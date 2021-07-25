Диллашоу вернулся, как отец, но бой вряд ли выиграл. Такой ущерб для него в новинку, как и просевшее кардио

Оно по-прежнему отличное, но уже не легендарное.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу вернулся в октагон после 2,5 года простоя, и с точки зрения ожиданий возвращение получилось сдержанно позитивным. Диллашоу поединком с Кори Сэндхэгеном не реализовал худший сценарий (критический для весовой возраст, ржавчина после простоя, «больше не на допинге» и т. д.), но и очевидно не дотянул до лучшего (прежние доминирующие выступления и форма, неумолимый финиш).

Вмешалась в планы Диллашоу и травма колена (на послематчевой пресс-конференции он сказал, что вел себя слишком пассивно и лениво при скручивании пятки соперником, что и привело к разрыву связок), но объяснить ею все трудности, с которыми Ти Джей столкнулся в этом бою, конечно, нельзя. Во-первых, еще до травмы он в начале 1-го раунда при сокращении дистанции наткнулся на тяжелый джеб Кори, а затем пропустил сильное летящее колено — то есть очевидные проблемы со входом в атаку у Диллашоу обозначились почти сразу.

Во-вторых, травма колена никак не влияет на кардио, а Ти Джей в начале второго раунда уже задышал — сказались грепплинг-размены в первой пятиминутке и пять попыток тейкдауна. Задышав, Диллашоу опустил руки и начал входить на среднюю боксерскую дистанцию (где он уступал сопернику в скорости, а также в 12 см роста и 8 см размаха рук) без финтов, раздергиваний и футворка. Это немедленно закончилось нокдауном — с левой Кори сбил соперника хуком в челюсть, а затем с правой проставил ему сечку, от которой Диллашоу будет обливаться кровью весь бой.

Это, кстати, четвертый раз, когда Ти Джея уронили в UFC. В 2011-м его сбил с ног панчем один из самых быстрых бойцов в истории UFC Джон Додсон, поймав на смене направления. В 2018-м другой невероятно быстрый и тяжело бьющий Коди Гарбрандт поймал на безрассудном входе на среднюю боксерскую за 10 секунд до конца 1-го раунда, а в 2019-м обезвоженного адской весогонкой Диллашоу просто затоптал за 30 секунд Генри Сехудо. В этот раз нокдаун получился другим: Ти Джей встал на боксерскую дистанцию с опущенными руками, начал уклоняться головой в ленивом стиле и немедленно был наказан. Абсолютно нетипичная малоподвижность, небрежность и расслабленность, которая очень похожа именно на проблемы с кардио. Конечно, речи о том, что Диллашоу так быстро устал, не идет, но на то, что сбросил темп для восстановления, переключил на одну передачу вниз после утомительного борцовского 1-го раунда, это очень похоже. Прежний Диллашоу переключал передачи только вверх.

Просадка по кардио сказалась и на уже упомянутом недостатке финтов и движения. В целом вот как выглядит список того, что у Ти Джея в сегодняшнем бою было плохо:

Не финтил и не создавал много углов для атаки.

Сокращал дистанцию слишком примитивно, используя не свои сильные стороны — уклоны головой (при опущенных руках) и взрывы по прямой линии. Сильные стороны Ти Джея в доведении ударов — это создание углов при помощи сложного футворка и обманных движений. Да, у Кори есть проблема — он часто уходит назад по прямой линии и теряется, поэтому взрыв в стиле Тайрона Вудли может работать, но стоило эти взрывы сочетать с активным футворком и созданием углов за счет боковых перемещений, а этого вообще не было. Колено коленом, но тут дело именно в том, что кардио Ти Джея больше не безлимитное. На просто отличном уровне — да. Но переключать передачу только вверх и не беречь бензобак Ти Джей сегодня не мог. Совсем сомнительно, что опущенные руки и эту ленивую манеру можно объяснить недооценкой: соперники несколько лет были спарринг-партнерами, и Диллашоу прекрасно знал возможности Сэндхэгена — это не тот соперник, с которым можно лениться или не особо утруждать себя в раздергивании и поиске момента для ударов.

Пропустил рекордное количество значимых ударов в голову — 110. Худшим показателем до этого были 97 от Круза, но сравнивать эти две сотни никак нельзя. Сэндхэген нанес реальный ущерб, отправил Ти Джея в нокдаун и довел массу других тяжелых ударов — например, летящее колено и бэкфист с вращением в концовке 4-го раунда. Круз же просто набрасывал удары, ни один из которых сам по себе не нес серьезной опасности. И Кори — первый, кто перебил Диллашоу в голову с такой разницей — 110-59 (+51). Круз перестрелял 97-64 (+33). Резюмируя, бывший чемпион никогда раньше не получал такого ущерба от ударов в голову.

Из всех своих 5-раундовых боев в UFC (Барао, Сото, Круз, Сэндхэген) сегодня доводил сопернику меньше всего значимых ударов в голову в среднем за раунд: с Сото — 22,6 удара в голову в среднем за раунд. С Барао — 19,8. С Крузом — 12,8. С Сэндхэгеном — 11,8. Чем подвижнее соперник, чем лучше у него работа ног и чувство дистанции — тем сложнее попадать по голове. Прописная истина.

Впервые в 5-раундовике не довел до соперника по-настоящему значительный удар, поставив его в реальную опасность. Барао и Сото были нокаутированы, Круз пропустил мощнейший хайкик в 5-м раунде (Диллашоу даже сломал стопу) и несколько серьезных панчей, Кори не пропустил ничего серьезного и даже близко не был к красному уровню опасности. А вот сам Ти Джей побывал в нокдауне и пропустил несколько ударов, близких к статусу тех, что могут завершить бой.

Впервые сделал такой акцент на борьбу — 8:22 контроля в клинче и 19 попыток тейкдаунов (из которых успешных только две). Здесь, кстати, нельзя сказать, что это минус. Все-таки Ти Джей всегда хорошо боролся и недаром набрал 6 кг мышечной массы — в борьбе вес очень важен. И хоть тейкдауны и не проходили, Диллашоу очень хорошо использовал слабость Сэндхэгена в борьбе в стойке — он очень легко отдает спину (чем воспользовался Стерлинг). Правда, развить эту позицию Ти Джею так и не удалось — сам он объясняет это тем, что травма колена не позволила ему обвязать талию соперника ногами и закрыть его в фул-бэк-маунте с возможной последующей атакой шеи.

Не бил хайкики. Удары ногой в голову — одна из главных коронок Диллашоу. С учетом 19 тейкдаунов в этом бою он мог уверенно миксовать их со своей фирменной обманкой «ложный тейкдаун + хайкик». Скорее всего, этому тоже помешала травма колена — хоть и хайкик можно бить травмированной ногой, но против такого соперника, как Сэндхэген, хайкики надо прятать, а для этого нужно прочно стоять на ногах — с разорванными связками это тяжело. По голой статистике, отказ от хайкиков выглядит для Ти Джея совсем аномально: в последнем 5-раундовике против Круза он выбросил 33 хайкика, сегодня — только один.

За исключением этих негативных статистических нюансов, Диллашоу показал впечатляющее выступление для бойца, который в 35 лет вышел после 2,5 года перерыва в одну из самых динамичных, быстрых и техничных весовых и дал близкий бой молодому топу. Несгибаемая воля к победе, активность все пять раундов, способность держать удар и преодолевать трудности — все это тоже было. Одно дело, когда тебя перетанцовывал Круз и трудности носили чисто технико-тактический характер, другое — когда сыпятся тяжелые удары, нужно вставать из нокдауна, глаза заливает кровью, одна нога нормально не работает, а соперник на шесть лет моложе и почти неуловим.

Другое дело, хоть Ти Джей и показал, пожалуй, свое самое эпичное проявление воли в UFC, на победу его выступление все равно тянет со скрипом. 90% ключевых ударов в голову в этом поединке были нанесены Сэндхэгеном, Диллашоу принял большой внешний ущерб (и панчи в корпус у Кори тоже были очень чувствительными. Кроме того, выкрученное колено в 1-м раунде — это тоже ущерб), все это трудно закрыть лоукиками и контролем в клинче. Если бы Ти Джей хотя бы наносил значимые удары в клинче или заставлял соперника таскать свой вес - но нет, ничего этого не было. Кардио Сэндхэгена было безупречным до самой последней секунды, и лоукики соперника на нем тоже никак не сказались. Да, судьи очень любят активное наступление (даже если наступающий пропускает целую авоську ударов навстречу) — возможно, это и сыграло решающую роль.

В феврале-марте, когда Диллашоу планирует вернуться, ему будет уже 36 лет (а Петр Ян, если он победит Стерлинга, еще на год моложе Сэндхэгена), поэтому трудно оценивать его шансы на возвращение титула как очень высокие. Так стоять на средней боксерской и сокращать дистанцию с Яном, как сегодня Ти Джей делал с Кори, — безумие (спойлер: закончится нокаутом), держать в клинче тоже не получится, поэтому придется делать ставку на бесконечное движение, энергозатратные кики и финты. Найдутся ли у Диллашоу на это ресурсы здоровья?

Так или иначе, сам выход на титул через такую победу с учетом всех проблем Ти Джея — это уже огромное «браво». Он подерется за пояс спустя восемь лет с момента, когда выиграл его впервые. Только 8 чемпионов (из всех 86, что были в истории UFC) были способны на такое долголетие — Мир, Кутюр, Белфорт, Сен-Пьер, Эдгар, Альдо, Джонс и теперь сам Диллашоу. Если же американец победит, то там уже будет абсолютное величие с толстенной пачкой рекордов: самый возрастной чемпион в истории всех легких весовых категорий; один из двух, кто вернул пояс третий раз за карьеру; один из трех, кто снова чемпион спустя восемь и более лет; один из... Впрочем, поговорим об этом в марте.