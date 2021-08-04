«Хочу, чтобы Федор вышел и вырубил!» Хабиб переживает за Емельяненко

Нурмагомедов — о Последнем императоре, своей команде и лиге Eagle FC.

3 августа на берегу озера Иссык-Куль в Киргизтии прошел турнир промоушена Хабиба Нурмагомедова — EFC 38. В главном событии вечера местный боец Бусурманкул Абдибаит Уулу победил Яманбаева нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом EFC в полулегком весе. Хабиб сидел в первом ряду и яростно болел за Абдибаита. После окончания турнира Нурмагомедов дал интервью российским журналистам.

— Хороший, грамотный бой, — сказал Хабиб. — В первом раунде чувствовалось, что у него [Абдибаита] была суета. Но угол все подкорректировал, и во втором раунде он более спокойно начал перебивать — достойная победа. Это очень большая победа для Кыргызстана.

— Удивило, как в первом раунде Руслан перетерпел и продолжил оказывать сопротивление?

— Меня это не удивило. Я знал, что этот боец очень стойкий, крепкий. Он уже бывал в битвах против сильных соперников, поэтому я знал, что шансы Бусурманкула — 50 на 50. Руслан очень хороший боец.

— Во время боя вы дали Бусурманкулу совет — «никакого партера». Странно это слышать от вас. И Бусурманкул же базовый грэпплер.

— Я чувствовал, что у Яманбаева работа сверху намного лучше, больше опыта в борьбе. Так что Бусурманкулу это было не нужно — в стойке у него было больше шансов.

— Почему болели именно за Бусурманкула?

— Наверное, неправильно болеть за кого-то — я же владелец лиги. Но, если я испытываю какие-то чувства к бойцу... Не в обиду Яманбаеву, но в этом бою я был за Бусурманкула. Тысячи людей, которые сегодня пришли болеть за него, заслуживали эту победу.

— Кто следующим уйдет в американскую лигу из EFC?

— Думаю, следующим будет Ризван Куниев. Он, если я не ошибаюсь, будет драться на Dana White's Contender Series. Если ему дадут визу, то он будет там драться. А Малачиеву я посоветую провести еще пару боев у нас, потому что подписаться в UFC — не так сложно. По крайней мере, для таких бойцов, как Малачиев и Бусурманкул — это дело времени. Сложнее там удержаться, ведь там — лучшие бойцы мира. А EFC — площадка, где они могут набираться опыта и улучшаться как бойцы. Посоветую им еще года полтора тут подраться.

— А что насчет Мехди Дакаева?

— Мехди — очень хороший боец, у которого скоро будет защита пояса — где-то в конце года. Человек только выиграл пояс — мы не можем сразу его подписывать в UFC. Это специфическая организация. Я считаю, что в данный момент Дакаев и Ризван Куниев — лучшие бойцы нашей лиги. А на второе место я бы поставил Бусурманкула и Малачиева. У нас очень сильные чемпионы — не то что когда я купил лигу.

Через 10 дней объявим об очень большом подписании. Лига выйдет на новый уровень. Пока не хочу раскрывать все секреты.

— Буквально на днях вы были на турнире Bellator, а теперь посетили турнир своей лиги. Как бы сравнили их уровни?

— У Bellator очень хороший уровень. У них владельцы Viacom (CBS) — это миллиардеры, даже не миллионеры. Так что приблизиться к ним по уровню будет очень тяжело. Если ты хочешь к ним приблизиться, то у тебя должны быть миллиарды. Вообще, у нас нет задачи стать первыми, вторыми или третьими. Наша задача — создать площадку, на которой молодежь будет набираться опыта и получать возможность проявить себя.

А у хороших бойцов появляется много возможностей. Как правило, все, кто у нас дерется — их можно назвать бедными. Не те, кто живет за чертой бедности, а те, кто нуждается в чем-то. Поэтому наша задача создать им платформу, где они смогут себя проявить.

— Можно ли сказать, что первый турнир Bellator в России (пройдет 23 октября в Москва) будет наполовину состоять из бойцов команды Хабиба и Федора Емельяненко?

— Я думаю, что у Федора там будет больше бойцов. У меня там два человека будут драться — Гаджи Рабаданов и Усман Нурмагомедов. Скоро им дадут соперников.

— А Ислам Мамедов?

— Исламу нужно немного отдохнуть. У него травма.

— Дакаев оставил такой комментарий после победы Рабаданова в Bellator: «Выиграл я, а попал в Bellator он» (в декабре прошлого года Дакаев победил Рабаданова в бою за чемпионский титул EFC). Была ли возможность подписать в Bellator Мехди?

— Возможность была, но у него же нет визы. У Гаджи она есть, он был на месте. Промоушен предложил бой — он согласился. Если бы Мехди был в Калифорнии и ему предложили бой, то не было бы никаких проблем. Будет виза — куда угодно можно подписать. Но у него нет визы, а я же не американское посольство. Мы уже дали ему хорошую возможность, и он стал одним из лучших бойцов нашей лиги. Но давать визы — это не в нашей компетенции. Будет виза — я его хоть на Марс подпишу.

— Почему ваша команда взяла курс именно на Bellator?

— В UFC очень тяжело подписаться, они ни в ком не нуждаются. У них все в шоколаде. Чтобы подписаться туда, ты должен реально отличаться, тем более, если ты из России. У нас крепкие ребята, которые туда заходят и всех бьют. Если бы я мог легко подписывать туда, то уже бы подписал Гаджи [Рабаданова].

— Кого бы хотели видеть соперником Федора Емельяненко?

— Я знаю, кто будет его соперником. И думаю, что будет неправильно, если я его назову. Но я бы хотел, чтобы это был самый легкий его соперник — вышел, вырубил, выиграл, да еще и у себя дома. У него немаленький возраст, поэтому не хочется, чтобы Федор рубился с молодыми львами. Он уже все доказал в свое время. Когда тебе 44 года... Ну какого тебе соперника можно желать? Желать ему хорошего соперника — это как желать ему поражения. А сейчас у него непростой соперник.

— Как отнесетесь к тому, если Bellator захочет бой между бойцом из вашей команды и Александром Шаблием?

— Ну, не хочется против своих драться, если честно. Шаблия очень хорошо знаю. Мы пару сборов в AKA прошли вместе. Он хороший и яркий боец. Я думаю, что он может быстрее добраться до титула, чем Усман [Нурмагомедов]. Мы никуда не спешим — Усману 23 года. А Шаблий, я думаю, еще года два подерется. Сколько ему лет — 30? В 32 года наши бойцы уже обычно заканчивают.

Вообще, я не хочу, чтобы наши ребята дрались между собой. Есть много бойцов, с которыми можно подраться.