И все по воле Всевышнего.

— Знаете ли наверняка, что подеретесь в 2021 году?

— Хочу подраться в декабре. Я видел, что будет турнир 14-го числа.

— Есть ли значение, номерной это турнир или нет?

— Без разницы. Главное — быть активным и выступать.