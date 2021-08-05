Нурмагомедов считает Олимпийские игры вершиной спорта.

3 августа в Киргизии — на берегу озера Иссык-Куль — прошел турнир Eagle FC 38. В главном бою вечера любимец местной публики Бусурманкул Абдибаит Уулу победил Руслана Яманбаева нокаутом во втором раунде и стал чемпионом EFC в полулегком весе.

За Бусурманкула яростно болел владелец лиги Eagles FC Хабиб Нурмагомедов. На следующий день Хабиб переместился в Бишкек, где дал пресс-конференцию. Там он ответил на несколько вопросов корреспондента «СЭ» — о борьбе. Вольная борьба — первый вид спорта, которым начал заниматься Нурмагомедов. Потом отец отправил его в секцию дзюдо, а впоследствии Хабиб переключился на боевое самбо и ММА.

О том, за кем следит на Олимпиаде

— Вот сейчас смотрел — 57 кг.и 86 кг. борются. В финал вышел Заур Угуев. Найфонов, по-моему, в полуфинале проиграл. Я слежу за всеми борцами — и не только за вольной борьбой, но и дзюдо смотрю. Еще смотрю футбол, легкую атлетику. Для меня Олимпиада — это вершина спорта. Не считая профессиональный спорт, конечно же. Любой начинающий спортсмен, атлет, мечтает стать олимпийским чемпионом. Я как фанат спорта практически все виды смотрю.

О любимых борцах

— Номер один сейчас Абдулрашид Садулаев. По-любому. Ему равных нет уже столько лет. Он лучший pound-for-pound, номер один в мире. Поставил бы Садулаева на первое место. Есть еще такой борец, он за Белоруссию выступает и завтра будет бороться — наш земляк. Это Магомедхабиб Кадимагомедов, он очень хорошо борется. Практически все турниры с его участием смотрю. Нахожу в YouTube, и там смотрю его схватки. Хасан Яздани есть — иранец. Он очень хорошо борется, в 74 кг. является олимпийским чемпионом. Если не ошибаюсь, то сейчас он в 86 кг в финал вышел. Если выиграет, то станет двукратным олимпийским чемпионом.

А раньше моими любимыми борцами были Махач Муртазалиев и Сажид Сажидов. Это 2004-2005 годы, мое детство. Тогда они блистали. За вольной борьбой я довольно-таки долгое время слежу и смотрю турниры.

О возможной схватке с Садулаевым

— Я думаю, что в этом смысла нет. Он на пять весовых категорий выше, и вообще это другой вид спорта. Так что... Вольную борьбу мы ему оставим (улыбается).

О споре с Кормье на 5000 долларов (Кормье говорил, что Джордан Барроуз победит Заурбека Сидакова в полуфинале ЧМ-2018, однако схватку выиграл Сидаков)

— Да, он тот спор проиграл. Он хотел отдать [5000 долларов], но я сказал, что не надо. Сказал: «Лучше отдай в зал». У нас всегда в зале бывает, так скажем, общак. Так что я ему сказал: «На общак кинь в зал». Эти деньги он туда кинул.

Он мне сейчас тоже писал. У нас и сейчас идут такие баталии насчет «кто кого?» Я ему говорю, что в 86 кг и 74 кг на самом деле золото они [сборная США] могут взять. Большие шансы имеют. А все остальное, я думаю, наши борцы заберут. Такие вот споры есть у меня с ним.

О том, кто более великий — Карелин или Лопес

— У Михайна Лопеса, я думаю, наград больше. Чемпион четырех Олимпиад, поборолся на пяти Олимпиадах. Судя, так скажем, по результатам... Если они между собой поборолись бы, то я не знаю, кто выиграл бы, но если человек четыре раза Олимпиаду выиграл, завоевал четыре золота — то, чего вообще в единоборствах еще не было, то я думаю, стоит признать его [великим].